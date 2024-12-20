Sözleşmeyi kabul etmezsem işveren işten çıkarabilir mi?

Soru: 4,5 yıldır özel bir kuruluşta ücretli olarak çalışmaktayım. Bu süre içerisinde yazılı bir sözleşmem olmadı. Geçtiğimiz günlerde işverenimiz tarafından hazırlanan bir sözleşmeyi (süresiz) bize imzalatmak istediler. Sözleşmede daha önce hiç uygulamada olmayan aleyhimize birkaç madde olduğundan söz konusu sözleşmeyi imzalamadım. Size sorularım şunlar:

1. Bu sözleşmeyi imzalamadığım için işveren tazminatsız olarak beni işten çıkarabilir mi?

2. Sözkonusu sözleşmeyi bu hali ile imzalamak zorunda mıyım?

Cevap: İş yasamıza göre süresi belirli olmayan İş sözleşmelerinin ( iş akdi) yazılı yapılma zorunluluğu yoktur. Siz imzalatılmak istenilen iş sözleşmesinin süresiz olduğunu belirtiyorsunuz dolayısı ile işveren sadece bu gerekçeyle sizi tazminatsız olarak işten çıkaramaz. Ancak işveren sözleşme ile yasaya uygun bazı yeni koşullar getirebilir. Bu konu İş Kanununun aşağıdaki 22. Maddesi ile düzenlenmektedir.

“Madde 22 - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.” şeklindedir.

Buna göre işveren size bu yeni koşulları tebliğ ederek kabulünüzü isteyecektir. İşçi bu koşulların aleyhinde olması durumunda bunları kabul etmek zorunda değildir. Madde metninden de anlaşılabileceği gibi 6 işgünü içinde itirazınızı işverene yazılı olarak bildirmeniz gerekir. Bu durumda işveren sözleşme ile çalışma koşullarında yapmak istediği değişikliklerin geçerli nedene dayandığı ve bunları kabul etmediğiniz gerekçesiyle GEÇERLİ nedene dayanarak sizi işten çıkarabilir. Ancak geçerli nedenle yapılan fesihlerde işçinin kıdem tazminatının ödenmesi gerekir. Yani tazminatsız işten çıkarılmanız mümkün değildir. Diğer taraftan İş Güvencesinin geçerli olduğu 30 ve daha fazla işçinin çalıştırıldığı iş yerlerinde geçerli nedene dayanılarak yapılan fesihlere karşı işe iade davası açma hakkı da mevcuttur. Yani tazminatlı olarak işten çıkarılırsanız feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle işe iade davası da açabilirsiniz.

İŞTEN AYRILIRKEN BANA TAZMİNAT ÖDEMEDİLER

Soru: Ben özel bir şirkette bir 1 yıl çalıştım daha sonra üniversite nedeniyle çıkmak zorunda kaldım. Çıkmadan bir ay önce işverene haber verdim ve hatta yerime başka birini bile buldum. Ama çıkarken bana tazminat ödemediler. Sizce ne yapmam lazım?

Cevap: Öncelikle belirtmeliyiz ki sizin işten ayrılma biçiminiz istifa anlamına geliyor. Böyle olduğu için de işverenin size kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Sözünü ettiğiniz işten ayrılacağınızı önceden ihbarda bulunma konusu da zaten yasal bir yükümlülüktür. Yani işçi işverene ayrılacağını iş yerindeki kıdem süresi ile bağlantılı olarak önceden haber vermek zorundadır.

Bu yükümlülük

• 6 aya kadar çalışanlar için 2 hafta,

• 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışanlar için 4 hafta,

• 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışanlar için 6 hafta,

• 3 yıldan fazla çalışanlar için ise 8 hafta

Önceden bildirimde bulunmayı ve bu kadar süre daha o işyerinde çalışmayı gerektirmektedir. Aksi halde işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir.