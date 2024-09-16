Sonbahar ülkesinden uzaklarda, Londra derbisinde kardeş payı

2012’de 91 yaşında aramızdan ayrılan Amerikalı edebiyatçı Ray Bradbury’nin “The October Country” adlı, dilimize “Sonbahar Ülkesi” olarak çevrilmiş ölüm temalı hikâyelerden oluşan, içimizdeki korkuyu, karanlığı enfes anlatan bir romanı vardır, okumamış olanlara naçizane tavsiye. O romandan alıntıyla, sonbahar ülkesindeydim bir süredir, sokak hayvanlarının yasa kılıfıyla katledildiği, sekiz yaşında kız çocuklarının sapkın akraba elleriyle hayattan koparıldığı, siyasilerin tabutunun üzerine gelin duvağı örtüp başında fotoğraf çektirdikleri, kara para aklama suçundan 49 sene hapsi istenenlerin 9 ayda tahliye olduğu, ülkenin kurucusunun askerleriyiz demenin suç sayıldığı, hukukun gücünün değil güçlünün hukukunun yaşandığı, Avrupa Birliği diye çıkılan yolda rotanın Ortadoğu’ya çevrildiği, halk yığınlarının yoksulluğa, gençlerin işsizliğe mahkûm edildiği şirazesi nicedir kaymış güzel ama adaletten yoksun coğrafya... Sonbahar ülkesine bahar ne zaman gelir kim bilir…

Sonbahar ülkesinden uzaklarda, eylül ortasında Premier Lig’de Londra derbisi, yeni teknik direktörü ve yenilenmiş kadrosuyla West Ham, Fulham deplasmanında. West Ham, rakibe karşı oynadığı 28 lig maçının 16’sını kazandı, ligde en az beş kez karşılaştıkları takımlara karşı en iyi galibiyet oranı (%57). Ancak Fulham geçen sezon ligde West Ham karşısında iki maçı kazanırken toplamda yedi gol kaydetti. West Ham sezona istikrarsız başlayanlardan, üç maçta tek galibiyetleri deplasmanda Crystal Palace karşısında. Sezonun açılış maçlarında en son 2015-16 sezonunda deplasmanda oynadıkları ilk iki maçı kazandılar. Fulham, geçen sezon milli maç arasının ardından çıktığı dört lig maçından yalnızca birini kaybetti (2G 1B), West Ham ise dört maçın üçünü kaybetti. Fulham’ın hocası Marco Silva, ligde West Ham karşısında diğer tüm takımlardan daha fazla galibiyet elde etti, çalıştırdığı takımlar West Ham karşısında 17 gol buldu.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Lukic ikilisi, ileri uçta Traore, Smith Rowe, Iwobi, önlerinde gol umutları Jimenez. Misafir West Ham aynı dizilişte, kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson, orta sahada Rodriquez, Alvarez, ileride Bowen, Soucek, Kudus, önlerinde golcüleri Antonio. Güneşli bir Londra gününde maça iştahlı başlıyor beyaz formalı Fulham, 2. dakikada sağdan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. İlk bölümde geriden uzun toplarla çıkıyor West Ham, sağ kanatta Bowen ataklara yöne veren oyuncuları. İki takımın da orta sahada top kayıpları yaptığı dakikalarda, 7’de gole yaklaşıyor Fulham, Robinson’un soldan ortasında yakın direkte vurmakta geç kalıyor Jimenez, ev sahibi adına net gol fırsatı. Akabinde Smith-Rowe’un pasında Pereira’nın vuruşu kaleci Areola’da kalıyor, Fulham gole daha yakın takım. 16’da Fulham atağında Traore’nin rakip ceza sahasında arkadan itilerek yerde kaldığı pozisyonda VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, pozisyon penaltıya yakın, karar tartışılır. Pozisyon sonrası Fulham’ın hocası Marco Silva itirazdan sarı kartı görüyor. İlk 20 dakikada topa yüzde 60 oranında sahip Fulham rakip kaleyi altı kez yokluyor. 22’de Iwobi sağdan ortalıyor, Traore’nin kafa vuruşu az farkla dışarda. 24’te hak ettikleri golü buluyorlar, Lukic’in savunma arkasına pasında Smith-Rowe çizgide ceza sahasına kesiyor, yakın mesafeden dokunan Jimenez, Craven Cottage yıkılıyor. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkıyor West Ham, 28’de Alvarez’in pasında Bowen’in vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 36’da Pereira’nın kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Fulham, enerjileri, sahayı parsellemeleri, geniş alanlarda çabuklukları artıları. Devrenin bitimine yakın ikinci gole yaklaşıyorlar, Smith-Rowe’un başlattığı atakta Iwobi’nin pasında Jimenez vurmakta geç kalıyor. Fulham’ın topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında West Ham’da Summerville ve Paqueta, Antonio ve Soucek’in yerlerine sahada. 47’de sağdan kullandıkları duran topta Mavropanos’ın kafa vuruşu kaleci Leno’da kalıyor, devreye ofansif başlıyor misafir takım. 53’te Fulham’da sarı kartı gören orta sahada Lukic. 57’de West Ham savunmasında Emerson sakatlığı nedeniyle yerini Coufal’a bırakıyor. 59’da net fırsattan yararlanamıyorlar, Kudus’un enfes pasında Bowen karşı karşıya kaldığı pozisyonda Leno’yu geçemiyor. 63’te Paqueta uzaklardan yokluyor Fulham kalesini, misafir takım tempoyu yükseltiyor. 66’da Fulham’da Iwobi ve Lukic yerlerini Nelson ve Berge’e bırakıyor. Üç dakika sonra West Ham’da sarı kartı gören Rodriquez. West Ham’da Rodriquez’in yerine Soler sahada. 72’de Fulham’da Smith-Rowe ve Jimenez’in yerlerini Cairney ve Nunez alıyor. 75’te West Ham’da sarı karı gören Alvarez, müdahale sert ve kırmızıya yakın. 80’de Fulham atağında Cairney’nin ortasında Traore’nin kafa vuruşu isabetsiz, çabukluğuna rağmen son vuruşlarda gelişime açık 11 numara. 82’de West Ham’da sarı kartı gören Soler, akabinde Alvarez - Ings değişikliği geliyor. 83’te Pereira’nin vuruşuyla gole yaklaşıyor Fulham, sonrasında yerini Reed alıyor. Beş dakika uzatılan maçın son uzatma dakikasında beraberliği yakalıyor West Ham, Bowen’in çizgiden ortaladığı topta Ings dönerek sağ köşeye enfes vuruyor, kale arkasındaki sevdalıları 90+5’te gelen gole seviniyor. Akabinde Fulham’ın sağdan kullandığı duran topta Bassey’in kafa vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. 26.528 taraftarın şahitliğinde West Ham hak etmediği puanı uzatmanın son dakikasında gelen golle kapıyor. Fulham’ın hocası Marco Silva, maç sonu basın toplantısında Premier Lig’de oyuncu kalitesinin sonucu belirlediğini, maçta ikinci golü bulamamanın bedelini ödediklerini, ilk yarıdaki pozisyonun net penaltı olduğunu ancak verilmediğini, takımının performansından memnun olduğunu, gol yollarında daha bitirici olmaları gerektiğini dile getiriyor. Maçın adamı: Emile Smith Rowe, Fulham’ın maestrosu, oyun zekâsı, savunma arkası pasları takdire şayan.