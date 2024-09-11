Soygun düzenindeki sazan sarmalı

Türkiye’deki karapara ve soygun düzeninde gizli saklı kalmadı. Fenomenler ve magazin figürleriyle toplumun gözlerinin içine baka baka kirli işler çevriliyor. Fenomenler sosyal medyada para saçıp halkın suratına tükürüyor. Magazin karakterleri ise dolandırıcıların, mafyanın vitrin mankeni oluyor.

Bunun örneklerinden birini ortaya çıkarmış, ‘Candan Kardeşler Gizli Kasa İddiası’ başlıklı haberimizde duyurmuştuk. Televizyondaki absürt moda programlarına katılıp ‘aptal’ rolüyle fenomene dönüşen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, Sazan Sarmalı dolandırıcısı çetenin gizli kasası olduğu öne sürülüyordu.

ESKİ POLİS, DOLANDIRICI

Çetenin lideri eski polis Orhan Apaydın’dı ve Nihal Candan diğer adıyla Gülnihal Çiçek ile sevgiliydi. Orhan Apaydın, ‘Kaan Hamzaoğlu’ adına düzenlenmiş sahte kimliği kullanıyordu. Çünkü bir sazan sarmalı vurgunu nedeniyle Küçükçekmece Savcılığı kararıyla aranıyordu. 2022 yılında hakkındaki arama kararına karşın İstanbul’un en lüks mekanlarında elini kolunu sallayarak geziyordu. TMSF’nin el koyduğu şirketlerdeki araçları ucuza satın aldığını söyleyerek yeni sazan sarmalını kurmuştu. Bu araçları piyasanın yüzde 30 altında fiyata sattığını anlatarak ağına yüzlerce kişiyi düşürmüştü. Önce araçları teslim etti. Yeterince güven verdikten sonra paraları toplayıp ortadan kaybolacaktı. Türkiye’nin dört bir yanından kişileri satış temsilcisi yapmak için İstanbul’a çağırıyor, Bebek ve Etiler’deki lüks mekanlarda ağırlıyordu. Burada kurulan masalarda Bahar ve Nihal Candan kardeşler de oturuyordu. Bu sayede sazan sarmalına çekilenlere güven veriliyordu.

‘KAAN OLARAK TANIYORDUK’

Candan kardeşler, Orhan Apaydın’ı ‘Kaan’ olarak tanıdıklarını ve sazan sarmalı vurgunu ile karaparadan haberlerinin olmadığını savundu. Nihal Candan, Kaan olarak tanıdığı Orhan Apaydın’ın eski sevgilisi olduğunu ve bu nedenle kardeşiyle birlikte lokantadaki yemeklere katıldıklarını söyledi. Cezaevinde aşırı kilo kaybı yaşayan Nihal Candan tahliye edilirken Bahar Candan halen tutuklu. Son duruşmada, Engin Polat’ın tahliye olduğunu belirten Nihal Candan, kardeşine “Sen de çıkacaksın” demişti.

Duruşmalar devam ederken Nihal Candan yani gerçek ismiyle Gülnihal Çiçek ve Onur Apaydın’ın cep telefonlarındaki mesajların bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda Candan’ın özellikle annesi Umut Candan ile yazışmaları delil olarak gösterildi. Bir yazışmada Nihal Candan, telefonunda ‘Annecim’ diye kayıtlı Umut Candan’a Prada marka çanta, ayakkabı, pırlanta küpe ve cep telefonu kılıfının fotoğraflarını gönderiyor. Bir başka yazışmada ise Umut Candan, Onur Apaydın’dan Nihal Candan için özel araç istiyor. Onur Apaydın bu aracı gönderiyor.

İCRA GELMİŞ

Nihal Candan, ‘Annecim’ diye kayıtlı telefona gönderdiği mesajda kendisine icra geldiğini anlatıyor. Mesajda icraya dair SMS’in ekran görüntüsünü de eklemiş. ‘Annecim’ diye kayıtlı numaradan şu yanıt geliyor:

“Biraz kurnaz ol, gizlilik güçtür. Kağan yardımcı olacak ama sen onu gizleyeceksin, ortaya dökmeyeceksin.”

Bir başka yazışmada ise Nihal Candan, annesine bir arabaya ihtiyacı olduğunu anlatıyor. Umut Candan, telefonunda ‘NihalKağan’ şeklinde kayıtlı olan Onur Apaydın’a şu mesajı gönderiyor:

“Günaydın canım. Sen araba satıyorsun ya Kağan. Bizim arabayı boşanınca Nihal’in üzerine yaptık. Yani Hakan’ın bana verdiği arabasını ben de Nihal’e verdim. Diyorum ki o arabayı sana versek üzerine ben ayda on bin borçlansam sana ve Nihal’in üzerine güzel bir araba alsak olur mu? Yemin ediyorum hiç aksatmam. Her ay maaş günümde sana veririm.” Bu mesajlar da sazan sarmalından haberdar olmadıkları şeklinde yorumlanabilir.

