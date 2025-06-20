Sorun çözümü için ortak irade

BirGün EGE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 48. Dönem Genel Kurulu’nun ardından, mühendis, mimar ve şehir plancılarının karşılaştığı sorunları tartışmak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla Denizli’’de yerel kurultay düzenledi.

Denizli North Point Otel’de düzenlenen “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı”, 15 meslek odasının temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. TMMOB Yönetim Kurulu üyeleri Arif Balkanay, Mustafa Kubilay Yıldırım, Esen Leyla İmren ve Denizli İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Mehmet Öztürk’ün yer aldığı kurultayda, meslektaşların karşılaştığı sorunlar derinlemesine ele alındı. Katılımcılar, meslek odalarının yönetim kurulları ve üyeleriyle birlikte aktif bir tartışma ortamı oluşturdu.

DÖRT AYRI MASA

Kurultayda, meslektaşların çalışma yaşamındaki sorunları dört farklı masada detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Serbest çalışanlar, kamu ve özel sektörde ücretli çalışanlar, uzmanlık gerektiren alanlarda görev yapanlar ile şantiye ve yapı denetim sektöründe çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Her masa, kendi alanında yaşanan hak kayıpları, değersizleştirme ve mesleki zorlukları ayrı ayrı değerlendirdi.

TMMOB Denizli İKK Sekreteri Mehmet Öztürk, “Meslektaşlarımızın sorunlarını yerinde tespit ederek, çözüm için ortak irade ortaya koyuyoruz” dedi.

Dört masada yapılan tartışmaların ardından, her masanın çözüm önerileri rapor haline getirildi. Bu raporlar, kurultayın sonunda düzenlenen forumda katılımcılarla paylaşıldı. Forumda, meslektaşların önerileri ve görüşleri bir kez daha değerlendirilerek, yerel kurultayın sonuçları netleştirildi. Katılımcılar, raporların Ankara’daki genel kurultayda sunulacak önergelerle birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yerel kurultayda ortaya çıkan öneriler, 18 Ekim 2025’te Ankara’da düzenlenecek TMMOB Genel Kurultayı’na sunulacak. Denizli’de hazırlanan raporlar, diğer illerden gelen yerel önerilerle birleştirilerek ortak kararlara dönüştürülecek.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Esen Leyla İmren, “Ankara’daki kurultayda, meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini ilgili tüm kurumlarla paylaşacağız” açıklamasında bulundu. Kurultayın ardından, TMMOB’un hazırlayacağı nihai rapor kamuoyu ve ilgili kuruluşlarla paylaşılacak.

HAK KAYIPLARI

Kurultayda, mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı hak kayıpları ve mesleki değersizleştirme konuları ön planda yer aldı. Özellikle ücretli çalışanların ekonomik sorunları, serbest çalışanların piyasa koşullarında yaşadıkları zorluklar ve şantiye denetimlerinde karşılaşılan mesleki riskler detaylı şekilde tartışıldı. TMMOB, bu sorunların çözümü için hem yerel hem de ulusal düzeyde çalışmalarını sürdürecek.