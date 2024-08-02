Spilkent için kura çekildi

Spilkent Toplu Konut Projesi’nde hak sahipleri gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, projenin her aşamasında şeffaflık ilkesini gözeteceklerini vurguladı.

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yurttaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Spilkent Toplu Konut Projesi’nde kura çekimi gerçekleştirildi. Spilkent Toplu Konut Projesi’nde hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimi, MASKİ Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kura çekimine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek de katıldı.

Hak sahibi olmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği kura çekilişinde konuşan Başkan Ferdi Zeyrek, “Geçen ay yaptığımız tanıtım toplantısıyla Toplu Konut Projemizde yeni bir dönemi başlattığımızı sizlerle paylaşmıştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak projenin teminatı olacağımızı ve sizlere sabit ödeme ile hiçbir riskle karşılaşmadan her ay ne kadar ödeyeceğinizi bileceğiniz bir düzenleme getirdiğimizi anlatmıştık. İstedik ki, mevcut ekonomik koşullar altında ev alma hayali kuran yurttaşımız, ne kadar ödeme yaptığını net olarak görsün ve enflasyon karşısında herhangi bir mağduriyet yaşamasın. Bu sistemin olumlu sonuçlarını ilerleyen süreçte sizler de net olarak görecek ve yaşayacaksınız. Projemizin her aşamasında şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini gözeteceğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Birazdan huzurunuzda noter eşliğinde kura çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Amacımız, adil bir şekilde hak sahiplerini belirlemek ve herkesin bu süreçten memnun kalmasını sağlamak” dedi.

Başkan Ferdi Zeyrek, geçen ay yapılan tanıtım toplantısında kura çekiminin temmuz ayı sonunda yapılacağının sözünü verdiklerini hatırlattı.

Başkan Zeyrek, “Kıymetli noterimizle gerekli planlamaları yaparak, bu sözümüzü yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığımızı da ifade etmek istiyorum. Kendisine de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kura çekiliş sonuçlarının da herkese hayırlı olmasını diliyorum. Dairelerini teslim alacak olan tüm hak sahibi hemşehrilerimizin huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerini diliyorum” diye konuştu.

SEVİNÇ RÜZGÂRI

3. Noter Başkatibi Emine Çalışkan tarafından yapılan ilk kura çekiminde Başkan Zeyrek heyecanla beklenen ilk konutun sahibini açıkladı. Kura çekiminin devam etmesiyle birlikte TİP 1 1+1’den 33 TİP 2 1+1’den 18, TİP 1 2+1 ‘den 24, TİP 1 3+1’den 39 olmak üzere toplamda 114 konutun hak sahibi belirlendi.

Seran Yakar, “Oldukça heyecanlıydım. Bundan önce 4 kez TOKİ’lere yazıldım ama çıkmamıştı. Şimdi sansım güldü. Çok teşekkür ediyorum” dedi.

Nejdet Yörük, “Spilkent Konutlarındaki eve başvuru yapmıştık. Çok şükür çıktı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ederim. Bu süreçte hep yanımızda oldu. Özellikle aylık ödemelerin aylık enflasyon oranını kaldırması ve rakamları sabitlemesinin bizlere çok faydası oldu. Sonrasında daha çok heveslenmiştik. Şükür çıktı, tekrardan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gülşen Avşar, “Haberi aldık, çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Gerçekten adaletli, hakkaniyetli ve hak sahibine ulaşabilecek kura olduğunu düşünüyorum. Çok istiyorduk, gerçekten evimiz yoktu. Belli ki araştırılmış herkesin sosyal ve ekonomik yapısı göz önünde bulundurulmuş, hak edene teslim edilmiş. Hak eden sahip olsun demiştik. Hak ettiğimizi de düşünüyorduk. Ferdi Zeyrek’e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten inceleyip, araştırıp emeklerimizin karşılığını verdiği için. Gerçekten sosyal bir proje oldu. Hiç evi olmayanlar vardı, biz kategorideydik” diye konuştu.