Sosyalizme mecburuz!

Dünkü BirGün’ü gözünüzün önüne getirin. Birinci sayfada 9 haber. Yalnızca biri bile insanın içini

karartmaya yeter.

Gazetenin yanlış yaptığı sanılmasın ama hayal satmayan ve doğru söylemeyi ilke edilmiş hangi gazeteye baksanız aynısını görürsünüz.

Manşet AÇLIĞA FERMAN DİNLETEMEZSİN. Madenci grevinin ertelenmesiyle ilgili. Bu ilk de değil; AKP döneminde 22 grev yasaklanmış. Öncesi de var tabii, emek dostu olmayan iktidarların yöntemi bu.

Tepede iki haber. Biri; “Kültürde Derin Uçurum” diyor. Kültür alanındaki istihdamda kadınlar erkeklerden az ücret alıyormuş ve derin eşitsizlik varmış. Hangi alanda öyle değil ki? Diğeri; “Akdeniz Yine Serbest Kalmadı” diyor. Gazeteci arkadaşımız Ercüment Akdeniz, cezaevindeki onlarca gazeteciden biri, 160 gün sonra yargıç karşısına çıkıyor ve tutukluluğunun devamına karar veriliyor.

Bu iki haberden biri eşitsizlik diğeri hukuksuzlukla ilgili.

Sayfanın altında bir başka hukuksuzluk haberi; Anayasa Mahkemesi’nin Tayfun Kahraman hakkında adil yargılamanın ihlal edildiği kararı verdiğini duyuruyor.

“Meyveye Veda” haberi, et ve süt gibi gıdalardan sonra meyve ve sebzenin de sofralara veda ettiğini anlatıyor. Yoksulluk yani!

“Fındık, Doğa ve Emek İçin”; Beşikdüzü’ndeki yurttaşların fındıkta sömürüye ve doğanın talanına karşı isyanının haberi. Bununla

biraz moral bulabilirsiniz işte; direniş varsa umut da vardır.

“Zehirleyen Altın ‘Koza’” da her gün yurdun bir başka noktasını, yerin altından birilerine zenginlik çıkarmak için deşerek yerin üstündeki hayatı yok eden yüzlerce şirketten biriyle ilgili.

“CIA-Cunta Destekli Bir Katliam” bizden uzak bir coğrafyada ama bizimle aynı kaderi paylaşan insanların yaşadığı El Salvador’da 1975’deki öğrenci katliamının 50. yıl anmasının haberi.

Ve bizim gündemimizin tepesindeki konu; “Komisyonda Üyeler Tamam”. Dilerim memleketin en derin yaralarından biri daha “komisyona havale edilmiş” olmaz!

El Salvador hariç, 9 haberden 8’i bizden. Ama El Salvador haberinin de aslında bizimle ilgili olduğunu, bizimle ilgili dediğimiz 8 haberin de dünyanın dört bir yanında aynı koşulları paylaştığımız halklarla da ilgili olduğunu söyleyebiliriz.

Her ülkenin diğerinden farklı özgün koşulları var,

ancak hepsi aynı kapitalizmin “vahşeti”ne maruz kalıyor. Şu “ciğerlerimizi yakan” yangınların asıl sorumlusu da o!

Kapitalizmin vahşeti önce yoksullukla vuruyor. Dünya nüfusunu fazlasıyla doyuracak üretim varken, paylaşım adaletsizliği nedeniyle ezici çoğunluk açlık sınırında yaşıyor.

Aynı vahşet doğayı da vuruyor ve birlikte yaşadığı türlerle birlikte (yoksul) insanı da yok olmaya götürüyor. Buna karşı çıkanları; çevrecileri, Kazdağları’ndan Amazon’a, Karadeniz yaylalarından Kutupların buzullarına kadar doğasına sahip çıkanları şeytanlaştırıyor, plastik ve gerçek mermilerle, palalarla saldırıyor, hapsediyor, katlediyor.

Ciğerlerimizi yakan yangınları yalnızca insan hatası ve sabotajla açıklamak kolaycılık. Dünyanın kimi noktalarında hava sıcaklığı insan vücudunun termal sınırlarına ulaştı. Kliması olmayanlar ya ölecek ya da eğer hâlâ göçebilecekleri bir yer kaldıysa göçecekler.

Biz barış arar, silahlar sussun, Kürt-Türk analar ağlamasın derken kapitalizmin vahşeti dünyaya savaşları dayatıyor. Gazze deyip bırakayım, siz anlayın.

Anlamaya çalışana o kadar net ki: Sosyalizm artık bir tercih değil; yok olmak istemiyorsak ona mecburuz! Bunu pandemi kafamıza vurmuştu ama çabuk unuttuk.

Evet, sosyalizme mecburuz. Ancak daha önce aşılması gereken engeller var. Ve iyi ki, o engelleri aşmanın yolunu meydanlar her geçen gün daha net gösteriyor: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!