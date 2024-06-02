Soykırım ve işgal bizi ülkemizden vazgeçiremedi

BirGün’e konuşan FHKC gençlik üyesi Hammoud "bağımsız, demokratik bir Filistin kurulana kadar, bu halkın mücadele ve direnişi sürecek" diyor.

Yusuf Tuna Koç

İsrail’in Gazze şeridine düzenlediği son saldırının 8. ayındayız. 45 binden fazla Filistinlinin katledildiği, yüz bine yakının yaralandığı, çok daha fazlasının zorla yerinden edildiği süreç tüm vahşetiyle sürüyor.

Dünya kamuoyunun artık açıkça soykırım olarak nitelendirmeye başlayabildiği saldırılar sürerken, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Gençlik Örgütü Sekreteri Ihab Ahmad Hammoud ile direnişin bugününü, Siyonist işgalin hedeflerini, üniversitelerde yükselen dayanışmayı ve Filistin halkının kurtuluşunu konuştuk.

Geçtiğimiz ekim ayından beri İsrail 40 binden fazla Filistinliyi katletti. Bu işgale ve yerinden etmelere direnen Filistinlilere verilen bir karşılıktı. O günden bu yana batılı hükümetler soykırım boyutuna varan Siyonizmin suçlarına karşı sessiz kaldı. İlk sorum direnişin bugünkü durumuna ilişkin. Filistinli devrimciler bu süreci nasıl değerlendiriyor, direnişin bu ânında yoğunlaştığınız siyasi hedef nedir?

Ihab Ahmad Hammoud, Filistin Gençlik Örgütü Sekreteri: Filistin meselesi 7 Ekim’de başlamadı. 1948’de Siyonist güçler Filistin’i işgal edip insanlarımızı katlettiğinde, köylerinden ve şehirlerinden sürdüğünde başladı. 76 yıldır işgal güçleri çocukları, kadınları, yaşlıları katlediyor, evlerimizi, kentlerin altyapılarını yok ediyor, ağaçlarımızı söküyor, topraklarımıza el koyup üzerine kendilerine askerî üsler ve yerleşim yerleri inşa ediyor, on binlerce insanı İsrail hapishanelerine atıp sağlıksız koşullarda, tıbbi yardımdan mahrum bırakarak, fiziksel ve psikolojik işkenceye tabi tutuyor, sayısız insanımız bu hapishanelerde hayatını kaybetti. 7 Ekim’den sonra işgal güçleri Gazze şeridinde binlerce sivili tutuklayıp yeri gizlenen kamplarda fiziksel, psikolojik işkenceler ve cinsel saldırılarda bulunuyor. Yüzlerce çocuk uluslararası hukuka aykırı bir biçimde hapishanelerde çürüyor, dünyanın ve uluslararası kurumların sessizliği altında, Gazze şeridi 17 yıldır kuşatma altında tutuluyor.

7 Ekim operasyonu, 76 yıldır Filistin halkına karşı işlenen suçlara nitelikli, devrimci bir karşılık olarak gerçekleşti. Operasyon sırasında direniş Siyonist düşmana ve dünyaya Filistin direnişinin kendi halkını, toprağını ve onurunu savunacağı ve Siyonist hapishanenin sırlarını ifşa edeceği mesajını verdi. Çünkü onlarca yıldır uluslararası kamuoyu halkımızı Siyonist küstahlığa karşı savunamadı ancak 7 Ekim operasyonu onlarca yıllık unutulmuşluktan sonra Filistin meselesini yeniden manşetlere taşıyarak tüm dünyada bir numaralı sorun haline getirdi.

7 Ekim’den sonra Filistin direnişi “yenilmez ordu”, “üstün istihbarat” ve “ülke sınırları dışında savaş” gibi kavramlardan başlayarak işgal dersinin bütün külliyatını tarihin çöplüğüne yolladı. Bu sebeple, 7 Ekim operasyonun ardından işgal güçleri Gazze şeridinde soykırımcı bir savaş başlatarak, hastanelerin ve tüm altyapının yok edilmesi de dahil olmak üzere Gazze şeridinde yaşamak için gereken her şeyi ortadan kaldırarak, yaşama haklarına, kendilerinin ve atalarının topraklarına tutunarak bombaların, yıkımın, açlığın, kuşatmanın, susuzluğun ortasında, tüm dünyanın gözü önünde insan üstü bir azimle ve cesaretle direnişin destanını yazan Filistin halkını, topraklarını terk etmeye mecbur etmeyi amaçladılar.

“15 bin çocuk, 10 bin kadın katledildi”

Ekim ayından bu yana batıda da İsrail işgaline, Siyonist savaşa karşı, Netanyahu hükümeti ile işbirliği içerisindeki hükümetleri hedef alan birçok kitlesel eylem ve üniversite işgali gerçekleştirildi. Bu eylemleri nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce dünya kamuoyunda Filistin’e dair yaklaşımı değiştirme, hükümetlere somut adımlar attırma imkânı taşıyorlar mı?

Bugün Filistin direnişi bir destan yazıyor ve işgalciler ciddi silah, mühimmat ve asker kaybı yaşıyor. Halkımızı, toprağımızı ve değerlerimizi savunuyoruz ve işgalciler direnişi yok edemedikleri gibi kapsamlı bir ateşkes olmadan, İsrail ordusu Gazze şeridi ve Fetih’ten çekilmeden, yok edilen hastaneler yeniden inşa ve tamir edilmeden, savaşta evlerini kaybeden, yerinden edilenlerin barınma sorunu çözülmeden ve kendi rehinelerini özgür bırakmadan da ele geçirilen askerlerini kurtarmaları da mümkün olmayacak. Direnişin sunduğu, feragat edilemez şartlar bunlar.

