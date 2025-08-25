Sovyetler Birliği’nin yokluğunda

Nicola LAWLOR

İlerleme hiçbir zaman çizgisel, süreğen, sabit hızlı ya da dolambaçsız değildir. Sınıf bilinci ve onun militan örgütlenmesi, batıda düşüştedir ancak Afrika, Asya ve Latin Amerika’nın birçok bölgesinde anti emperyalist mücadele yeniden yükselişte. Yeni küresel ittifaklar ve kuruluşlar ise her ne kadar her zaman sosyalist olmasalar da batı hegemonyasını rahatsız ediyor.

Bu direnişler, 20. Yüzyılda sıklıkla seküler sosyalist ve ulusal kurtuluşçu eğilimler barındırırken bugün ise sıklıkla kültürel, milliyetçi, dinci ya da kabileci biçimlerde ifade edilirken yalnızca birkaç örnekte sosyalist bir şekilde kendini gösteriyor.

Bu geçmişi romantize ya da idealize etmek değil, Sovyetler Birliği’nin mevcudiyetinin yarattığı maddi ve ideolojik gücün tüm kürede direniş ve mücadeleleri nasıl şekillendirdiğini göstermek. Kazanımları, öncelikleri ve retoriği ile SSCB tüm dünyadaki mücadeleleri ve onların sonuçlarını şekillendirdi. Bu makale yalnızca birkaçına değinecek.

1917’de kadınların erkeklerle eşit şekilde oy verebilme hakkını tanıyan ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni birlik anayasası eşitliği güvence altına aldı. Aleksandra Kollontay bir Avrupa ülkesinde önce hükümet kabinesinde yer alan ilk kadın bakan, ardından da ilk kadın elçi oldu. SSCB’de yasal boşanma 1917’de tanındı, kürtaj 1920’de yasalaştı (1936’dan 1955’e kadar yasaklanmadan önce).

BİRÇOK ŞEYİN İLKİ

Bugün barış ve anlaşma çağrıları genelde çok zor gerçekleşiyor. İronik bir biçimde, barış için savaş çığırtkanı medya, silah sanayi ve yoz siyasetçilerle mücadele edebilmek gerekiyor. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Sovyetler Birliği, Birinci Dünya Savaşı’nı sonlandırmak için zor bir barışı kabul ettiğinde, ardından barışı desteklemek ve uluslararası gerilimleri çözüme kavuşturabilmek için Birleşmiş Milletler’i öncelediğinde ve Dünya Barış Konseyi’ni desteklediğinde önemli bir örnek olmuştu.

Sovyetler Birliği, birçok cepheden gelen saldırganlık ve düşmanlıklara rağmen nükleer silahların yaygınlaştırılmasının önüne geçmek için çabalamıştı. 70’lerde Nükleer Silahsızlanma Anlaşmasının imzalanmasının ardındaki başarılı pazarlıklar Birliğin teşviki ile gerçekleşmişti.

Tarihte görülmemiş bir biçimde 1917’de diğer ülkeler imparatorluklarını genişletirken, SSCB Finlandiya’nın Rus İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını destekleyerek kendi kaderini tayin hakkına bağlılığını kanıtlamıştı. Anayasa halkların SSCB’den ayrılma hakkını güvence altına almıştı ki imparatorluklar sömürgelerine böyle haklar tanımamışlardır.

AVRUPA’YA ÖRNEK OLDU

Sovyetler Birliği ayrıca ilk bilinçli ve örgütlü refah devletini ortaya çıkardı. Kollontay Refah ve Devlet Bakanı oldu. Bu rolde sağlığa, eğitime, çocuk bakımına, emekliliğe ve doğum yardımlarına ücretsiz ve evrensel erişim hakkını getirdi. Konutlar ihtiyaca göre devlet tarafından yönetiliyordu, kira bedelleri büyük ölçüde sübvanse edilirken kirada kalabilme süreleri de güvence altına alınmıştı. Uzun süreli evsizlik, tamamen ortadan kaldırılmıştı. Kamusal ulaşım, öncelikli olarak da otobüs, tren ve tramvay yaygınlaştırılmıştı, erişilebilir ve ulaşılabilir olması için büyük ölçüde devlet tarafından karşılanıyordu.

Bu gelişmeler, onlarca yıl sonra Batı Avrupa’daki benzer inisiyatiflerden öncedir. Hatta birçoğu başka yerde bu denklikte gerçekleşmemişti ki bundan sonra da gerçekleşmesini bekleyemeyiz. Google’ın Yapay Zekâ aracı bile batı üLkelerinin SSCB ile sosyal politikalarda rekabet etmek zorunda kaldığı için refah reformlarını gerçekleştirdiğini, ancak hiçbir zaman Sovyet destek sistemine erişemediklerini ifade ediyor.

‘KARŞI HEGEMON GÜÇ’

Tüm bunların yanında faşizmi yenilgiye uğratmak, Avrupa’yı Nazizmden kurtarmak, ABD’de Siyah özgürleşmesinin Afrika’da ulusal kurtuluş hareketlerinin desteklenmesindeki rollerine değinmedik bile. Bu inisiyatifler, saldırgan Amerikan emperyalizmine karşı mecburen dâhil olunan, kaynak tüketen silahlanma yarışının ortasında gerçekleşti.

Bunlar yalnızca birkaç örnek olsa ve hiçbiri mükemmel olmasa dahi Sovyet Devleti’nin pratik kazanımları, ideolojik beyanları, öncelikleri ve retoriği dünyanın her yerinde halkların mücadelesinin şekillenme ve biçimlenmesinde önemli rol oynadı. Sovyetler Birliği’nin var olduğu dönemde antiemperyalist direnişin çok daha açık bir biçimde seküler ve sosyalist bir karakter kazanması tesadüf değil. Avrupa’da bu dönemde sendikaların daha güçlü olması, üyeleri için daha iyi çalışma şartlarını kazanabilmesi tesadüf değil. Kadın hakları, çocuk hakları ve refah devletinin, SSCB’ye kıyasla gecikmeli de olsa gelişebilmesi tesadüf değil.

SSCB birçok yönden Batı Avrupalı işçilerin pazarlık masasındaki görünmez eliydi. Ve üzücü bir şekilde, bugün karşı devrimin ve birliğin dağılışının ardından işçi haklarının kötüleşmesi, refah devletinin tüm Avrupa’da fiilen dağıtılması, sendikaların etkili bir direniş gösterememesi (ve bazen göstermeye niyetlenmemesi), özgürlükler gerilerken birçok ülkede hem içeride hem de dışarıya dönük olarak dilin giderek daha savaş çığırtkanı ve saldırgan hale gelmesi tesadüf değil.

Bugün ABD’nin önderlik ettiği emperyalizme ve onun AB, İsrail, Japonya gibi karakollarına karşı karşı-hegemon blokları geçmişe kıyasla daha fazla desteklemeli ve güçlendirmeliyiz. Çünkü tarihten biliyoruz ki coğrafi olarak çok uzaklarda mevcut olsa bile bu maddi ve ideolojik güçler, her yerdeki işçilere ve halklara destek olmak için çok önemli rol oynayabilirler.

Kaynak: Socialistvoice.ie

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