Sosyal medya emekçilerin itirazını görünür kılıyor mu?

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "sosyal medya platformları, dijitalleşme ve kültür endüstrisi" üzerine Gamze Yücesan Özdemir ile konuştu.

Dijitalleşmeyle birlikte değişen kitle iletişim araçları ve sosyal medya platformları işçi sınıfı kültürünü nasıl etkiledi?

Dijitalleşmenin sınıf kültürüne etkileri tartışılırken en yaygın yaklaşım, teknolojik determinizmdir. Yani teknolojinin ister iyimser ister kötümser olsun, her şeyi belirlediği kabul edilir. Bu yaklaşım, teknolojiyi toplumsal ilişkilerden koparan bir tür efsunlanma halidir. Dehşet, hayranlık ya da sorgusuz kabulle beslenen bu efsunlanmayı reddetmek gerekir.

Tarihsel maddeci yaklaşım bize şunu söyler: Ne teknoloji ne de teknolojik pratikler tarafsızdır. Teknoloji toplumsalın içinde belirleyen değil, toplumsal ilişkiler tarafından belirlenen bir araçtır. Dijitalleşmenin baskıyı yeniden üretmesi ya da emek lehine dönüşümlere olanak tanıması, sınıf mücadelesinin seyrine bağlıdır. Teknolojiyle dolayımlanan toplumsal iletişim de bu nedenle çelişkileri ve mücadeleyi içinde taşır.

Diğer yandan şu da açık ki sosyal medyanın başat iletişim biçimi haline gelmesi, özellikle dayanışma ve birliktelik örüntülerini dönüştürüyor. Cep telefonlarıyla kurulan ilişkiler, çoğu zaman yüz yüze ilişkilerin yerini alıyor. Dijitalleşme hem işyerlerinde hem de gündelik hayatta ortak zaman ve mekan deneyimini parçalayarak yabancılaşmayı derinleştiriyor. Bu yabancılaşma, işçilerin kolektif eylemliliği için gerekli zamanın, mekanın ve imkanların sistematik biçimde ortadan kaldırılması anlamına geliyor. Zamanlar çalınıyor, mekânlar istila ediliyor.

Dijitalleşme, yarattığı tahribatlara rağmen, sınıf kültürü için imkanlar da içeriyor. İşçi sınıfı kültürü ortak deneyimlerden beslenir, adalet ve hakkaniyet arayışını, dayanışmayı ve “biz” duygusunu içinde taşır, kolektif eylemlerle güçlenir. Dijitalleşme, tüm çelişkilerine rağmen, bu deneyimlerin görünür olmasına ve birbirine bağlanmasına imkan tanır. Farklı işyerlerinde yaşanan sömürü paylaşıldıkça ortak bir dile ve kolektif hafızaya dönüşebilir. Dijital alan, örgütlü mücadeleyle birleştiğinde, dayanışmayı ve sınıfın ortak sözünü güçlendiren bir zemin olabilir.

Şimdilerde sosyal medya platformlarında “içerik üretimi” başlığı altında pek çok üretilen içerik mevcut. Bu bakımdan emekçiler arasında gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal değişim istemlerini paylaşan bireysel ve kurumsal içerik üreticilerinden de bahsedebiliyoruz. Böylesi paylaşımları sınıf nezdinde ne kadar yeni bir mevzi oluşumu olarak değerlendirebiliriz?

Sosyal medya, emekçilerin gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal itirazlarını görünür kılan yeni bir alan sunuyor. Düşük ücret, güvencesizlik, uzun çalışma saatleri gibi deneyimler dijital alanda ortak bir dil ve hafıza üretme potansiyeli taşıyor. Ancak bu potansiyel, kendiliğinden sınıfsal bir kamusallık anlamına gelmez.

