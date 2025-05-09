Soma’ya halkçı yatırımlar

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı projeler yaygınlaşıyor. Soma ilçesinde Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek de hizmete açıldı.

İlçede ilk olarak Kent Lokantası’nın açılışı gerçekleştirildi. Şehit Uzman Çavuş Muhammed Fatih Durhan Parkı’ndaki Kent Lokantası’nın açılışında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, “Manisa’nın, ilçeleri ve Büyükşehir arasındaki kopukluktan dolayı yıllardan beri hak ettiği değeri görmediğini biliyorum. Biz, bize oy veren ya da vermeyen, partili partisiz ayrımı yapmadan herkesi kucaklayan bir anlayışa sahibiz. Burada Kent Lokantası açılıyorsa Halk Mandıra ve Halk Ekmeği açacaksak asıl bunun müsebbibi olan sizlersiniz. Sizler bizlere değil, bizler sizlere teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

Ekonomik krizin derinleştiğini söyleyen Başkan Zeyrek, “Bugüne kadar 49 bin 600 vatandaşımıza Kent Lokantası’nda ev sahipliği yaptık. 4 çeşit yemeği 50 lira gibi sembolik rakamdan hizmete sunduk. Manisa’da vatandaşlarımızın yüzde 48,3’ü, Soma’da ise yüzde 47’si, mutfak harcamalarını kıstı. Yani iki kişiden biri mutfak harcamalarını azalttı. Manisalıların yüzde 66’sı, Somalıların yüzde 63,8’i yeni kıyafet alamıyor; eskiyi onarıp tekrar giyiyor. Manisa’da halkın yüzde 68,5’i, Soma’da yüzde 67,6’sı hiçbir sosyal veya kültürel faaliyete katılamıyor. Buralar sadece ev ve iş arasında git gel olan hayatın monotonluğunda bir de üzerinde ekonomik yükü sırtında taşımak zorunda kalan vatandaşlarımızın nefes alacağı yerler, vereceğimiz sosyal belediyecilik hizmetleriyle bir nebze olsun refaha kavuşmalarını istiyoruz. Sorumluluğumuz büyük. Biz tok yatarken komşumuz aç yatıyorsa, biz yatağımızda rahat yatamazdık. Hiçbir evladımızın yatağa aç girmemesi düsturuyla yola çıktık. Bu sorumluluğu sizler bizlere verdiniz. Bu sorumlulukla çalışmaya, üretmeye, halkımızın sesini dinlemeye, onların derdi ile dertlenmeye devam edeceğiz” dedi.

Kent Lokantası’nın ardından Soma Bülent Ecevit Parkı’nda hizmet verecek Halk Mandıra ile Halk Ekmek’in de açılışı gerçekleştirildi.

Başkan Zeyrek, “Diğer belediye başkanlarımızla görüşürken Halk Ekmek açacağız, derken hep yutkundum. Çünkü Halk Ekmek ülkemin her yerinde varken Manisa’m mahrum kalmıştı. Birçoğumuz yoksulluk sınırının altında yaşıyoruz. Sosyal belediyeciliğin en büyük örnekleri olan Halk Mandıra ve Halk Ekmek ile vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Esnafımızı da ayrıştırmadık. Ekmeği de fırıncı esnafımızdan alıyoruz. Hem esnaf hem halk kazanıyor” dedi.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Göreve gelmesinin ardından Manisa’daki bütün kooperatiflerle görüşme yaptıklarını ifade eden Başkan Zeyrek, “Artık neredeyse süt üreticileri süt üretemez hale gelmişlerdi. Süt üreticilerine proje sunduk. Sütlerini yüzde 30 daha pahalıya satın alacağımızı söyledik. Yüzde 25 daha ucuza 15 çeşit süt ürününü vatandaşımızla buluşturmaya başladık. Bunun adına da Halk Mandıra dedik. Halk Mandıra Türkiye’de örnek olacak bir proje. Bunları yaparken, sınırlı sayıda tuttuk. Çünkü bunların sayılarını artırdığımızda mandıralar, şarküteriler çok zor durumda kalacaktı. O yüzden günün belirli saatlerinde ve belirli bir sayıda açacağız” diyerek Halk Mandıra ve Halk Ekmek’in kent genelinde yaygınlaşacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Soma Halk Ekmek ile Halk Mandıra’nın açılışı gerçekleştirildi.