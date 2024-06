Sonuçlar düzen karşıtı solun eksikliği

Gencay Sözüdoğru - SOL Parti Almanya

Dünya basını Avrupa Parlamento seçimlerini, aşırı sağın zaferi olarak verdi. Le Pen ve Wilders’in Avrupalı ırkçıları bir araya getirme fikri, mevcut parlamento aritmetiği içinde yirmi yıldır hiç olmadığı kadar iştahları kabartan bir hal aldı. Fakat böyle bir birliktelik öyle kolay sağlanabilir değil. Her ne kadar aşırı sağ önemli sayıda sandalye kazanmış olsa da başta Fransız Le Pen önderliğindeki ID (Kimlik ve Demokrasi) grubu ile İtalyan faşist lider Meloni’nin başını çektiği ECR (Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Grubu) biçiminde iki ana gruba bölünmüş durumdalar.

Aralarında başta Ukrayna meselesi olmak üzere NATO politikalarına dair uzlaşmaz çelişkiler mevcut. Öte yandan Macar Orban’ın Fidesz’i ve ID’den kovulan Alman AFD’si gibi bağımsız grupların ortak politik bir hatta buluşmaları oldukça zor. Avrupa parlamentosunda kamplar yükselen militarizm ve silah sanayisinin ihtiyaçlarının da gözetilmek suretiyle geleneksel siyasetin sağ-sol ve tonları ekseninde değil, ziyadesiyle NATO ve tek tek ülkelerin kendi iç dinamikleri üzerinden şekillenecek gibi. Asıl tehdidi Avrupa parlamentosu başkanlığı için Alman Hristiyan Demokrat lider Ursula von der Leyen gibi muhafazakârların, Meloni gibi NATO’cu ırkçıların desteğini alabilmek için sertleştirebilecek olan dilleri. Belki de son derece tehlikeli olan, ırkçı gerici bir algıya meşruiyet kazandıracak olan da bu. Uzunca bir süredir Avrupa’nın birçok ülkesinde yükselişte olan, göçmen karşıtlığını merkeze alan ırkçı gerici eğilimler tek tek pek çok ülkede belirgin bir toplumsal karşılığa ulaşmıştı. Şimdi parlamento içinde merkez sağ grubu oluşturan Avrupa Halkları Partisinin (EPP) ardından ortak bir noktada buluşabilmiş olsalar ikinci büyük gücü aşırı sağcılar oluşturacaktı.

Avrupa seçimleri tarihinde ülkelerin ulusal sorunların bu denli öne çıktığı bir seçim yaşanmadı. Seçimlere katılım oranları son derece düşük ve tercihlerin önemli bir kısmı seçmenlerin sonuçlarını gündelik yaşamında önemli bir etkisi olsa bile bunun doğrudan görülüp ayırt edilemediği bir bürokratik çerçevede gelişiyor. Hatırı sayılır bir toplam çokça içselleştirilmiş olmayan refleksif bir yaklaşıma sahip. Seçim sonrası parlamento dağılımı kulağa oldukça ürkütücü gelebilir fakat bu düşünüldüğü gibi karamsar bir tablo ile karşı karşıya olduğumuz anlamına gelmeyebilir. Çünkü seçimlerin asıl kaybedeni uzunca bir süredir Avrupa genelinde uyguladığı neoliberal politikalar ile yarattığı tahribatın gerçek sorumlusu olan liberalleri, yeşilleri, sosyal demokratlarıyla sermayenin saldırgan politikalarına teslim olan egemen siyasal algı oldu. Bugün aşırı sağa yönelmiş dahi olsa seçmenin bir arayış içerisinde olduğu gerçeği göz ardı edilemez ve bu tepki Avrupa’nın siyasal elitlerinin donmuş kalıplarının parçalandığının bir göstergesidir.

