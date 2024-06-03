Starmer’ın ‘solcu’ temizliği

Büyük Britanya’da 4 Temmuz’daki seçimde Muhafazakârlara karşı kolay bir zafer bekleyen İşçi Partisi, parti içindeki solcu adaylardan ‘kurtulmaya’ çalışıyor. Bu İngiltere halkı için bir ‘Pirus zaferi’ anlamına gelecek.

Ana VRACAR

İşçi Partisi, bu yılki seçim kampanyasını ciddiye aldı, ancak ilerici politikalara vurgu yaparak değil. Bunun yerine parti yönetimi, sol kanattaki adayları saflarından temizlemeye odaklandı. Partinin eski lideri Jeremy Corbyn’i görevden aldıktan ve onun uzun süredir tuttuğu seçim bölgesinde partiden aday olmasını engelledikten sonra Keir Starmer ve ekibi, diğer üyeleri hedef almaya başladı.

SOLA MESAFE KOYUYOR

Dikkate değer bir örnek, 2019’da seçim bölgesindeki Muhafazakâr Parti’nin temsilcisini neredeyse koltuğundan eden Faiza Shaheen. O zamandan beri, Shaheen toplumla iç içe olmaya, etkileşimde bulunmaya devam etti. Bu sefer zafer kazanmaya kararlı bir şekilde bebeğiyle birlikte kapı kapı dolaştı. Resmi kampanyaya başlamaya hazır olduğunu kamuoyuna açıklamıştı, ancak partinin onu toplumla hiçbir bağı olmayan bir adayla değiştirme kararıyla şoke oldu. Bu kararın, Shaheen’in sosyal medya davranışlarına veya daha spesifik olarak, Jon Stewart’ın bir komedi skeci gibi Filistin ile ilgili gönderilerle olan etkileşimine dayandığı anlaşılıyor.

Shaheen, İşçi Partisi’nin seçim sürecinde tehdit altındaki tek Müslüman aday değil. Birçok kişi, bunun parti liderliğinin üyelerin Gazze Şeridi’ndeki devam eden soykırım hakkındaki görüşleri ile arasına mesafe koymak istemesi nedeniyle olduğunu düşünüyor. Son parlamentoda milletvekili olan Apsana Begum’un, Siyonist medyanın onu seçmemeye çağıran yayınlarının ardından partiden dışlanabileceği tahmin ediliyor. Begum, siyasi kariyerinde İslamofobiye maruz kalmış ve uzun süren bir dava sürecinin sağlığı üzerindeki etkisi hakkında uyarmıştı, bu dönemde İşçi Partisi ona hiçbir destek sağlamamıştı. Begum ayrıca birçok kez Filistin ile dayanışmasını ifade etti.

Shaheen gibi adayları dışlarken Starmer, Filistin’e yönelik İsrail saldırılarını açıkça destekleyen adayları ilan etmekte hiçbir sorun yaşamadı. North Durham için seçilen aday, kendini İşçi Partisi’nin ılımlı kanadının bir parçası olarak tanımlayan Luke Akehurst, “We Believe in Israel” (İsrail’e inanıyoruz) grubunun gururlu bir savunucusu. Birleşmiş Milletler’i (BM) “antisemitik” olarak nitelendirdi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında soykırım niteliğinde bir şey olmadığını iddia etti. Adaylığı açıklanmadan önce, Akehurst bin 500’den fazla sosyal medya gönderisini sildi, ancak İşçi Partisi üyelerine yönelik ırkçı muamelesinin izleri kaldı.

İşçi Partisi, Gazze’deki savaş konusundaki tutumu nedeniyle Müslüman topluluktan önemli destek kaybediyor. Eleştirileri ciddiye almak yerine parti liderliği, sadece seçmenlerle bir konuşma yapacaklarını duyurdu. Ancak, o zamandan beri yaptıkları eylemler, bu konuşmanın gerçekleşmediğini gösteriyor.

SAĞA KUCAK AÇTI

Starmer, seçimden önce taraf değiştiren eski Tory üyelerini de sıcak bir şekilde karşıladı. Bu muamele, sosyal adalet için mücadele etmiş İşçi Partisi üyelerine gösterilmedi. Ülkenin ilk siyah kadın milletvekili ve barış, adalet ve kapsayıcılık için tanınmış bir ses olan Diane Abbott, hala parti adayı olarak seçime girip girmeyeceğine dair onay bekliyor. Abbott, “antisemitik” olduğu iddia edilen bir mektup yazdıktan sonra uzun bir disiplin sürecine tabi tutuldu. Soruşturma Aralık 2023’te sonuçlanmış olmasına rağmen, Abbott’un parti üyeliği yakın bir zamana kadar askıda bekletildi. Starmer, İşçi Partisi’nin Abbott’un aday olmasını yasaklamadığını belirtirken gölge hükümetinin üyeleri onun İşçi Partisi’nin gelecekteki vizyonuna nasıl uyacağı konusunda belirsiz açıklamalarda bulundu.

Starmer’ın Jeremy Corbyn’i destekleyen üyeleri temizlemeye başlamasından bu yana İşçi Partisi, Britanya için daha adil bir gelecek vaat eden politikalarından, örneğin kilit endüstrilerin kamulaştırılması ve barışın sağlanması gibi politikalardan uzaklaştı. Bunun yerine, partinin asayişi sıkılaştırma sözü verdiği görülüyor. İşçi Partisi şu anda Tory’lere karşı rahat bir farkla önde olmasını göz önünde bulundurursak, bu eylemlerine rağmen kazanabilirler. Ancak, Birleşik Krallık halkı için bu, mevcut İşçi Partisi ile Tory liderlikleri arasında çok az fark olduğundan dolayı Pirus zaferi olabilir.

Kaynak: People’s Dispatch

Çeviren: Umut Can Fırtına