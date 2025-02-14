Soma’nın hava kalitesi artık ölçülebilecek

BirGün EGE

Hava kirliliğine dair sağlık endişeleri üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma’da hava kalitesinin ölçülmesine yönelik istasyon kurdu. Soma Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) iş birliğiyle ilçede iki ay süreyle anlık olarak kükürt dioksit ve havada asılı partikül madde (PM) ölçümleri yapılacak.

Ölçümlerden çıkacak sonuçlar, Ege Temiz Hava Merkezi tarafından yapılan ölçümlerle birlikte DEÜ Çevre Mühendisliği Hava Kirliliği Laboratuvarı’nda incelenerek sonraki çalışmalar için dayanak oluşturacak. İstasyon anlık ölçümlere başladı.

Hava kirliliği, Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan sağlığı için en büyük çevresel tehditlerden biri olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine ve sağlıklı yaşam süresinin kısalmasına neden olan bu sorun, Soma’da da ciddi bir halk sağlığı tehdidi oluşturuyor. Soma Termik Santralı’nın bulunduğu ilçede hava kirliliği seviyesi sık sık yasal sınırları aşıyor.