Solun diriliş reçetesi

Ines SCHWERDTNER - Jan van AKEN*

Alman Dol Parti Eşbaşkanları

Yaz aylarında parti başkanlığına aday olduğumuzda durum umutsuz görünüyordu: BSW (Bündnis Sarah Wagenknecht) partiden ayrılmıştı ve Doğu Almanya eyalet seçimlerine doğru ilerliyorduk. Sadece altı ay sonra federal seçimde yüzde 8,8'e yakın oy aldık. Bu bir tesadüf değildi.

Halle'deki parti konferansı değişimin başlangıcını işaret ediyordu. Koalisyon hükûmetinin sona ermesiyle kendimizi bir anda bir seçim kampanyasının ortasında bulduk. Uzun zamandır olmadığı kadar birleşik ve disiplinli bir partiyle karşılaştık. “Devrimci samimiyet” iyi ruh hali ve bolca enerjiyle yayıldı.

Solun geri dönüşünde elbette şanslı koşullar rol oynamıştır, ancak her şeyden önce partide iyi düşünülmüş bir stratejik sürecin sonucuydu - bu süreç parti başkanı olduğumuz dönemden çok önce başlamıştı. Bu bize sürekli değişen toplumsal duruma esnek şekilde tepki verebilme yeteneği kazandırdı.

Yeniden diriliş başlangıçta imkânsız görünüyordu. Ancak “öldüğümüz” ilan edilirken Almanya'nın dört bir yanındaki ilçe dernekleriyle yaptığımız görüşmelerde partimizde yeni bir yaşamın kıvılcımlandığını fark ettik. Die Linke'nin yaşadığını iddia ettiğimizde ilk başta kimse bize inanmadı.

Bu seçim kampanyasının toplumsal koşulları da doğal olarak bunda rol oynadı: Birçok insan, özellikle de gençler üç yıllık koalisyon hükümetinden hayal kırıklığına uğramış ve istifa etmişti. Friedrich Merz'in AfD ile anlaşması sağa karşı hareketi yeniden canlandırdı ve Die Linke sağlam duran tek güç oldu. Sonuç olarak, pek çok kişi için dayanışmacı bir alternatif umudu haline geldik.

Die Linke liderleri, örgütlenme kampanyası için seçime kadar 640 bine yakın kapı çaldıklarını söylüyor.

BAŞARI İÇİN ON BİLEŞEN

Partimizin gücü üyelerimizdir. Ancak partimiz yıllarca süren anlaşmazlıklar nedeniyle küçülmüş ve birçok ilçe örgütümüz zayıfladı. Sonuç olarak, son bir buçuk yıl boyunca odak noktamız yeni üyeler kazanmak ve partiyi yeniden inşa etmek oldu. Bunun için aşağıdaki on bileşen önemliydi. Bunların uyumlu olması ve bir bütün olarak ortak, tutarlı bir resim oluşturması çok daha önemliydi.

1- Yeni aktivistlerin çekilmesi ve bölge derneklerinin güçlendirilmesi: Yıllarca süren yön mücadelelerinin ardından yapılarımız zayıflamış ve aşırı zorlanmıştı. Sonbahar 2023'te düzenlediğimiz bir kampanya ile binlerce yeni üye kazanmayı başardık. Bunların birçoğu bölge derneklerini yeniden organize etti ve çekirdek aktivistler haline geldi. Belirleyici faktör, deneyimli insanların yeni üyelerle birlikte çalışmasıydı. Bu durum, son haftalarda aramıza çok sayıda yeni yoldaşın katılması konusunda bizi daha da umutlandırıyor. 2024 yaz ve sonbaharında, ilçe dernekleri turunun bir parçası olarak ülke çapında yaklaşık yüz ilçe derneğini ziyaret ettik, örgütlenme yöntemleri konusunda kapsamlı eğitim verdik ve yakın destek sağlamaya devam ettik. Bu sayede sol siyaseti sistematik bir şekilde sahaya sabitlemek için yeni bir hareket kapasitesi oluşturduk.

2- Parti tarihindeki en büyük örgütlenme kampanyası: 2024 baharından bu yana, Federal Meclis seçimlerine giden yolumuz (“Yol Haritası25”) hakkında parti içinde her düzeyde bir tartışma yürütülüyor. Bu tartışmanın merkezinde “seçim öncesi kampanyamız” olan büyük bir anket yer aldı. Amaç Sşubat ayı sonuna kadar 100 bin kapıyı çalmak ve önem verdiğimiz insanları sürece dahil etmekti. Birincil kampanya, düşük gelirli kesimlerin ve seçmen olmayanların yaşadığı bölgelere gitmemizi sağlayan sistematik veri analizine dayanıyordu. Parti olarak seçim kampanyası önceliklerimizi bu tartışmalardan çıkardık, böylece her konuşma ve aktivistlerden gelen her katkı Sol'un yeni profili için belirleyici oldu.

Nam Duy Ekibi'nin başarısı, kapı önü sohbetlerini ve mahallelerimizin gelişimini büyük ölçekte ele alırsak nasıl bir potansiyeli açığa çıkarabileceğimizi ortaya koydu. Daha sonra bunu Federal Meclis seçimlerinde daha da genişlettik. Sonuçta, seçim gününe kadar 638 bin 123 kapıyı çaldık: bu, Die Linke'nin bugüne kadarki en büyük örgütlenme kampanyasıydı.

