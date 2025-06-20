Sosyal hizmet ekipleri sahada

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’’nin saha ekiplerinin çalışmaları kent geneline yayılıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde görevli saha ekipleri teker teker yurttaşların kapısını çalıyor. Öncelikle çözüm bekleyen mahallere giderek sorunları kaynağından tespit eden ekipler, Konak, Bayraklı ve Karşıyaka’da 12 bin hanenin kapısını çalarak yüz yüze görüştü. Yurttaşların sorunlarını, taleplerini ve iletişim bilgilerini alan ekipler, topladıkları talepleri öncelik sırasına göre not alıp analiz ederek çözüme kavuşturulması için yetkili birimlere iletti.

Karşıyaka Aksoy Mahallesi’nde ileri yaştaki yurttaşlara yönelik ziyaretleri tamamladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda Saha Ekipleri Koordinatörlüğü görevini yürüten Arzu Doğruyol, “Kentin farklı mahallelerinde hemşehrilerimizi birebir ziyaret ederek doğrudan temas kuruyor, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ederek çözümleri hızlandırmayı amaçlıyoruz. Bu ziyaretler aynı zamanda hemşerilerimizle güvene dayalı bir ilişki kurmamızı sağlıyor. İhtiyaç duyduklarında yanlarında olduğumuzu hissettirmeye özen gösteriyoruz. Konak, Bayraklı ve Karşıyaka Aksoy mahallelerinde ziyaretlerimizi tamamladık. İletilen talepleri ilgili birimlerle paylaştık ve çözüme yönelik çalışmalara başlandı. Aynı zamanda yurttaşlarımızı belediyemizin verdiği evde bakım ve sağlık hizmetleri, sıcak yemek desteği, süt kuzusu, anne kart, emekli kart uygulamaları, kadın, çocuk ve engelli hizmetlerine yönelik de bilgilendiriyor ve sosyal hizmetlere erimişini sağlıyoruz” diye konuştu.

Ziyaretler sırasında yapılan kapsamlı ihtiyaç analizi sayesinde hem bireysel hem de mahalle düzeyindeki sorunlara çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. Ziyaretlerle; ileri yaşta ve yalnız yaşayan bireylerin bakım ve destek ihtiyaçlarının tespit edilmesi, engelli bireylerin yaşam alanlarındaki erişilebilirlik sorunlarının belirlenmesi, bilgileri dijital sistemlere entegre ederek müdahale önceliklerinin netleştirilmesi, emekli vatandaşların Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu ekonomik ve sosyal destekler (Emekli Alışveriş Desteği, Emekli Kira Desteği) ile kültürel faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi, sosyal destek ihtiyacı olan bireylerin tespit edilmesi amaçlanıyor.