Solun Paris seçenekleri

Prof. Dr. Ali ARAYICI / PARİS

Hükümetin düşürüldüğü Fransa’da bir buçuk yıl sonra yapılacak yerel seçimlerin hazırlıkları da başladı. Gözler başkent Paris’te. Paris Anakent Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun aday olmaması en olası seçenek olarak duruyor. Şimdiden sol ve sağ arenadaki partiler arasında iştahlar artmaya başladı. Görünen o ki Paris seçimi için, mücadele çok çetin geçeceğe benziyor.

Ipsos'un Le Parisien gazetesi için yaptığı ankete göre, bu konuda üç açık favori mevcut. Bunlar arasında, sağda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Eski Başbakanı Gabriel Attal, 7. Paris Belediye Başkanı ve Kültür Bakanı Rachida Dati ve solda ise eğer üçüncü kez aday olursa Anne Hidalgo var.

Attal'ın Paris Belediye Başkanlığı adaylığı, Rachida Dati için bir darbe olacağı kaçınılmaz. Attal'ın, 2027'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimine aday olması söz konusu iken, Paris Belediye Başkanı seçilmesinin ne anlamı olabilir? Attal, siyasi ortamın değişmesi halinde dikkatini Paris Belediye başkanlığı adaylığına çevirebilir.

Kuşkusuz, Attal'ın 2027'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamayacağını sezmesi halinde, bu iki seçenek arasında birini seçmek zorunda kalabilir. Bu durum, bir zaman çizelgesi ile ilgilidir. Belediye Başkanlığı adaylığını ilan etmesi çok uzun sürmeyebilir. Çünkü: Paris Belediye Başkanlığı makamının ne kadar prestijli olduğunu biliyor. Elysée Sarayı'na ulaşmaya çalışmak yerine, Paris Belediye Başkanı olmanın daha onurlu olduğunun farkındadır.

SOLUN İKİ SEÇENEĞİ

Paris Anakent Belediye Başkan adaylığı için; sol siyasi arenada tartışmalar son aylarda giderek daha da arttı. Resmi olarak, solun 2026'da yapılacak yerel seçimde Paris Belediye Başkanlığı için izleyebileceği iki olası yol var. Bunlardan ilki basit ve net: Şimdiki, Belediye Başkanı Anne Hidalgo üçüncü dönem için aday olacağını açıkladığında, adaylığı tartışılmaz ve öncelikli olarak kabul edilir.

Belediye Başkanı Hidalgo'ya oy veren tabanı, 2020 yerel seçimlerinde hala daha kırılgan görülüyor. Ancak, dört yıl sonra Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın başarısı ve başkentin giderek daha görünür hale gelen dönüşümü ile tamamen farklı bir havaya sahip. Bu konuda, bağımsız duruşlarına sadık olan sadece çevreciler-ekolojistler otomatik olarak görüş bildirmekten uzak.

İkinci seçenek ise, Belediye Başkanı Hidalgo'nun aday olmaması seçeneği. Bu durumda, siyasi belirsizliklerin hakim olması. Hidalgo'nun ikinci döneminin son olacağını söylemesi, oyların %1,75'ini aldığı 2022 başkanlık seçimlerindeki başarısızlığının da bu varsayımı güçlendirmesiyle birlikte; bu yol her zaman en olası yol olarak görünmeyi sürdürüyor.

Ancak, bugüne kadar hiç bir şey olumlu ya da olumsuz olarak açıklanmadı. Yerel seçimlere bir buçuk yıldan az bir süre kala, Paris Belediyesi çoğunluğunun seçilmiş üyeleri, Hidalgo'nun şu ya da bu yönde ilk adımı atmasını dört gözle bekliyor. Burada, hala daha satır aralarını okumak ve bir tarafın ya da diğerinin gönderdiği üstü kapalı sinyalleri yorumlamak zorunda kalıyoruz.

KOMÜNİST IAN BROSSAT

Hidalgo'nun konuttan sorumlu eski başkan yardımcısı, bu göreve hazır olduğunu söyledi. Hidalgo'nun yeniden aday olmaması halinde, Paris belediye başkanlığına aday olacağını kesin açıklayarak bu konuda şunları söyledi: “Evet, müsaidim ve kendimi yeterli hissediyorum.”

Komünist senatör, Sosyalist Partili belediye başkanının üçüncü dönem için adaylıktan vazgeçtiğine dair söylentilerin Belediye Sarayı'nda dolaştığı bir dönemde aday olmaya hazır olduğunu söylemesi; sol arenada bütün dikkatleri üzerine çekti. Brossat, “Bir avantajım var, aşırı sağdan ve sağ kanattan asla korkmuyorum” diye ekledi.

SOSYALİST GREGOIRE

Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun eski birinci yardımcısı ve Sosyalist Partisi (PS) Paris milletvekili Grégoire, yerel seçimlerde; Paris Belediye Başkanlığı'na aday olacağını açıkladı. Fansız Haber Ajansı'na (AFP) verdiği demeçte “gerilimi azaltmak ve gerekli dönüşümleri devam ettirmek için” aday olduğunu belirten Grégoire, “Parislileri uzlaştıran bir belediye başkanı olmak istiyorum” dedi.

Grégoire, 2024'de yapılan genel seçimlerin ilk turunda, sağın kalesi konumunda olan Paris'in 7. bölgesini yüzde 50,87 oyla kazanarak, görevden ayrılan Makronist milletvekili ve eski bakan Clément Beaune'u ağır bir yenilgiye uğratmıştı. 46 yaşındaki vekil, uzun süredir Hidalgo'nun tartışmasız varisi olarak görülüyor. Ancak, eski cumhurbaşkanı adayı Hidalgo ile ilişkiler gerginleşmişti. Her ikisi de hala daha bir anlaşmazlık içinde bulunuyor.

Anımsanacağı gibi Hidalgo, Grégoire'i 2022 başkanlık seçimlerindeki yenilgisinden sorumlu tuttuğu PS Genel Sekreteri Olivier Faure'ye yakınlığı ve Jean-Luc Malenchon'nun lideri olduğu Boyun Eğmeyenler (FLI) ile ittifak kurmuş olması nedeniyle suçluyor. Grégoire ise, france info'ya yaptığı açıklamada “Anne Hidalgo'yu bu kararından dolayı uyardım ve kendisi mesajıma cevap vermedi” diye suçluyor.

Bu gelişmeler karşısında, 2014'te solcu Bertrand Delanoë'nin yerine başkent Paris'in belediye başkanı olan Hidalgo'nun, üçüncü dönem için aday olup olmadığını henüz açıklamaması ve belirsizliğini koruması, sol kesimde büyük bir endişe ile karşılanıyor.

65 yaşındaki Hidalgo'nun üçüncü dönem adaylık konusundaki belirsizliği sürdürmeye devam ederken; geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Zamanı henüz gelmedi" ve “zamanı geldiğinde” bir açıklama yapacağını bildirdi. Ancak, Hidalgo, aday olmaması ya da yeniden seçilememesi halinde, yerine geçecek kişiyi şimdiden belirlediğini söylemek olanaklı.

Bu kişinin, Hidalgo'nun en sadık destekçilerinden biri olarak kabul edilen Paris Belediye Konseyi'ndeki çoğunluk grubunun başkanı Sosyalist Partili senatör Rémi Féraud olduğu rahatlıkla söylenebilir. Türkiye kökenli göçmenler başta olmak üzere, yabancıların yoğun olarak bulunduğu Paris'in 10. bölgesinin eski belediye başkanı olan Feraud, Hidalgo için “O belediye başkanı ama ben hazırlanıyorum” dedi.