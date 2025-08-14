Soyguncular en tepede!

Büyük umutlarla gelip, “hiç gitmeme” planlarıyla ilerleyen iktidarın vardığı olağanüstü yeri herkes takdir ediyor:

-Yeni Türkiye Masalı!

Ülke ancak masallarda olabilecek gerçeküstü boyutlarda gelişmelerin sarmalında kıvranarak yoluna devam ediyor. Bu amaç uğruna yolunu kaybedenler olduğu gibi, yolunu bulanlar ile yoldan çıkanlara da sıklıkla denk gelinebiliyor.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak kardeşim 11 Ağustos 2025 günü “inanılmaz” bir haber yaptı:

“Dolandırıcılar bakanlıkta cirit atmışlar!”

Olay Çevre Bakanlığında geçiyor. Dolandırıcılar, dolanmaya hazır işadamlarını davet ediyorlar, Çevre Bakanlığının 15. Katındaki toplantı odasına buyur ediyorlar. İşadamının talip olduğu ihaleyi bağlamak için “makul miktarda” milyon doları kendilerine toka etmesini istiyorlar. Ama “ulvi” bir amaç uğruna:

-Örtülü ödenek için bu parayı istirham ediyoruz!

Ne kadar?

İki milyon dokuz yüz yirmi bin dolar!

Tek olay bu değil. Bir başka bahtsız müteahhit deprem evleri yapmak hayaliyle 11 milyon 200 bin lirayı bu şebekeye ikram ediyor.

Haberin detaylarını Sözcü’nün internet sitesinden okuyabilirsiniz. Ödüllük bir gazetecilik çalışması.

Çevre Bakanlığı… Pardon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının altından girip tavanından çıkan -affedersiniz- bu “Çete” nasıl bu kadar rahat çalışma imkanına kavuştukları çok merak ediliyor.

Üstün çalışma kabiliyetine sahip bu dolandırıcılık şebekesi kurbanlarını ikna etmek için daha “gözü kara” operasyonlar da yapıyorlar. Ağlarına düşürdükleri işadamlarını çakar lambalı araçlarla Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesine bile götürüp bu kutsal yapının koridorlarında gezdirebiliyorlar.

Hakikatten inanılması kolay olmayan bu olayı yaşayan işadamı Yusuf Ateş, polise verdiği ifadede olayı şöyle anlatıyor:

“Pastanede otururken çakar lambalı iki araç geldi. Araç ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne girdik. Şoför beni başdanışmanların odalarının olduğu holden geçirdi ve bir odaya bıraktı. Odaya kendisini Zafer olarak tanıtan bir kişi geldi. Odada yaklaşık 10 dakika kendisi ile görüştüm. Üç adet evrakı bana imzalattı. 6 milyon 500 bin lira ödedim!”

O kadar incelikli bir çalışma ki, hakikisinden ayırmak neredeyse imkânsız gibi gözüküyor. Çevre Bakanlığının başında Murat Kurum var. Onun dikkati dağınık olabiliyor. Son yerel seçimde aday iken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 8 kilometrelik metro inşasını sekiz adım ile izah etmiş, 1 adım ile 1 kilometreyi karıştırmıştı.

Ama koskoca külliyeye ellerini kollarını sallayarak girebilmeleri en hafifinden “güvenlik zafiyeti” olarak kayıtlara geçmeli.

Bu olay yıllar önce yaşanan bir soygun mizahi açıdan ile paralellik arz ediyor. Kocaeli’nin Hereke ilçesinde bir yolcu otobüsündeki tüm yolcuların altın ve nakit paraları soyguncular tarafından alınmıştı. Kısa süre sonra güvenlik güçleri olayı aydınlattılar. Haber şu başlıkla gazetelerde yer aldı:

-Polis kılığında otobüs soyanlar, polis çıktı!

Bütün umudumuz bu çete üyelerinin “sahici devlet memurları” olmamasında… Bakanlığın 15. katına kadar çıktıklarına bakarak münafık/muhalifler şöyle diyebilirler:

-Soyguncular en tepede!