Orhan Apaydın ise şu yanıtı veriyor:

“Her kötü anında yardımcı oldum. Karşılık da beklemedim. Eski günlerin hatırına, ekmek yedik yardımcı oldum.”

Bir başka mesajda ise Umut Candan kızı Nihal Candan’a “Tamam canım sen Kağan’la buluş para al, alışveriş yaptır” yazmıştı.

Bilirkişi raporunda yer alan bir başka mesajda ise Nihal Candan, telefonunda ‘BEKİR Sofor Back’ şeklinde kayıtlı numarayla mesajlaşıyor. Bekir isimli kişinin Nihal Candan’ın şoförü olduğu anlaşılıyor.

DOLANDIRICIDAN TEHDİT MESAJLARI

Bilirkişi incelemesinde Onur Apaydın’ın kullandığı bir telefondan 11 gün içinde Nihal Candan’a gönderilen mesajlar tespit edildi. Bu mesajlarda Candan’ın Onur Apaydın’ı telefonlarında engellediği anlaşıldı. Onur Apaydın 18 Temmuz 2022’de Nihal Candan’a gönderdiği mesajda şöyle yazmıştı:

“Bu yıl param var geçen yıl koşmak gücüm yoktu. Şu engelimi kaldır, geçen yıla geri döndürme beni. Beni o çapulcularla da karıştırma.”

Nihal Candan “Param var’ mesajından sonra Onur Apaydın’a ‘Aşkım’ diye hitap etmeye başlıyor. 22 Temmuz 2022’de şu mesajı gönderiyor:

“Söylemedi aşkım süper keşke erken başlasa uydururuz ya hallederiz beraber benim de programım belli olsun.”

‘UZAKLAŞTIRMA ALMAK İSTİYORUM’

Bir başka mesaj serisinde Nihal Candan ve Orhan Apaydın arasındaki gerilimin büyüdüğü anlaşılıyor. Candan, kendisine ve annesine Orhan Apaydın’ın gönderdiği tehdit mesajlarının ekran görüntülerini avukatına gönderiyor. Şunları yazıyor: “Uzaklaştırma almak istiyorum Onur Apaydın ile ilgili. Yasal kayıt olsun onunla bir şey yapmadığıma dair.”

Bu yazışmalarda Nihal Candan ya da annesi Umut Candan’ın sazan sarmalı dolandırıcılığına katıldığına dair net tespitler yok. Hatta Orhan Apaydın’dan ‘Kaan’ diye bahsediyorlar. Ama bazı bölümlerde onunla WhatsApp üzerinden görüşmeye özen gösterdikleri anlaşılıyor. Anne Umut Candan’ın ‘Gizlilik’ vurgusu da dikkat çekiyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜYLE MESAJ GELDİ

Geçen ay polise gelen bir ihbar mahkemeye iletildi. Bu ihbarda bir WhatsApp yazışmasının ekran görüntüsü yer alıyor. Henüz doğruluğu incelenen yazışmada ‘Kağan’ olarak kayıtlı bir numara var. Kağan isimli kullanıcı şöyle yazıyor:

“Anne Nihal’e 30 dk. 14 milyon param var. Adım Onur Apaydın. (Burada TC kimlik numarasını yazıyor.) 14 milyon verdim. 2 kızını yok etmeye. 30 dk sı var. Ben Nihal’i istemiyorum. Benim gururumu okşucakkkk. Azad etcemmm. 30 dk…”

Bu mesajın içeriği gerçek mi? Bilmiyoruz. Ancak Bahar Candan, sazan sarmalının devam ettiği günlerde sosyal medya hesabından “Bir uyandım, hayatımı çalmışlar” yazarak banka hesabını paylaşmıştı. 3 Şubat 2023 tarihli hesap özetinde hesabında 12 milyon 268 bin TL görünüyordu. Bu paylaşım sırasında sazan sarmalında mağdur olduklarını söyleyenler, ‘bu bizim paramız” diyerek şikayetçi olmuştu. Bu şikayetçiler, Orhan Apaydın ile lüks lokantada buluştuklarında Bahar Candan ve Nihal Candan’ın yemeğe katıldığını anlatmıştı. Şikayetçi olan bu kişiler de başka insanları sazan sarmalında dolandırdıkları iddiasıyla tutuklanmıştı.

‘KIZLARIM SUÇSUZ’

Telefon ile ulaştığım anne Umut Candan, kızlarının suçsuz olduğunu, Instagram’da takipçi toplamak için ‘soytarılık’ yapmak dışında bir hatalarının olmadığını söyledi. Bilirkişi raporu hakkında avukatı olmadan yorum yapmayacağını söyleyen Umut Candan, “Bir kişi sevgilisi ile hayatı paylaşır. Bu kişi ona hediyeler almış. Kızlarım bu kişinin dolandırıcı olduğunu bilmiyor. Bu suç mu? Kızlarım boşu boşuna hapis yattı. Bahar halen hapiste. Hesaplara gelmiş hiçbir para yok. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.