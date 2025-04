Spor kurallar bütünüdür

Azamet YAZICI

Oyun nerde ve nasıl oynanırsa oynansın, belli kurallar içerisinde oynanır ve herkes ya da katılanlar bu kurallara uyar, bir başka değişle uymak zorundadır. Dünya’nın en masum ve en tatlı şeyleri kimler diye sorsam, herkes çocuklar diye yanıt verir. Onlar da kendi dünyaları ve hayal güçleri içinde oynarlar, nasıl oynanacağını baştan belirlerler. Yazılı olmasa da sözlü söylenmesi yeterlidir (hani söz namustur misali!) Yıllar önce mahalle arasında futbol oynarken (hâlâ sokakta öyle mi oynanıyor bilemiyorum) değişmeyen ritüel, üç korner bir penaltıydı. Buna uymamak, değiştirmek söz konusu değildi, itiraz edene “mızıkçı” denir ve dışlanırdı. Dünya’nın her yerinde hangi aktivite olursa olsun, karşılaşmalar kurallar çerçevesinde yapılır. Bırakın performans sporlarını, sağlık için yapılan egzersizlerin bile bir yöntemi var. Spor, zaten belirlenen bu kuralların bütünlüğü içerisinde yapılıyor ya da yapılmak zorunda?

Akademiden benim sevgili hocalarım, bizlere öğrettiler; spor; rakibine, onun haklarına saygılı olmaktır, yasalarına uymak zorunluluğu vardır. Spor, herkesin kendi kafasına göre kural koyduğu bir etkinlik değildir, maç oynanırken, ya da 100 metre koşarken, ya da barfiks aletinde yarışırken puan değiştirilmez diye. Biz sportif kültürü böyle aldık ve bunun hayatta da karşılığının olacağını bekledik/ bekliyoruz. Bu kültürü de almış olan her çocuk ve genç bunu bekler. Her ülkede her spor dalının uymakla zorunlu olduğu yasalar vardır ve bu spor disiplinleri bir federasyon altında yönetilir ve aynı zamanda uluslararası federasyona bağlıdır ve uluslararası yarışmalarda da bu kurumların kuralları vardır ve uymak zorunludur. Peki, gerek eğitim boyutu, gerek yarışma boyutu, gerekse sağlık boyutunda yasalara, uymak zorunluluğu varken, yarışmalarda da ulusal ve uluslararası federasyon kurallarına uygun hareket etmek zorunluluğu varken; bunun karşılığını hayatta, günlük yaşamda da beklemek doğru değil mi? Yasaları keyfi uygulamak ya da kaldırmak hangi akla mantığa uygun? Sporda bunlara uymak zorunluluğu varsa, trafikte, ekmek kuyruğunda bile bir kural varsa, bütün bu yasaların üstünde bir ANAYASA varsa ve buna uymak zorunluysa, yaşamın her alanında bunu görmek zorunda değil miyiz? Maçın 20. dakikasında kural değiştirilebilinir mi? Barfiks ya da asimetrik paralelde yarışma anında puanlama değişebilir mi? Oyuncu bu çerçeve içinde yarıştığı için kendisini yarışma anında güvencede hissediyorsa, toplum da; hukuk ile anayasa ile yaşadığı ortamda da kendisini güvende ve huzur içerisinde hissedecektir, haklarının bu yasalar çerçevesinde korunduğunu ve güvencede olduğuna inanacaktır. Bu da toplumda yaşayan herkesin hakkıdır.

Kulüplerin varlıkları çocuklardır, gençlerdir. Hani çok dillendirilir ama gerçekten de önemsenir mi bilemem, kulüplerin alt yapıları çocuklar ve gençler üzerine kuruludur. Sporda yasalara uymak zorunda olmalarını istediğimiz çocuklar haklarını aradı diye günlerdir gözaltında ya da tutuklu! Onlarla var olan kulüplerden ve o kulüplerin bağlı olduğu federasyonlardan hiçbir açıklama yok! Bu gençlere kurallar içerisinde kalmayı, haklarını kurallar içerisinde aramayı öğreten, eğitimler, söyleşiler yapan, her yarışma öncesi bunu hatırlatan bu kurumlar, hiç mi sorumluluk duymazlar? Çocuklara da onların ailelerine karşı da! Dayak yiyen, su sıkılan, gazdan gözleri yanan hayati tehlikeler yaşayan bu çocuklar için bir açıklama yapmak bu kadar mı zor? Onlara bir destek mesajı vermek, korumak için bir iki sözünüz yok muydu? O çocuklar, o gençler olmazsa varlık nedeniniz ortadan kalkar. Ülke sporu yok demektir, hiç mi yüreğiniz sızlamadı da bir açıklama gereği duymadınız? Ve kafanızı kuma gömdünüz! Hadi yarın çıkın büyük büyük laflar edin; “Çocuklar, gençler, bizim en önemsediğimiz unsurlardır, ülke sporu onlarla ayağa kalkacaktır…” Sıkılmadan yaparsınız değil mi? Spor kuralları içinde kalmayı, bunun keyfi olamayacağını onlara anlatın, sonra da hayatın içinde yasaları arayan kendilerini güvencede görmek isteyen ve bu kurallar içerisinde yaşayarak büyümüş olan çocukların buna sessiz kalmasını isteyin. Size komik gelmiyor mu bu! Unutmayın ki spor bir ülkenin aynasıdır…