Avrupalı seçmen Ukrayna kriziyle doruk noktasına çıkan gıda ve enerji enflasyonu ile boğuşuyor. Konut sorunu büyük kentleri yaşanılmaz kıldı. Avrupa nüfusunun yüzde 21’ine denk gelen 95 milyon kişi yoksulluk sınırında ve sosyal dışlanmaya maruz kalıyor. Buna karşılık hükümetler silahlanmaya ayırdıkları bütçeleri artırmaktan geri durmuyor. Almanya profesyonel ordudan vazgeçerek genç kadınları dahi orduya çağırmayı planlıyor. Uyguladıkları savaş ekonomilerinin inandırıcılığını her an saldırıya uğrayabilecekleri bir hazırlık içerisinde oldukları propagandası üzerinden yürütüyorlar. Güvenlik kaygısı her sıradan Avrupalı seçmen için belirleyici bir unsur haline geldi. İşte bu kaygı, göç, ekonomik belirsizlik, ulusal kimliğin zarar görmesi ve kültürel endişe ile birleşince tam da aşırı sağın kolayca yeşerebileceği bir zemini açığa çıkardı. Yükselen homofobi, aşı karşıtlığı, geleneksel aile değerlerinin yüceltilmesi gibi kolayca işlenebilir popülist bir söylem etrafında birleşen geçmişin marjinal faşizan postallı grupları toplumda karşılık bulan güçlü siyasal partilerin kravatlı saygın unsurlarına dönüştüler.

Avrupa siyasetinin merkezi hattı güç kaybedip seçmen yeni arayışlara kapı aralamışken Avrupa Sol Partisi 37 olan sandalye sayısını yalnızca 39’a yükseltebildi. Oysa savaş karşıtlığından, emeğin toplumsal değerine, sahip çıkılması gereken bir arada yaşama kültüründen, yok edilen sosyal devlet uygulamalarına varıncaya dek, sol bir siyasal hayatın iddialarının karşılık bulması kaçınılmazken Avrupa solu güçlü, inandırıcı bir alternatif yaratamadı. Başta Almanya olmak üzere, sol kendi ideolojik krizini aşamadı. Bugün Alman Die Linke Partisinden ayrılan Sahra Wagenknecht grubunun her ne kadar Ukrayna savaşında olduğu gibi NATO karşıtlığı konusunda tavrı görece daha belirgin olsa da göçmen sorunu ve iltica hukuku konusunda AfD’ye söz bırakmayacak bir yaklaşım ile ve pandemide neredeyse aşı karşıtlığına varacak antifaşist içerikten yoksun hali, aşırı sağın meşruiyet zemininin gelişimine katkı sundu. Buna karşılık Die Linke grubu ise solun örneğin Afganistan veya Irak savaşında olduğu gibi geniş kitleleri sokağa döken savaş karşıtlığının öncüsü olamadı. NATO karşıtı kesin ve bütünlüklü bir tavır geliştiremedi. En temel anlamıyla sol, sahici bir antiemperyalizm ve antifaşizmin bir arada yürütülebildiği bir durumda ancak bir toplumsal alternatif olabileceği gerçekliğini göz ardı etti. Almanya’yı saran Antifaşist gösterilerde öne çıkan demokrasi savunması genel bir ifadeden öteye geçemedi. Düzen partilerinin inisiyatifinin kırılamadığı, devrimci bir durum alternatif çıkaramadan sönümlendi. Parlamenter siyasetin konforlu alanına sıkışıp kalındı ve sokağın etkin devrimci gücü görmezden gelindi. Toplumun en küçük sorunlarıyla dahi ilgilenen birbirinden bağımsız lokal deneyimler bütünlüklü bir siyasal alanın yaslanabileceği toplumsal dinamikler olarak geliştirilmedi. Avrupa’nın birçok ülkesinde zaman zaman öne çıkan sol partilerin devrimci bir perspektiften uzak, kimi zaman IMF reçetelerine kimi zaman NATO savaş politikalarına boyun eğen halleri aslında alternatif arayışındaki kitlelerin uzağında olmasının da başlıca nedeni. Mevcut tabloya rağmen karamsar olmak gerekmiyor, eğer sol sosyalist siyaset kendi ideolojik krizini aşabilirse mevcut tablonun tersine çevrilebilmesi işten bile değil.