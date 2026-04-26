Sorumluluktan kaçmanın yeni ahlakı: Beni ilgilendirmez

Gülseren Aydın

Geçen hafta bu köşede suçluluğun nasıl bireyselleştirildiğini yazdım: Sistematik sorunların faturası bireye kesilir, birey kendini sürekli eksik ve suçlu hisseder. Ama bu tablonun bir de öteki yüzü var. Aynı birey, bazı şeylere hiç bakmaz. Bazı şeylerden hiç suçluluk duymaz. Çünkü ona bir şey daha öğretilmiştir: bazı şeyler seni ilgilendirmez.

Bugünün bireyi yalnızca özgürleşmiyor; aynı zamanda ayrışıyor. Kendini bir toplumsal bütünün parçası olarak değil, kendi sınırları içinde tanımlanan bağımsız bir birim olarak kuruyor. Bu dönüşüm, çoğu zaman "özgürleşme" olarak adlandırılıyor özellikle kişisel gelişim söylemi, popüler psikoloji ve sınır koyma kültürü tarafından. "Kendine alan aç", "başkasının enerjisini taşıma", "her şey senin sorumluluğun değil." Bu söylemler bireysel iyileşme için değerli olabilir. Bir ilişkide sürekli ezilen, işte var olma hakkı tanınmayan, duygusal olarak tüketilen biri için bu dil kurtarıcı bile olabilir. Ama bir toplumsal pratik olarak genişlediklerinde, terapötik bir araçtan bir yaşam felsefesine dönüştüklerinde, bireyin dünyayla kurduğu ilişki de daralıyor.

Kendi alanını korumak, kendine ait olmayan yükleri taşımamak, başkasının hayatıyla arasına sınır koymak… Bunların her biri, sağduyulu ve hatta gerekli görünüyor. Ama bu sınır çizme pratiği içselleşince, bir felaket olduğunda hemen kendini gösteriyor:

"Beni ilgilendirmez."

Bu cümle yalnızca bir mesafe değil, bir pozisyondur. Kişi kendini olayın dışına yerleştirir. Olan biteni bir başkasının meselesi haline getirir. Orada bir şiddet vardır, bir kırılma vardır, bir toplumsal sonuç vardır; ama o, bu sürecin hiçbir parçası değildir. En azından öyle olduğunu varsayar.

Kahramanmaraş’ta bir çocuk, okulda arkadaşlarını öldürdü. Böyle bir olayın ardından bazıları "bu nasıl mümkün oldu?" diye sorarken, bazıları daha hızlı bir sonuca vardı: "Benimle ne ilgisi var?"

Bu refleks, yalnızca bireysel bir kaçınma hali değil; belirli bir düşünme biçiminin sonucudur. Çünkü eğer birey kendini yalnızca kendi hayatının öznesi olarak kuruyorsa, başarısından, mutluluğundan, sağlığından, sınırlarından tek başına sorumlu bir birim olarak, o zaman başkasının hayatında olan hiçbir şeyle zorunlu bir ilişki kurmak zorunda değildir. Tam da bu noktada, bireyin liberalleşmesi ile sorumsuzluk arasında doğrudan bir ilişki ortaya çıkar. Bu yalnızca Türkiye’ye özgü bir olgu değil. Sosyolog Zygmunt Bauman, bunu çok daha önce görmüştü: Akışkan modernitede, bağlar geçici ve koşullu hale gelir; bireyler topluluklardan koparak birbirinden bağımsız birimler olarak yeniden inşa edilir. Bu kopuşun bedeli, başlangıçta özgürlük gibi hissettirilebilir. Yükümlülüklerin azalması, sorumluluklardan sıyrılmak, "kendi yolunu çizmek"… Bunlar çekici bir his verir. Ancak zamanla ortaya çıkan şey, yalnızca özgürlük değil; aynı zamanda toplumsal bağların çözülmesidir. Ve bağlar çözüldüğünde, birlikte taşınan sorumluluk, yaşam ve dayanışma da dağılır.

Karl Marx’ın bilinen cümlesi bu ilişkiyi anlamak için hâlâ güçlü bir yerden konuşur: "İnsanlar tarihlerini kendileri yapar; ama onu özgür iradeleriyle değil, kendi seçtikleri koşullar altında değil, dolaysız olarak önlerinde buldukları, verili geçmişten devrolan koşullar altında yaparlar." Bu cümle, bireyin tamamen bağımsız olmadığını hatırlatır ama bugün bu hatırlatma sistematik olarak silinir. Çünkü egemen düşünce, bireyi koşullarından kopararak tanımlar. Böylece her şey bireysel tercihlere indirgenir ve aynı anda her türlü toplumsal sorumluluk ortadan kaldırılır.

