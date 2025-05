Soma’ya bir tekme daha…

Bugün, Soma Maden Katliamı’nın 11. yıldönümü. 13 Mayıs 2014’te para hırsıyla, aç gözlülükle 301 madenciyi katlettiler. Soma Davası’nda patron Can Gürkan’ın işçileri ölümüne çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Bu madenleri işleten Park Madencilik, 2009 yılında sürekli çıkan yangınlar nedeniyle üretimi bırakmıştı. Soma Maden İşletmeleri A.Ş. bu madenlerin işletmesini almış ve kısa sürede hiçbir güvenlik önlemi almadan üretimi 2.5 kat arttırmıştı.

ÖLÜMÜNE ÇALIŞTIRDI

Madencilerin çalıştığı alan eski imalatlar çevriliydi ve yalıtım yapılmayarak facianın yolu döşendi. Madendeki pek çok alanda sensör yoktu, olanlar eski ve yetersizdi. Galerinin kendi havalandırma sistemi yoktu. Üretim sahasını dolaşan hava buraya doluyordu ve tek çıkışı vardı. Acil çıkış merdivenleri çok dardı. Makineler yolları kapatıyordu. Faciadan 3 yıl önce, bu galeride yeni bir acil çıkış yolu yapılmasına karar verilmiş ama patron paraya kıyamamıştı.

Madendeki elektrik sisteminde kablolar ve teçhizat alev sızdırmaz değildi, eski ve yetersizdi. Ocak içi kavşak bölgelerinde hava ölçüm istasyonları bile yoktu. Madenciler için hayati önemdeki gaz maskelerinin filtreleri paslanmıştı. 2 bin 953 karbonmonoksit ferdi kurtarma maskesinin 2 bin 678 tanesinin kullanım süresi dolmuştu. Ölen madencilerin çoğunda gaz maskesi yoktu.

MAHKEME HEYETİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Hatay halkının seçilmiş milletvekili Avukat Can Atalay ve Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın arasında olduğu hukukçular, patron ve sorumluların ‘301 kez olası kastla öldürme’ suçundan cezalandırılması için hukuk mücadelesi verdi. Bu suçlamayla dava açıldı ancak iki kere duruşma savcısı değişti. Mütalaa açıklamak için 5 dakika ara isteyen savcı bir daha duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyetine davadan el çektirildi. Sonunda yerel mahkeme, sanıklara olası kasttan değil bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan 12 yıl ile 20 yıl arasında cezalar verdi.

YARGITAY ÜYELERİ DEĞİŞTİ

Temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 5 üyesi, 30 Eylül 2020’de oy birliğiyle ‘301 kez olası kastla öldürme’ ve ‘162 kez olası kastla yaralama’ suçundan sanıklara binlerce yıl ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. 5 ay geçmesine karşın bu karar yerel mahkemeye gönderilmedi ve birden Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin üç üyesi değiştirildi. Hepsi bürokrasi kökenli 3 yeni üye yerlerine atandı. Eski Adalet Bakanı ve müsteşarı Kenan İpek, eski Hâkimler Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu ve eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı artık heyetteydi. Bu sırada iki Yargıtay savcısı, halen yerel mahkemeye gönderilmemiş karara 8 Ocak 2021’de itiraz etti.

PATRONU KURTARDILAR

Milyonlarca sayfalık dava dosyasını, sadece gerekçesi 6 bin sayfa olan kararı yeni üyeler 5 iş gününde inceledi. Yeni üç üyenin oy çokluğuyla sanıklara bilinçli taksirden 12.5 yıl ile 20 yıl arasında hapis cezası verilmesine hükmedildi ve tahliye kararlarıyla tutuklu sanık kalmadı. Daire’nin eski iki üyesi ise ‘301 kez olası kast’ suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara muhalif kaldı. Muhalefet şerhi yazan Yargıtay üyeleri, 301 madencinin göz göre göre ölüme sürüklendiği bu olayda ‘olası kast’tan ceza verilmezse bu ceza maddesinin hiçbir suçta uygulanamayacağını ifade etmişti.

Madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.’nin sahibi Can Gürkan, 4,5 yıl hapiste kaldıktan sonra 2019’da tahliye edilmişti. Yargıtay Dairesi’nin üyeleri değiştirilerek binlerce yıl hapisten kurtarılan Can Gürkan, 2020’de yapılan infaz düzenlemesinden de faydalandı. En fazla 2.5 yıl daha hapiste kalacaktı. Sonuçta Can Gürkan her ölen madenci için sadece 8 gün hapis yattı.

HSK SEÇİMİNDE FAVORİ ADAY

Bugün Soma Katliamı’nın 11. yıldönümü.

301 madencinin yakınları, hasretle ve acıyla yaşıyor.

Can Gürkan, özgürce yaşamını sürdürüyor.

Patronu kurtarmak için Yargıtay 12. Dairesi’nde görevlendirilen ve skandal karara imza atan Fuzuli Aydoğdu ise Hakimler Savcılar Kurulu üyeliği için seçim yarışında. HSK üyeliği için TBMM’ye başvuran 101 aday içinde o da vardı. Geçen hafta TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, muhalefet temsilcilerinin terk ettiği toplantıda 15 adayı belirledi. Bu isimlerin başında Fuzuli Aydoğdu vardı. AKP’nin desteklediği Fuzuli Aydoğdu’nun HSK’ye seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

CAN ATALAY HAPİSTE

İşçilerin avukatı olan, patronun cezalandırılması için mücadele eden Hatay halkının seçilmiş milletvekili Avukat Can Atalay 3 yıldır Silivri Cezaevi’nde hapsediliyor. Avukat Selçuk Kozağaçlı da 8 yıldır Silivri Cezaevi’nde yatıyordu. Serbest bırakıldıktan bir gün sonra yeniden tutuklandı.