Sosyal belediyecilikten asla ödün verilmeyecek

BirGün EGE

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nda düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla buluştu. Göreve geldiği günden bu yana Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Günel, “Bu uyum ve iş birliğinin Kuşadası’na ne kadar çok şey kattığı ortada" dedi.

Başkan Günel, “5 yılda 1 milyar 117 milyon yatırımla Kuşadası’na 218 kilometre yol kazandırdık. Ayrıca 70 futbol sahası büyüklüğünde park ve yeşil alan yaptık. Yeni sosyal destek paketleri ve sosyal donatı alanı projeleriyle hemşehrilerimizin her zaman yanında olduk” dedi. Her geçen gün derinleşen yoksulluğa dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da, 2025 bütçesinde sosyal yardımlara ciddi bütçe ayırdıklarını belirtti.

Başkan Çerçioğlu “CHP’li belediye başkanları sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediye başkanları. Aydın’da yaşıyorsanız yatağa aç girmezsiniz ve üşümezsiniz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak Kuşadası’nda 499 kilometrelik alt yapı çalışması yaptıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, yeni yapılacak yatırımlar kapsamında 15 kilometrelik Kuşadası-Güzelçamlı kanalizasyon hattı, 13 kilometrelik Bayraklıdede kanalizasyon hattı ile Karaova ve Güzelçamlı mahalleleri içme suyu hattının yer aldığını kaydetti. Başkan Çerçioğlu yeni yol yatırımlarının da hızla devam edeceğini ifade etti.