3- Somut anlamda fark yaratmak: Sol bir güç, insanların hayatlarında bir fark yarattığında her zaman güçlüdür. Bunun hemen gerçekleşmeyeceğinin farkındayız. Yine de Die Linke bu iddiasını bir dizi kampanya ile yerine getirebilmiş ve neyi savunduğumuzu pratikte kanıtlamıştır. İster kira fahişliği hesaplayıcısı olsun, ister ısınma maliyeti kontrolümüz; kampanyalar insanlar için gerçek bir fayda sağladı. Aksi takdirde diyalog kuramayacağımız pek çok insana ulaşabildik. Die Linke üç ay içinde eyaletteki kiracılar için koalisyon hükümetinin üç yılda yaptığından daha fazlasını yaptı. Ayrıca, kiracılarla birlikte toplantılar düzenleyerek bunun iyileştirmeler için ortak bir mücadeleye nasıl dönüştüğü konusunda ilk deneyimlerimizi edindik.

4- Sorunlara öncelik vermek: Die Linke kurulduğunda yaptığımız gibi, sürekli vurguladığımız birkaç temel talep ve konuya odaklandık. Bu, çok sayıda konuda bir duruş sergilemediğimiz ve bir pozisyon benimsemediğimiz anlamına gelmiyor. Ancak kira sınırı, yüksek fiyatlar ve varlık vergisine odaklanarak tanınabilir bir profil geliştirmeyi ve sorunlarımızı tekrar dile getirmeyi başardık. Kısa bir süre sonra insanlar neyi savunduğumuzu tekrar anladılar.

5- Biz aşağıda, yukarıdakilere karşı: Sol, sınıf çatışmasını merkeze yerleştirdi ve böylece hangi toplumsal çatışmaların bizim için önemli olduğunu, kimler için mücadele ettiğimizi ve ortak rakiplerimizin kimler olduğunu açıkça ortaya koydu. Ve toplumu nasıl değiştirebileceğimizi gösterdik: Güçlerimizi birleştirerek ve çıkarlarımızı birlikte savunarak.

6- Anlaşılabilecek şekilde konuşarak, birçok kişinin duyabileceği şekilde iletişim kurarak: Ortak bir anlatı, doğrudan ve harekete geçirici bir dil geliştirerek ve bunu tüm partiye taşıyarak solun iletişimini yeniden düzenledik. Bu, ulaşmak istediğimiz insanların ortak değerlerine dayanıyor. Böylece insanlar sol olarak neyi savunduğumuzu yeniden anlamaya ve bizimle özdeşleşmeye başladılar. Artık karmaşık açıklamalar ya da vaaz niteliğinde mesajlar yok. İlçe derneklerinden ulusal düzeye kadar aynı anlatımı kullandık, aynı cümleleri kurduk, basit ve anlaşılır bir şekilde iletişim kurduk.

7- Güçlü sosyal medya çalışması: Sosyal medya çalışmalarımız partinin tüm kademelerinde daha profesyonel hale geldi. Hedef kitleye özel ve güncel bir şekilde iletişim kurmaya başladık. Bu da özellikle gençlere çok daha etkin bir şekilde ulaşmamızı sağladı. Die Linke'nin yeniden görünür hale gelmesinin önemli bir nedeni de buydu.

8- Öğrenerek ilerliyoruz: Siyasi durum dinamik ve kafa karıştırıcı olmaya devam ediyor. Hedefler ve bir plan geliştirmeli ve kendimizi bunlara göre ölçmeliyiz. Bunu seçim kampanyası sırasında yaptık, ancak her şeyi çizim tahtasında tasarlamadan. Denedik ve işe yarayanı devam ettirdik. Sonuç olarak, kampanyamız güçlü bir dinamik geliştirdi ve siyasi fırsatlara başarılı bir şekilde yanıt verebildik.

9- Net bir duruş: Herkes daha sağa gitse bile duruşumuzu koruyacağımızı gösterdik. Bu da sağa kayıştan korkan ve dayanışma politikasından yana olan herkes için bir umut kaynağı olmamızı sağladı.

10- Yeni uyum: Yıllar sonra ilk kez parti olarak bir kez daha bir ekip olarak ortaya çıktık. Uzun bir süre boyunca solcu olmak kolay değildi. Her şey strateji değildir; doğru ruh hali olmadan her şey hiçbir şeydir. Partimizde hala önemli noktalar için mücadele ettiğimizi biliyoruz. Ancak son aylarda yeni bir birliktelik kültürü gelişti. Hayal kırıklığı ve anlaşmazlıkların yerini ekip ruhu, siyasi çalışmalardan keyif alma ve ortak örgütlenme aldı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca hepimiz bunun açığa çıkardığı gücü hissettik. Devrimci dostluk ilkesi yol gösterici ilkemiz olmaya devam etsin.

https://www.rosalux.de'den çeviren: Ezgi DENİZ GÜNEYTEPE