Birey, sanki boşlukta karar veren, hiçbir tarihsel yük taşımayan bir varlık gibi düşünülür. Oysa bir insanın neye maruz kaldığı, neyi gördüğü, neyi hiç deneyimlemediği; hangi şiddetin içinde büyüdüğü ya da hangi imkânlara erişebildiği onun dışında şekillenir. Bu koşullar tekil değildir. Paylaşılan, devredilen ve yeniden üretilen yapılardır.

O zaman soru şudur: Eğer koşullar ortaksa, sonuçlar neden yalnızca bireysel kabul edilir? Bu soru, "beni ilgilendirmez" cümlesinin arkasındaki ideolojik zemini açığa çıkarır çünkü bu yalnızca bir duygusuzluk ifadesi değildir; bir sorumluluk reddidir. Ve bu ret, raslantısal değildir. Belirli bir toplumsal ve ekonomik sistemin içinde üretilir, pekiştirilir ve normalleştirilir.

İlginç olan şu: Bu ret, tam karşıtıyla aynı sistemden beslenir. Bir yanda her şeyden kendini sorumlu hisseden birey vardır: Sabah yeterince erken kalkmadığı için, gün içinde yeterince üretken olamadığı için, akşam yeterince sağlıklı beslenmediği için kendini suçlayan birey. Öte yanda hiçbir şeyden sorumlu hissetmeyen birey: Sınırını koymuş, alanını korumuş, başkasının meselesine karışmayan birey. Bu iki uç, birbirine zıt gibi görünür. Ama aslında aynı düşünce sisteminin iki yüzüdür; çünkü her ikisi de sorumluluğu yalnızca bireysel bir mesele olarak kurar. Birinde birey her şeyi taşır, diğerinde hiçbir şeyi. Ortada, paylaşılan bir sorumluluk fikri yoktur. Kolektif olan, iki uçta da görünmez kılınmıştır. Bu görünmez kılma tesadüfi değildir. Toplumsal sorumluluk fikrini zayıflatan bir sistem, aynı zamanda kolektif bir hesap sorma imkânını da yok eder. Bireyler birbirine yükümlü hissetmediğinde, sisteme birlikte itiraz etmek de zorlaşır. Bu yüzden «beni ilgilendirmez» cümlesi, yalnızca ahlaki bir gevşemenin göstergesi değil; aynı zamanda siyasi bir işlev görür: mevcut düzeni sorgulamayı önler.

Bazı şeyler bireysel değildir. Bu yüzden yalnızca bireysel olarak açıklanamaz. Bir çocuğun eline silah alması, yalnızca o çocuğun kararı değildir. Ama bu, herkesin eşit derecede sorumlu olduğu anlamına da gelmez. Mesele suçluluk dağıtmak değildir. Mesele, sorumluluğun tamamen reddedilmesinin ne anlama geldiğini görmektir. "Beni ilgilendirmez" diyen kişi, kendini yalnızca olaydan değil, o olayın mümkün olduğu koşullardan da ayırır. Sanki o koşulların üretildiği dünyanın dışında yaşıyormuş gibi. Sanki bir çocuğun şiddete yönelmesini mümkün kılan eğitim sistemi, silaha erişim kolaylığı, toplumsal yalnızlaşma ya da ekonomik çaresizlik; bunların hiçbiri onun yaşadığı dünyayla ilişkili değilmiş gibi.

Oysa böyle bir dışarısı yoktur. İnsan, yalnızca kendi hayatını yaşamaz. Aynı zamanda başkalarının hayatlarının mümkün olduğu bir dünyanın içinde yaşar. Bu dünyanın koşullarını tamamen kontrol etmez ama bu koşulların üretilmesine kayıtsız kalmak da bir tercihtir ve her tercih gibi, bu da bir sonuç doğurur. Bu yüzden sorumluluk, her şeyin yükünü sırtlanmak değildir; ama hiçbir şeyle ilgilenmemek de değildir. Sorumluluk, bireyin kendini toplumdan tamamen ayrıştırdığı noktada değil, o ayrımın mümkün olmadığını kabul ettiği noktada başlar.

Bugün belki de en kritik mesele, tam olarak buradadır. Çünkü bazı şeyler gerçekten bizim yüzümüzden olmaz ama bazı şeyler de biz yokmuşuz gibi olmaz. Bu ikisi arasında, sorumluluktan kaçmak ile yanlış sorumluluk yüklenmek arasında, bir yerde durmak gerekiyor.

O yer, kayıtsızlığın bittiği ama suçluluğun da başlamadığı, sorumlu bir dikkat halinin mümkün olduğu yerdir.

Ve tam da orası, politik olanın başladığı yerdir.