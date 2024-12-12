Sonraki kavga daha büyük!

Suriye üzerinden Ortadoğu’daki son gelişmelere bakılınca, Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP) harfiyen uygulandığını görüyoruz…

Pentagon mahreçli BOP ’un amacı, “Ortadoğu’daki Enerji Kaynaklarının ABD’nin eline geçirilmesi ve İsrail’in kayıtsız şartsız güvenliğini sağlayarak, ABD çıkarlarının bekçiliğini yapmaya devam etmesidir…

2000 yılında uygulanmaya başlayan BOP’nin kapsamına, Pakistan ve Afganistan’dan başlayarak, Kuzey Afrika Ülkeleri, yani, “Arap Baharının” kuşattığı tüm ülkelerde dahil edilmişti…

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İsrail’in bölgede dostu yoktur. ABD bu nedenle İsrail’in varlığını devam ettirebilmesi için güvenli bir ortam sağlama görevini de yüklenmiştir… 2012 yılında, o dönemin muhalefeti olan CHP’nin karşı çıkmasına rağmen, AKP iktidarının onayıyla Malatya KÜRECİK’te kurulan radar istasyonu, İsrail’i muhtemel İran füzeleri saldırısına karşı savunmak için NATO kılıfı kullanılarak kurulmuştu…

Ve bugün Kürecik, gerek İran gerek Hizbullah’ın yaptığı füze saldırılarına karşı İsrail’i koruma görevi yapmaktadır…

Dahası İsrail’in, Hamas, Lübnan ve İran’a yaptığı saldırılarına da güvence olmaktadır… İsrail’in korunması için hava saldırıları düzenleyen ABD uçakları, Adana/ İncirlik üssünü kullanmaktadır…

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Türkiye’nin Suriye bataklığında debelenmesinin nedeni, sadece deneyimsizlik ve diplomasi yanlışları değildir… Çünkü Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dış Politikası, “yurtta ve dünyada barışı” istemektir... Üstelik komşularıyla iyi geçinmek de öncelikli görüştür…

Ancak AKP iktidarının, siyasal İslam anlayışı ve ABD’nin başkanı olduğu emperyalist BOP eş başkanlığı unvanıyla hareket etmesi, Suriye politikasında gençlerimizin şehit olmaları pahasına ve ülke kaynaklarını müsrifçe heba edilmesine neden olmuştur… Diğer yandan, karşılıklı rant hevesi(!), Türkiye’nin Rusya’ya bağımlı hale gelmesine yol açmıştır…

Esat Moskova’ya sığındıktan sonra, Erdoğan’ın yaptığı açıklama ilginçtir… Yalnız Putin ile ben kaldım! Ne demekse…

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Hani derler ya “elini verdin kolu kurtaramazsın!” Tam da Türkiye bu durumda... Ortadoğu’nun kanlı savaş alanı haline gelmesi ve ülkelerin sınırlarının yeniden belirleneceği kaosun yaşandığı bu sırada, Türkiye’yle ilgili, Rusya ve ABD’den gelen açıklamalar, ülkenin müthiş bir kıskaçta olduğunu gösteriyor… Suriye’nin “cihatçıların” eline geçmesi, BOP’un Siyasal İslamcılarla birlikte çalıştığının dünya tarafından bir kez daha görülmesine neden oldu….

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Düşünün daha birkaç yıl önce ABD’li asker ve gazetecilerin kafaları keserek, tüm dünyaya meydan okuyan teröristler, şimdi Suriye’yi kurtaran “cici çocuklar” oldular… Tıpkı Talibanlar gibi…

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AKP İktidarı, Taliban’la ayrımız yok diyordu… Herhalde şimdi herhalde HTŞ’le de ayrımız yok diyecek!

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AKP’nin kadim dostu, devleti paylaştığı Gülen’in, “15 Temmuz Hain FETÖ kalkışması” sırasında Putin’in, Erdoğan’ı korumaya alması nedeniyle ülke aleyhine olmasına rağmen verilen tavizler Türkiye’yi bir pandül (sarkaç) konumuna getirdi… Öyle ki, Mersin/ Akkuyu Nükleer Santral alanındaki limana Rus askeri gemilerine lojistik ikmal almak üzere onay verilmesinin yanı sıra, Akdeniz’i gözetleyen “Bir Radar” Kurulmasına da müsaade edildi…

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Bu gelişmeler karşılığında ABD, Güney Kıbrıs’a koyduğu silah ambargosunu kaldırdı... Şimdi Orada askeri üs ve havaalanı kurmayı hedefliyor. İngiltere Başbakanının da GKRC’ni ziyareti bir başka hazırlığın işaretlerini veriyor… AKP; KKTC’yle ilgili belirlenen politikaya” uymayan, adeta “ver kurtul” anlayışıyla hareket ederek, ülkemizin başına başka bir sorun mu açıyor?

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ABD, İsrail’le birlikte, Doğu Akdeniz’de büyük bir “Doğal Gaz ve petrol rezervine” ulaştı… Mısır, Kıbrıs, Lübnan ve Suriye kıta sahanlıklarında var olan doğalgaz ve petrol kaynaklarını kullanmak için antlaşmalar yaptı… Amaç, Suriye ve Türkiye üzerinden en büyük tüketici olan Avrupa ülkelerine bu enerjiyi pazarlamaktı…

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Ancak, Esat’ın Putin’i Suriye’ye davet etmesi,2 deniz ve 1 hava üssü vermesiyle birlikte, Kamışlı ’da “Hint okyanusundan Cebelitarık‘a kadar” bir alanı kapsayan “İstihbarat üssü” kurmasına müsaade etmesi, Rusya’nın Suriye’ye yerleşmesine ve yıllardır süren savaşta bir güç olarak yer almasına neden oldu… ABD ve İsrail’in, Avrupa ülkeleri enerji piyasasına girme hedefi de böylece engellendi… Bu adım karşısında ABD ve müttefikleri apar topar Suriye’ye girdiler…

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Hatırlayın, Körfez savaşı sırasında ABD, Türkiye üzerinden bir cephe açmak istedi. Türk Parlamentosu'nda ABD talebi siyasi olarak kabul edildi, ancak teknik olarak reddedildi...

Leigh Üniversitesi'nden Henri Barkey, ABD'nin kuzey cephesi arzusunun gerçek sebebini şöyle açıkladı… “Bu talep, Saddam'ı iki taraftan sıkıştırmak istendiği için değil, Kuzey Irak’ta Türklerden ve Irak'taki Kürtlerden önce petrol açısından zengin olan “Musul ve Kerkük’ün” ele geçirilmesi içindi…

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ABD, tıpkı Afganistan’da olduğu gibi “terör örgütlerini” eğitti ve silahlarla donattı... AKP’de benzeri bir anlayışı uyguladı… Önce ÖSO, sonra SMO adı altında paralı silahlı güç oluşturdu. İçinde kimler vardı? Bunu AKP açıklamalı…

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Önceleri, “AB pazarındaki enerji paylaşımında anlaşma olursa, Suriye’de kaos biter“ diye düşünüyordum… Ancak, “Öyle olamayacağını “görüyorum… Çünkü “Cihat örgütleriyle ABD’nin paylaşım kavgasının daha da büyük olacağı” açıkça görülüyor…

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İsrail ve ABD, bölgeyi sömürdükten sonra çekip gidince, burada yaşayan yerel halk ne yapacak? Asıl düşünülmesi gereken de bu…