Aksine sosyal medya, işçi sınıfı kültürünü kolektif değerlerden bireysel temsillere doğru iten güçlü eğilimler barındırıyor. Kişisel anlatılar ve bireysel hayatta kalma stratejileri, sınıf kültürünün siyasal içeriğini zayıflatabiliyor. Ayrıca dijital alan, sermayeden bağımsız bir özgürlük alanı değil, algoritmalar hangi seslerin öne çıkacağına karar veren yeni bir iktidar ilişkisi kuruyor.

Bu nedenle bu paylaşımlar, ancak siyasal hatlarla, örgütlü mücadeleyle, emek örgütleriyle birleştiği ölçüde gerçek bir mevziye dönüşebilir. Aksi halde sosyal medya, sınıf mücadelesinin ilerlediği değil, sınıf bilincinin soğurulduğu bir ara alan olarak işlev görebilir. İşçi sınıfı kültürü algoritmalara sığmaz; dijital alan, sınıfın ortak sözünün üretildiği bir mücadele zemini olarak yeniden kurulmalıdır. İşçi sınıfı nerede bulunuyorsa işçi hareketi de orada olmak durumundadır nihayetinde.

Diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla, sosyal medya platformları bireyler nezdinde gün boyu etkili olabiliyor. Bu aynı zamanda kültür endüstrisinin olanaklarının da genişlediği anlamına geliyor. Burada emekçiler, kültür endüstrisine karşı kendisini nasıl koruyabilir?

Sosyal medya, emekçilerin gündelik hayatına kesintisiz biçimde sızarak çalışma ve dinlenme zamanları arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor. Ekran karşısında tüketim kalıpları, duygulanım biçimleri ve “normal” yaşam tarzları sürekli yeniden üretiliyor. Bu durum, boş zamanların ticarileştirilmesinden denetimin yoğunlaşmasına kadar uzanan geniş bir sömürü alanı yaratır.

Bu koşullarda korunma, bireysel farkındalık çağrılarıyla sınırlı kalamaz. Asıl ihtiyaç, kültür endüstrisinin yalnızlaştırıcı ve rekabetçi kodlarına karşı kolektif bir kültürel karşı hat örmektir. Dijital alanı sermayenin elinden çekip almayı hedefleyen siyasal bir müdahale olmadan bu kuşatma aşılamaz. Dayanışmayı ve örgütlü mücadeleyi merkezine alan bir sınıf dili, bu mücadelenin temel unsurudur.

Gamze Yücesan Özdemir

Emekçiler arasında nasıl bir dijital okuryazarlık perspektifi benimsenmeli ve önerilmeli?

Emekçiler için dijital okuryazarlığı, burjuva sosyal bilimlerinde yer alan, teknik becerilerle sınırlı, uyumlu ve zararsız bir “kullanıcı eğitimi” olarak ele alınamaz. Emekçiler açısından dijital okuryazarlık, sınıf mücadelesinin bir parçası olarak düşünülmelidir.

Bu yüzden dijital okuryazarlık, her şeyden önce kişisel ve yalnız hikayelerin değil, sınıfın ortak sözünün üretildiği bir alan olarak ele alınmalıdır. Neyin nasıl paylaşıldığı, hangi dilin birlikte mücadeleyi güçlendirdiği ve bireysel görünürlükle örgütlü mücadelenin arasındaki fark emekçiler açısından görünür olmalıdır. Aynı zamanda platformların nasıl işlediği, algoritmaların hangi çıkarlar doğrultusunda çalıştığı görünür kılınmalıdır.

Farklı yer ve zamanlarda ortaya çıkan işçi itirazlarının birbirinden kopuk kalmaması, deneyimlerin genelleştirilmesi ve ortaklaştırılması hedeflenmelidir. Diğer yandan, dijital kürsü kavrayışı emekçilerle buluşturulabilir. Dijital alan, işçi sınıfının kendi sözünü doğrudan kurabildiği bir kürsüye dönüştürülmelidir. Ancak bu kürsünün sınıfsal bir içerikle doldurulması, teşhir kadar örgütlenme bilgisini de içeren bir dijital okuryazarlık anlayışıyla mümkündür.