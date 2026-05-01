Spor emekçileri için de 1 Mayıs

Spor tarih boyunca mücadelelerle, kültürel, ideolojik ve teknolojik değişimlerle şekillenmiştir. Tarihsel süreç içinde türlü farklılıklar yaratmış ve dönemlerin ruhuna göre şekillenmiştir. Tarihten, teknik gelişmelerden, zamandan bağımsız bir yöne sahip değildir.

Kapitalizmin ekonomik ilerleyişini belirleyen düşünce, etik ve sosyal güçler ile modern sporun ortaya çıkmasıyla sanayi toplumunun gelişimi ve sporun gelişmesi paralellik içindedir.

Spor çalışanı, her daim bu sürecin içindeki değişen koşullara rağmen bedenen, ruhen ve düşünsel olarak emekçi kimliğine sahiptir.

Meslek hayatındaki zaman kısıtlamasıyla gelecek koşullarını bu süre içinde planlayıp uygulamayı, bir yarış etabının içinde hem kendisiyle hem de rakipleriyle kıyasıya girdiği bir mücadelenin iyi yönetilmesine bağımlı olarak bir bağ kurar.

Sporcunun diğer spor çalışanlarına göre bedenine bağımlı olması ve bunun üzerinden mesleğini icra etmesi de içinde birçok zorluk barındırır.

Spor hayatı hiç de öyle medyanın pazarladığı gibi değildir.

Tüm spor branşlarına baktığınızda yüzde 10’luk bir grubun çok iyi kazandığı bir ortamda, bu grubun pazarlanması, yüzde 90’lık grubun içinde bulunduğu koşulların gözden kaçmasına neden oluyor.

Olimpik sporcuların yaşadıkları, amatör sporcuların yaşadıkları ve profesyonel alt liglerde oynayan spor emekçilerinin yaşadıkları adeta bir var olma ve yaşama mücadelesi içinde geçiyor.

Özellikle bireysel sporcuların bir sponsor bulabilmek için ortaya koydukları çaba, belki de başarılı olmak için verdikleri çabaya eş değerde. Tüm spor hayatının buna bağlı olması, bir riske bağlı yaşamayı beraberinde getiriyor.

Bu yüzden 5 olimpik sporcunun ABD’de intihar etmesinin üzülecek çok şeyi olmasına rağmen, şaşılacak bir şey yok. Sistemin koşullarına uyamıyorsan, sistem gerektiğinde seni bertaraf edebilir.

Kapitalist sistem içinde beden sömürüsüne bağlı olarak, sistemin kendini var etme ve yeniden üretme mücadelesi içinde tasarlanan spor, ideolojik yenilenmenin ve propagandanın alanı haline getirilmiştir.

Üç büyüklerin 80 milyar TL’ye varan borcuna rağmen başarısız olmaları, onların para harcamalarına engel olmadığı gibi, ekonomik olarak zor günler yaşayan ülke içinde adeta sistemin propaganda alanı haline gelmesi bir tesadüf değil, bir yapılanma sürecidir.

Bahis, karaborsa biletler, menajerler üzerinden yapılan servet transferleri, ekonomide büyük açıklara neden olacak unsurlar arasında olmasına rağmen, mutlu bir azınlığın da finansal kaynağı oluyor.

Bu süreç içinde var olma mücadelesi veren sporcular ise güvenceden yoksun iş hayatlarına devam ediyorlar.

İki takımlı bir ligde, bir takım sadece Süper Lig Şampiyonu olmak için bir sporcuya 150 milyon avronun üzerinde para harcadı.

Tabii ki hikâye bu kadar değil…

Bu ülkede tüm spor çalışanları için bir sendika yok.

Çalışma Bakanlığı'na bağlı iş kolları içinde ‘spor’ iş kolu olarak tanınmıyor.

Var olan sendika yapılanmaları içinde spor, ‘Eğlence İşleri’ iş kolu altında örgütlenerek, ‘grev’ haklarından ve ‘toplu sözleşme’ görüşmelerinden maalesef uzak kalıyor.

Yabancı sporcular kendilerinin bağlı oldukları uluslararası federasyonlar aracılığıyla tüm haklarını korurken, yerli sporcular AİHM tarafından antidemokratik bulunan ve belirli bir süre içinde yapısal değişikliğe gitmesi istenen atanmış ‘Tahkim Kurulu’na bağımlı kalıyor. Hem kararı kesin, hem de itiraz edilecek başka bir merci yok!

Tüm bu güvencesizlik ortamında tüm spor emekçilerinin örgütlenme gibi ortak bir direnç noktasında buluşması kaçınılmaz.

ABD’deki NBA, NFL ve İngiltere'de PFA gibi organizasyonlarda en büyük sporcu sendikalarına sahip olmaları, bu işte bir direnç mekanizmasının ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Evet, bugün 1 Mayıs…

Metin Kurt’un kendi hayatını adadığı ve bedelini fazlasıyla ödediği spor alanındaki sendika güvencesi hâlâ karşılığını net bir şekilde bulamadı.

Ve bugün, ölümü göze alarak direnen maden işçilerinin haklarını kaybede-kaybede bugün var olma mücadelesi için açlık grevine gitmelerine neden olacak koşulların oluşması durumunun ciddiyetini ortaya koyuyor. Ama örgütlü mücadele karşısında durabilecek hiçbir merci yoktur; bunu da kanıtladılar.

İşin komik tarafı, bu kadar büyük sorunları içinde barındırmasına rağmen, partilerin spor politikaları bu alanı adeta bir hobi bahçesine çeviriyor.

Hâlbuki bu kadar büyük başarısızlıkların yaşandığı ve bu kadar büyük açıkların verildiği bir sömürü mekanizmasının kurulduğu alanlar içinde spor-futbol politikalara ve müdahalelere bu kadar açık durumdayken…