Gazze’de 45 binden fazla insan ya şehit düştü ya da kaybedildi, 90 binden fazlası yaralandı. Şehit düşenlerin 15 bini çocuk, 10 bini kadın.

Gazze’deki savaş sürerken, yüz binlerce aile kaldıkları evler yıkıldığı için okullara ve üniversitelere sığındı. Gazze şeridinde yakıt sorunu oluştuğundan ötürü insanlar ateş yakabilmek, yemek pişirebilmek için tahta sıraları yakmak zorunda kaldı. İşgal güçleri okullara sığınan bu insanların güvenliğini hedef aldı, birçok insan bu şekilde yaşamını kaybetti. Savaş sırasında, İsrail işgalci güçleri Filistinlilerin bilimsel ve düşünsel üretimine de saldırdı, yüzden fazla araştırmacı, biliminsanı, profesör katledildi.

(Üniversite eylemleri hakkında) Dünyanın tüm onurlu ve özgür insanlarını selamlıyoruz, ABD’den Avrupa’ya meydanlarda Filistin halkını ve onların haklı davasını savunan üniversite öğrencilerini selamlıyoruz. Üniversite öğrencilerine inancımız tam çünkü onlar Amerika’da da geleceği kuracak olan eğitimli insanlar. Birkaç yıl sonra bu öğrenciler ABD’de önemli konumlara gelecek, vekil, bakan, profesör olacaklar. Tam bu sebepten bu eylemler Siyonistleri ve Amerikan hükümetini rahatsız etti, Siyonist projenin geleceğine bir tehdit oluşturdukları için. Amerikan güçleri yüzlerce direnişçi öğrenciyi kampüslere girerek tutukladı, daha fazlasını anti-semitizm bahanesi ile okuldan uzaklaştırdı. Amerikan üniversitelerindeki eylemler Gazze’deki savaşın, Siyonist kuruluşlarla üniversite işbirliklerinin ve Amerikan hükümetinin Siyonist unsura sivilleri ve savunmasız insanları bombalaması için sağladığı askerî ve ekonomik desteğin sonlanmasını talep ediyor.

En önemli umudumuz cep telefonları

Ekim ayından bu yana ortaya çıkan bir başka hakikat daha var ki bu çağda İsrail’in işlediği savaş suçları, Filistin ile dayanışma içerisindeki anti-emperyalist ağlar ve medya kuruluşları sayesinde internette çok daha kolay şekilde ifşa edilebiliyor.

Bugün, dünya Gazze şeridinde İsrail işgalci güçlerinin işledikleri tüm vahşi suçları medya ve sosyal ağlar sayesinde görebiliyor. Bir uluslararası medya kuruluşu, Gazze’nin “gazeteci mezarına” dönüştüğünü yazdı, Gazze’de bugüne dek 140’tan fazla gazeteci katledildi. İsrail bilinçli olarak haber yapılmasını engellemeye ve gazetecileri öldürmeye çalışıyor. Gazze’ye yabancı gazetecilerin girmesini engellemek, içeridekileri yerinden etmek, etraflarını kuşatmak gibi yöntemlerin yanında, internetlerini keserek, ölümle tehdit ederek engellemeye çalışıyor.

Tüm bunların yanında Gazze’de bilinçli olarak gazetecilerin ailelerini hedef alıyorlar, Gazze şeridine düzenlenen hava saldırıları onlarca Filistinli gazetecinin ailesini katletti.

Medya, işgalci güçlerin Gazze’de nasıl savunmasız sivillerle doldurdukları toplu mezarlar yarattığını, sonra da kendi suçlarını nasıl örtmeye çalıştıklarını ifşa etti, sosyal medya işgalcilerin tüm suçlarını fotoğrafladı. Bugün Filistin halkı için Gazze’de yaşayan tüm genç kadın ve erkeklerin cep telefonları ile katliamların ve yıkımın fotoğraflarını, videolarını çekerek işgal suçlarını ifşa etmesi hayati önem taşıyor. Medya gücü, sosyal medya sitelerinde işgalcilerin suçlarını ortaya çıkaran binlerce fotoğraf ve videonun yayılması ile dünya kamuoyunun Filistin’in lehine değişebilmesini sağladı.

Bağımsız ve Demokratik Filistin

Gazze’deki soykırımın görünür hale gelmesi ile Filistin halkının özgürlüğü ve kurtuluşu da tüm dünyada en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Sizin bu soruna yaklaşımınız ne, son gelişmelerin ardından liberallerin öne çıkardığı “iki devletli çözüm” hakkında ne düşünüyorsunuz?

Filistin halkı, katliamlara, cinayetlere, tehditlere ve topraklarımızın zorla ele geçirilmesine dayanan Siyonist işgalle bir arada var olamaz. İsrail güçlerinin Filistin’i işgalinden bu yana 76 yıl geçti, bu ülkenin sahipleri sığınmacıya dönüştürüldü, toprakları ve evleri ellerinden alındı. Biz 27 bin kilometrekarelik Filistin toprağının Filistin halkına ait olduğunu söylüyoruz, Filistin’in kurtuluşuna ve başkenti Kudüs olan bağımsız, demokratik bir Filistin kurulana kadar, 1948’den bu yana sürgün edilenler kendi köylerine, kentlerine dönebilene kadar bu halkın mücadele ve direnişi sürdüreceğini söylüyoruz.