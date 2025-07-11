Sosyal dayanışmayla Çeşmeliler yalnız değil

BirGün EGE

Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi yurttaşlar için ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerini sunmaya devam ediyor. Bu anlamlı hizmetlerle komşularına dokunmaya devam eden Çeşme Belediyesi, sosyal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergiliyor.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ev temizliği, kişisel bakım, diyetisyen hizmeti, psikolojik danışmanlık, fizik tedavi, hasta nakil ambulans, yara uzmanları ile kapsamlı bir destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Çeşme Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak, bu yıl ilk kez, yaş almış, engelli ve ihtiyaç sahibi komşularımız için hayata geçirdiğimiz ev temizliği ve kişisel bakım hizmetlerimizle onların gündelik yaşamlarını kolaylaştırmak adına yanlarında olmaya devam ediyoruz. Dayanışmanın gücü ile komşularımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”