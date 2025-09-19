Sonbahar için önlem

BirGün EGE

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, fırtına ve rüzgâr riskine karşı ağaçlarda budama ve güvenlik çalışmalarına başladı. Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbaharda artan rüzgâr ve fırtınalı hava koşullarına karşı önlem amacıyla ilçe genelinde ağaçlarda güvenlik çalışmalarına başladı.

Kuvvetli rüzgârlarla birlikte devrilme riski taşıyan ağaçları tespit eden ekipler; ana arterler, okul çevreleri ve park alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kurumuş veya zayıflamış dalların yanı sıra elektrik hatlarına temas eden ağaç dalları da budanarak olası tehlikelerin önüne geçildi.

Marmaris Belediyesi, bu kapsamda AYDEM ile iş birliği yaparak enerji hatları üzerindeki riskli ağaç dallarının kontrollü şekilde temizlenmesini sağladı. Yetkililer, bu tür bakım ve güvenlik çalışmalarının yağmurlar öncesi sürdürüleceğini belirtirken, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirdi.