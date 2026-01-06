Sosyalist modele karşı yapılan ilk darbe değil

Dr. Öğr. Üyesi Canan Kışlalıoğlu

Chavez’in iktidarı ile sosyalist bir modele geçen Venezuela’da bu ilk darbe değil. Chavez’in petrol şirketinde yaptığı yönetici değişiklikleri 2001’de büyük bir greve neden olmuş ve Nisan 2002’de Chavez’e darbe yapılmış ve işadamları örgütü FEDECAMARAS’ın başkanı Pedro Carmona, Chavez’in yerine göreve getirilerek, Chavez’in yaptığı bütün yasaların iptal edildiğini açıklamıştı. Ancak halk ve saray muhafızları tarafından bastırılan darbe ile Chavez görevine geri dönmüş ama darbeciler saraydaki kasaları boşaltmışlardı.

Venezuela dünyadaki en önemli petrol rezervine sahip, bu petrol türü o kadar yoğun ki, bunu inceltmek için petrol ithal ediliyor.

Chavez petrol konusuna çok önem göstermiş ve ülkedeki yabancı petrol şirketlerini ödediği vergileri hafif yoğunluklu petrol için %16’dan %30’a, yoğun ham petrol için ise %1’den %16,6’ya yükseltmişti. Petrol gelirleri sosyal programlar için uygulanmış ve yıllarca yoksul bırakılan halk CLAP adı verilen gıda kolileriyle sübvanse edilmeye çalışılmıştı.

Petrol gelirlerini sosyal yardımlara aktaran Chavez, petrol varil fiyatının 114 dolara kadar yükselmesiyle rahat şekilde politikalarını işletiyordu. Bu arada Venezuela sadece petrol ülkesi değil, ülkede çok büyük oranda doğalgaz rezervi de bulunuyor. Latin Amerika’nın doğalgaz rezervinin yaklaşık %60’ı gibi bir rakam söz konusu.

Maduro, Chavez’in ölümünün ardından seçildi ancak aynı yıl petrol varil fiyatı neredeyse yarı yarıya düştü. Muhalefet ve iktidarın birbirini kilitlediği başkanlık sisteminde Venezuela’da iki başlı bir yapı oluştu. Halkın kutuplaşmış yapısı hem politik hem sosyal alanda görünürlüğünü sürdürdü.

Maduro iktidarına yönelik saldırılar, yine Chavez döneminde olduğu gibi yoğundu. Her başarısız darbe girişimi muhaliflerin ülke dışına göçmesiyle sonuçlandı ve muhalif diaspora güçlendi, bunun yanında yoksullaşan halk da göç etti ve Venezuelalılar dünyanın en kalabalık göçmen nüfusunu oluşturdular.

2019’da Senato başkanı Juan Guaido başkanlık iddiasıyla ortaya çıktı ve muhalefet yasaya aykırı bir şekilde bu iddiasını sürdürürken, Maduro’yu da iktidardan indireceğini iddia etti. Bu sırada muhalefetin, Maduro hile yaptı bizi sokmadı dediği 2018 seçimlerine yasal olarak başvuru yapmadıkları için katılamadıkları gözden kaçırıldı.

Guaido’nun başkan olma talebi ABD’den destek görürken, Venezuela’nın yurtdışındaki petrol gelirleri donduruldu ve Guaido bu gelirleri yönetebilmek için dava açtı. Davayı kaybetmiş olsa da ülke içinde Amerika destekli muhalefet devam etti. İşin ilginç tarafı, ülkedeki muhalif kesim ABD ile işbirliği yaparak rejimi değiştirmeyi meşru görüyor ve bunu açık açık dile getiriyordu.

Maduro’ya yönelik çeşitli saldırı girişimleri olmuş ve Maduro bunlardan defalarca kurtulmuştu, ancak Maduro’nun Chavez gibi bir karizması ve halkta karşılığı yoktu. Bu saldırılardan biri 2018’deki drone saldırısıydı, bir diğeri ise Gideon Operasyonu olarak isimlendirilen, muhaliflerin deniz yoluyla gelip Maduro’yu devirmeye yönelik girişimiydi. Kendisinin ve yanındakilerin lüks harcamaları, Türkiye ziyaretinde lüks olarak nitelendirilen yemek görüntüleri ülkede tepki çekti. Bugünlere gelindiğinde arkasına ABD’yi almış bir muhalefet ile arkasında Chavez gibi bir halk desteği olmayan bir Maduro kaldı.

