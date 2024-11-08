‘Söz Bende’ sloganıyla kadın meclisi kuruldu

BirGün EGE

‘Söz Bende’ sloganıyla Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde düzenlenen buluşmaya katılan mahalleli kadınların kendi aralarından seçtikleri İlkay Dumlu, Arzu Görgülü ve Aycan Güleş’ten oluşan geçici üç sözcü ile Akyarlar Mahallesi Kadın Meclisi kuruldu.

Buluşmaya Akyarlar Muhtarı İsmihan Ulutaş, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili Avukat Gözde Çakıroğlu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan, dernek üyeleri ve müdürlük personeli ile mahallede yaşayan kadınlar katıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, “Kadınların işte, evde, mahallede, hayatın her alanında söz sahibi olmasını önemsiyoruz. Kadın mahalle meclislerini kurmamızdaki en büyük amaç, kadınların yerel çalışmalara katılımlarını sağlayarak onları daha görünür kılmak ve hayatın her alanında aktif rol almasını sağlamak” dedi.