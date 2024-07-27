Soyadı hakkımızın uzun ve sıcak yaz günleri

İlerlemeyi sabitleyen basamaklar, geri döndürülmesi mümkün olmayan ilerleme anları vardır. Şu anda Türkiye' deki kadın hakları hareketi için tam da bu noktadayız.

Av. Dr. Nezahat DEMİRAY - Eşik Gönüllüsü

İnsan hakları hareketlerinin tarihsel akışa baktığımızda ilerlemeci çizginin sabit olmadığını, ilerici hareketlerin zaman zaman çok sert müdahalelerle bastırıldığını, geri itildiğini gözlemliyoruz. Kadının insan hakları hareketlerinde de yoğun mücadeleler bir noktaya kadar erişmiş ama sert şekilde bastırılmıştır. O yüzden ilerlemeyi sabitleyen basamaklar, geri döndürülmesi mümkün olmayan ilerleme anları vardır. Şu anda Türkiye' deki kadın hakları hareketi için tam da bu noktadayız. İktidarın yıllar süren bastırmaları, yapısal ve sistematik müdahalelerine rağmen, Medeni Yasada evli kadının soyadında değişiklik yapmak için neredeyse 30 yıl önce başlayan mücadele çok önemli bir noktaya geldi. Evli kadının erkek eşin soyadını alma zorunluluğu AYM kararının yürürlüğe girdiği 28 Ocak 2024 itibarıyla hukuken ortadan kalkmıştır. Fakat politik mücadele olağanüstü yaz sıcağında tatilde olması gereken TBMM’de sürüyor. Çünkü iktidar AYM’nin tescillediği kalıcı ilerlemeyi tanımak istemiyor.

Evli kadınının erkek eşin soyadının almasını zorunlu kılan Medeni Yasa madde 187 tam iki defa Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşınıp iptali istendi. Talepler reddedildi. AYM 1998 ve 2011’de verdiği ilk iki kararında ailenin bütünlüğünün ve çocuğun soybağının korunması için ortak soyadı zorunluluğunu olduğunu, bunun erkeğin soyadı olması gerektiğini ve evli kadının erkeğin soyadını almasının eşitliğe aykırı olmadığını belirtti. AYM aynı norm üçüncü defa önüne taşındığında nihayet pes etti. Çünkü Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin bağıtlı olduğu Avrupa insan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler, CEDAW gibi insan hakları sözleşmelerini daha fazla görmezden gelemedi. Ataerkinin 30 yıl önce kendisine devrettiği sıcak kestane sorunu yani evli kadının soyadı sorununu ortadan kaldırdı. Türkiye’de hukuken böyle bir sorun artık yok. Anayasa Mahkemesi’nin 24 Nisan 2023 tarihinde aldığı karara göre evli kadın önünde üç seçenek bulunuyor: Sadece erkek eşin soyadı, erkek eşinin soyadıyla birlikte evlilik öncesi soyadı ve evlilik öncesi soyadını tek başına almak.

Üçüncü seçenek için kadınların verdiği kimlik mücadelesi AYM tarafından tescillendi fakat hukuki kazanım yok sayılmak isteniyor. İktidar sanki bir yasa değişikliği yapmak şartmış gibi torba yasa taslağı olan 9. Yargı Paketi’ne evli kadının soyadını da koydu. AYM’nin eşitliğe aykırı bularak iptal ettiği hüküm taslakla geri getiriliyor. Bu taslağa göre evli kadın evlilik öncesi soyadını tek başına alamayacak. TBMM Adalet Komisyonu gündemine alınan taslak görüşmeleri 11 Temmuz 2024’te başlayıp tam 20,5 saat sürdü ve 12 Temmuz’da sona erdi. Kesintisiz görüşmeler yaz tatili ertelenerek çalışmaya mecbur edilen TBMM’de yürütüldü. Ankara kadın hakları açısından en acımasız, en sıcak yazını yaşıyor. Komisyon’daki sert tartışmalar adanmış iktidar çoğunluğunu doğal olarak ikna edemedi.

Her ne kadar EŞİK’in (Eşitlik için Kadın Platformu) başını çektiği kadın hareketinin iletişim çabası ve mücadelesiyle iktidar partisinden ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelen duyumlarla taslağın geri çekileceği haberleri çıksa da hala resmi bir açıklama yok. TBMM Genel Kurulu’nda iktidarın destekleyeceği her olasılık kanunlaşabilir. Bu mücadele bir bütün, mahkeme kararlarının uygulanması için hukuk devletini korumak, hukuki zaferi kalıcı kılmak için iktidar kontrolündeki yasama organına direnmek, kadınların varoluşunu ve kimliklerini korumak için ataerkiye haddini bildirmek; hepsi bir arada!