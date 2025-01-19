Solskjaer’e zaman gerek

Ole Gunnar Solskjaer, futbolculuk kariyerindeki golcülük yetenekleri ve Manchester United tarihindeki efsanevi yerinden sonra, teknik direktörlük kariyerine adım attı. Teknik direktörlük yolculuğu, kısmen iniş çıkışlarla dolu olmakla birlikte, belirli kulüp ve şartlar altında dikkat çeken özelliklere sahip. Solskjaer'in kariyerine ve taktik anlayışına odaklanarak, Beşiktaş için olası olumlu ve olumsuz yönlerini ele alabiliriz.

Solskjaer'in teknik direktörlük kariyeri, profesyonel futbola adım attığı Molde’yle başladı. Burada iki Norveç ligi şampiyonluğu (2011, 2012) ve bir Norveç Kupası zaferi kazandı. Molde'deki başarısı, onun Premier Lig’de Cardiff City'e taşıdı. Ancak Cardiff’deki deneyimi büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Galler takımının başında 30 maça çıkabildi. Sadece 1.07 puan ortalaması yakaladı.

BAŞIN DÜŞERSE DARA SOLSKJAER ABİNİ ARA

2018’de Manchester United'ın geçici teknik direktörü olarak göreve başlayan tecrübeli antrerör ilk dönemindeki performansıyla bir hayli dikkat çekti. Bu dönemde Premier Lig ikinciliği (2020-21), Avrupa Ligi finali (2021) gibi başarılar elde etti. Ancak uzun vadeli istikrar eksikliği ve bazı taktiksel sıkıntılar nedeniyle 2021 yılında görevden ayrıldı.

Solskjaer'in taktiksel yaklaşımı genellikle hızlı hücumlara ve geçiş oyununa dayalı. Manchester United'ı çalıştırırken bireysel yeteneklerin öne çıkmasını sağlayan bir düzen tercih etti. Takım savunmada kompakt kalıp, top kazanıldığında hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmeyi hedefledi. Solskjaer, rakiplerin zayıf yönlerine odaklanma konusunda zaman zaman başarılı olsa da, uzun vadeli bir oyun kimliği oluşturmakta kadronun yapısı nedeniyle de zorlandı. Özellikle büyük maçlarda ve derbilerde yaptığı planlarla kazandığı maçlar dikkat çekiciydi. Genç oyunculara şans verme ve onları geliştirme konusuna önem veren bir teknik direktör olan Norveçli antrenör, Marcus Rashford, Mason Greenwood gibi oyuncuların gelişiminde büyük rol oynadı. Aynı zamanda altyapıdan yetenekleri a takıma kazandırma konusunda cesur hamleler yaptı.

PRESE VE HIZA ÇOK ÖNEM VERİYON

Beşiktaşlı taraftarların talep ettiği hızlı oyun Solskjaer'in planları arasında. Özellikle pres konusunda agresif olan tecrübeli teknik adam, şu anki kadroya mutlaka tavsiye isteyecek. Bunun yanı sıra topla oynama konusunda çok hevesli bir teknik direktör değil. Beşiktaş taraftarının ‘sürekli hücum’ talebine biraz ara vermesi gerekebilir.

Solskjaer, oyuncularıyla yakından çalışma ve pozitif bir takım atmosferi oluşturma konusunda da bir hayli yetenekli. Beşiktaş'ın mevcut oyuncu grubunun motivasyonunu arttırabilir ve daha uyumlu bir takım yaratabilir. Norveçli antrenörün kariyerindeki en büyük eleştirilerden biri, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir taktiksel kimlik oluşturma konusunda yaşadığı zorluklar. Takımı bir oyun felsefesine oturtmakta zaman zaman yetersiz kaldı ve bu durum özellikle daha zayıf rakiplere karşı beklenmedik puan kayıplarına yol açtı.

Özetle üç yıldır düzensizliğin ve kaosun hakim olduğu Beşiktaş’ın artık yeni hocasına biraz da olsa zaman vermesi gerekiyor. En azından biraz da olsa sağlıklı bir yapı oluşturmak için...