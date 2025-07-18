Sosyal tesislerde bütçe dostu dönem

BirGün EGE

Kemalpaşa Belediyesi, Osmanlı Parkı, Atatürk Parkı, Park Orman ve Gölet başta olmak üzere sosyal tesislerde hem yapısal düzenlemeler hem de hizmet kalitesini artıran adımlar attı. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sosyal tesislerin iç ve dış mekânları yeniden düzenlendi. Oturma alanları, çevre düzenlemeleri ve menü içerikleri baştan sona yenilenerek yurttaşların daha ferah ve kaliteli bir ortamda zaman geçirmesi sağlandı.

Menü içerikleri güncellenirken fiyat politikası da halkın bütçesi gözetilerek revize edildi. Bu kapsamda Osmanlı Parkı’nda çay fiyatı 5 lira olarak belirlendi. Özellikle emekli yurttaşların sıkça tercih ettiği bu alanda yapılan ekonomik düzenleme memnuniyetle karşılandı.

Kemalpaşa Belediyesi, sosyal tesislerde yalnızca fiziksel değişikliklerle yetinmeyerek kurumsallaşma yolunda da önemli adımlar attı. Sunum kalitesi, hijyen standartları ve genel hizmet anlayışı yeniden yapılandırıldı. Yenilenen Atatürk Parkı, gençlere hitap eden konseptiyle dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde, dünya kahvelerine yer verilen yeni menüler hazırlandı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, kapsamlı yenileme çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu, “Bu tesislerde gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla hem fiziki konforu artırdık hem de hizmet anlayışını baştan sona yeniledik. Kemalpaşalıların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.