Spilkent Konut Projesi bitiyor

BirGün EGE

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Spilkent Toplu Konut Projesi’nde sona gelindi. Hak sahiplerinin hangi evleri alacağı, noter huzurunda yapılacak kurayla belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Spilkent Toplu Konut Projesi’nde daha önce yapılan kura çekimiyle hak sahipleri belirlenmişti. Noter huzurunda gerçekleşen ikinci kurayla yurttaşların merakla beklediği bağımsız bölümler belirlendi.

Kura çekilişi, hak sahiplerinin katılımıyla MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek projede hızlı bir ilerleme sağlandığını belirterek, “Hak sahiplerine evlerini bir an önce teslim edeceğiz. SpilKent Toplu Konut, kentsel dönüşüm ve gelişim projesinde; 1. etap olan 32 bin 174 metrekare alanda 832 daire, 2. etap olan 23 bin 741 metrekare alanda 624 daire olarak konut ve ticaret alanları inşa ediyoruz. Manisalıların, yürüyüş yolları, spor alanları, açık yüzme havuzları ve çocuk oyun alanları bulanan günümüz şartlarına uygun bir kentte yaşamasını hedefliyoruz” dedi.