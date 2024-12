Soru işaretini tutuklamak

Merhaba, 2050’den bildiriyorum. Türkiye bildiğiniz gibi, sadece biraz daha dipte. 2024’te sadece soru sordukları için tutuklanan gençlerden sonra, hızlı bir şekilde soru sorma da bir kanun hükmünde kararnameyle yaşaklandı. Hatta Anayasa’ya kimlerin uyup, kimlerin uymayacağını belirten yasa değişikliği de yıl sonunda yürürlüğe girdi. Artık günümüzde yeni başkanımıza (klonlama teknolojisini bulduk Allah’a şükür) hiçbir soru işareti içeren cümle kullanılamıyor. Hatta geçen yıl ortalarında cümle ve ifade içerisinde karşı tarafa bir şey ima edercesine üç nokta yan yana kullanmayı da yasakladık. Artık soru işaretlerini ağızlardan çıkmadan tutukluyoruz. Artık kimse soru sormuyor, çünkü soracak merci de yok. Sorsanız ne olacak? (Afedersiniz, ben de soru sordum ama sonuçta siz vasıfsız halka sordum, size karşı tüm yalanlarımızı yalanla mücadele başkanlığımızın adroid başkanları gündelik olarak hazırlayıp sizlere sunmaktadır.

***

Günlük raporlarınızı iyi takip edin. Dün bela okuduğumuz bir ülkeye bugün “Kardeşim, kankeytom, çokonat sevdiceğim, ballı aşk böreğim” filan diye hitap ediyorsak, en güncel durumumuz anlık konumunuzu belli eder. Bir gün öncesinin bilgisiyle yaşamayın. Bakın böyle olunca ne güzel hiçbir şey sorgulamadan, tıpış tıpış büyüyoruz. Büyüyoruz derken saraya yeni ek bina yaptık arada. Vesileyle daha da geniş ormanlık bir alanı tertemiz betonla doldurduk. Sonuçta ağaç nedir? Söktüğümüzün on bin katı ağaç diktik. Siz hizmetten de anlamıyorsunuz. Zaten her şeyden anlayan bir kişi varken, diğer kişilere ne gerek var. Yeni turp tipi başganlık sistemimiz sayesinde artık her şey başgana bağlı. Ekonomi mi? Ver kararı başkan, senin zaten alanın ekonomi. 2021’den daha kötü bir şey olamaz zaten. Komşularla ilişkiler mi, eğitim mi, bilim mi? Aklınıza ne gelirse o iş başganda, başgan zaten bambaşbagan…

2023’te ilk soru işaretini tutukladıklarını olmayan adalet fakültelerinde ders olarak anlatmışlardı. Zamanın başkanının olduğu bir konuşmada ayağa kalkıp soru sormak olacak iş değildi. 9 gencimizi güzel bir şekilde ifadelerini de almadan tutuklayarak çok iyi bir karar vermiştik. Hem İsrail’i İsrail’den fazla korumuş, hem de gençlere anlayacakları dilden cevaplarını vermiştik. Ayrıca böyle yapınca haliyle, başkanımıza artık soru sorulamayacağını da cümle aleme göstermiştik. Maksat millet sussun. Önemli olan ticaretle gelecek cici paralar. Sağda solda yine İsrail’e atıp tutarız, ki ilerleyen yıllarda da bir süre böyle gitti. Ülkece tamamen tohumlarımızı yabancı ülkelere bağımlı hale getirdik, hayvancılığı iyice bitirdik, tarım arazilerini sabaha kadar tokiledik, dünya mirası dağlarımızı yabancı altın firmalarına sattık, siyanüre buladık, sahil şeritlerimizi korkunç mimariyle iyice korkunç bir hale getirdik, Avrupa’nın çöpünü üç kuruş para karşılığında kabul edip ülkeyi çöp tenekesine çevirdik…

Sonunda, o kutlu gün soru sorulması yasaklanınca bunların hepsi çok rahat oldu tabii.

Bir yandan da gelecekte her şey çok kolay. Artık vatandaşlarımız açlık çekmiyor. Hepsini karneyle özel bir beslenme sistemine bağladık. Dost ve yandaş firmalara eğitim, sağlık, ulaştırma ve enerji gibi peşkeş çekip her şeyi özelleştirdik. Sadece vatandaşlarımız bize öel artık. Ülkemiz kısa sürede dünyanın en büyük yedek organ merkezi haline getirdik. Vatandaşlarımız eskiden belki hatırlarsınız, bir bardak bira içerken iki bardak da bize vergi veriyordu. İşte o sistemin daha adilini, daha düzenini getirdik. Artık iki böbreğinizden biri bizim, ciğerlerinizin yarısı, kanınının yarısı bize ait. Vergileriniz artık size besin olarak dönüyor. Vergilerinizi de kanınızla canınızla ödüyorsunuz. Ne kadar kutsal bir yaşam biçimi.

***

2023’te ilk soru işaretinin tutuklanmasıyla ülkede her şey bambaşka bir yer haline geldi. 2050 bizim için çok güzel, siz göremeyeceksiniz ama bana ilatilen kağıtta bunlar yazıyor. Artık siz düşünmeseniz bile biz sizin yerinize düşünüp sizi tutuklayabiliyoruz. Mesajım biterken bu yıllara ait bir şaka: Şu anda ne düşündüğümü biliyor m… -Ah tutuklandım! Gelecek de gelecek ama iyi gelmeyecek.