ABD PARMAĞI BİLİNİR

L. Amerika’da bir darbe yapıldığında bu darbenin arkasında ABD’nin olduğu bilinir, askerlerin ABD tarafından eğitildiği, iktidara getirilen ismin ABD ile bağları klasiktir. Ancak bu sefer bir devlet başkanının başkanlık sarayından kaçırılarak ülke dışına çıkarılması, adi bir suçlu gibi sergilenmesi hukukun ve "ahlaklı savaş"ın sona erdiğinin bir göstergesi.

Maduro, pek çok L. Amerikalı lider gibi en büyük hatayı koltuğu başka bir adaya bırakmayarak ve parti içinden yeni bir ismi parlatmayarak yaptı. Aynı hatayı Evo Morales, Bolivya’da yapmış ve o da bir darbe ile görevinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Şimdi Maduro’nun kaçırılması, kıtanın tarihinde simgesel bir olay haline geldi. 21. yüzyılda ilk kez ABD bir ülke içerisinde farklı kuvvetleri kullanmayarak, bizzat bir operasyonla devlet başkanını kaçırdı ve Trump Venezuela’yı kendilerini yöneteceğini açıkladı.

Bu noktadan itibaren Nobel Ödülü sahibi Machado bile iktidara gelse onun bir kukla yönetici olacağını herkes bilecek ve Maduro’nun gitmesine sevinen herkes, yerine gelen yöneticiden daha insani ve daha demokratik bir yönetim beklemenin yanılgısıyla yüzleşecek. Bundan sonra Afganistanlaşmış bir Venezuela ile karşı karşıya kalma ihtimalimiz çok yüksek.

Kutuplaşmış bir ülkede ne gidenin ne gelenin bir düzen sağlama ihtimali çok zor, bu belki ancak sıkıyönetim koşullarıyla olur. Çünkü uzun süredir hiç kimse karşı taraf için meşru değil, Maduro yönetimi de muhalifler de hangi yöntemle işbaşına gelirlerse gelsinler diğeri tarafından sorgulanmaya devam edecek. Bu durumda tek kazanan yine Trump olacak. Çünkü şu an uluslararası alanda ABD’nin operasyonel gücü sayesinde tek lider o kaldı.

SEÇİMLER ZOR GÖRÜNÜYOR

Venezuela’da başkanın yokluğu konusunda anayasal düzenlemeler mevcut ve maalesef ki Maduro’nun kaçırılması da koşulları oluşturdu. Şu an anayasanın 233. maddesi uyarınca başkanın ölüm veya görevden alınması halinde 30 gün içerisinde seçimlerin yapılması gerekiyor. Ancak ABD tarafından başkanın kaçırılması bu maddenin nasıl uygulanacağı konusunu da tartışmalı hale getirdi.

Şuan Maduro’nun yardımcısı Delcy E. Rodriguez başkan vekili olarak atansa da, uluslararası bir krize yol açan böyle bir olayın ve Trump’ın açıklamalarının ardından 30 gün içinde seçimlerin yapılacağını söylemek mümkün değil. Machado’nun başkan olma ihtimali de ancak Trump’ın izni ve desteğiyle olabilir, bu da yine meşruluk tartışmalarını sürdürecektir.

Bunun dışında Venezuelalı göçmenler konusu kıtanın en büyük sorunu durumunda ve göçlerin artacağı da açık. Maduro yönetimi Anayurda Dönüş Programı ile ülke dışındaki Venezuelalıları ülkeye çekmeye çalışsa da istediği yoğunluğu henüz sağlayabilmiş değildi.

Şimdi ülkede Amerikan yönetiminin hâkim olma ihtimali ve politik, ekonomik belirsizlik bu göçleri daha da arttıracaktır. Diğer Latin Amerika ülkeleri en büyük problemi de bu göç konusu oluşturuyor.