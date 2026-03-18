“Steril” savaş: Kadrajda hedef var, ölüm yok

ABD, yaklaşık çeyrek yüzyıl sonra yeniden Ortadoğu’da savaşta. Bu kez (henüz) kara harekâtı düzenlemediği için askeri birliklerine iliştirilmiş muhabirler yok. İran’da gazetecilerin sahada çalışması ciddi kısıtlamalarla mümkün. Akredite olabilmiş bir avuç yabancı muhabir çoğunlukla sabit noktalardan canlı yayın yapabiliyor.

Farklı seviyelerde yıkıma sahne olan Tahran, Tel Aviv ve Dubai gibi kentlerde uygulanan haber karartması ise sosyal medyada yanlış bilgiye, dezenformasyona ve propagandaya daha geniş bir alan açıyor.

24 saatlik haber döngüsü ve sosyal medya hesaplarının içerik açlığını doyurmak için dev halkla ilişkiler makineleri devrede: Pentagon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ve İsrail Ordusu “nokta atışı imha” görüntüleri yayımlıyor. Bu görüntüler video oyunları gibi kurgulanıyor, klip haline getirilerek resmi hesaplardan yayılıyor.

Bu yazı hazırlandığı sırada, El Cezire’nin verilerine göre ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarında 1440’tan fazla insan hayatını kaybetti. Kayıtlara göre ölenlerin arasında 8 aylık bebek de vardı, 88 yaşındaki bir kişi de. Ölenlerin 200’ü de kadındı. İran’ın karşı saldırılarında İsrail ve Körfez ülkelerinde ölen en az 35 kişi vardı. Savaşın başından 17 Mart’a kadar geçen 18 günde 13 Amerikan askeri öldü. İsrail’in Lübnan’a saldırılarında da 850 kişi öldürüldü. Savaşın başında son dönemlerdeki en büyük katliamlardan biri meydana geldi: İran’ın Minab kentinde bir ilkokul füzeyle vuruldu ve 168 çocuk öldü.

Trump ilk anda saldırının İran tarafından düzenlendiğini söyledi. Ancak araştırmacı gazeteciler ve bağımsız analistler uydu görüntülerini, ABD’li yetkililerin açıklamalarını ve sahadan gelen görüntüleri bir araya getirerek çocukları öldüren füzenin büyük olasılıkla ABD’ye ait olduğunu ortaya koydu.

Çocukların yan yana kazılmış mezarlarının görüntüleri medyada yer buldu. Ancak çoğu insan onların enkaz altında beton tozuna bulanmış beden parçalarını ya da hayattayken çekilmiş fotoğraflarını görmedi. Çocuklar çoğu kişi için isimsiz ve suretsiz kaldı.

BİR SİMÜLASYON OLARAK SAVAŞ

“Steril savaş” tartışmaları yeni değil. Fransız sosyolog Jean Baudrillard’ın 1. Körfez Savaşı sırasında Libération gazetesinde yayımladığı “Körfez Savaşı yaşanmadı” başlıklı makaleler, günümüzde savaşların temsiline dair provokatif sayılabilecek tespitler içeriyordu.

Baudrillard aslında ABD ile Irak arasında bir savaşın varlığını reddetmiyordu. Ona göre Irak Ordusu’nun göğüs göğüse bir mücadeleyle değil, teknoloji yoğun bir saldırıyla alt edilmesi ve savaşın anlatımında ölümler yerine silahların öne çıkarılması, savaşa dair algıyı da dönüştürüyordu. Görüntünün gücü üzerinde yükselen televizyon kültürü, görüntüyü gerçek olayın yerine geçiriyordu.

“Yeni dünya düzeni televizyon aracılığıyla kuruluyor” derken kastettiği şey de buydu. İmge bombardımanı ve enformasyon yağmuru insanları gerçeklikten uzaklaştırıyordu.

Baudrillard’ın simülasyon kuramına göre artık önemli olan savaşın nasıl gerçekleştiği değil, nasıl gösterildiğiydi. İmajlar ve temsil hakikatin yerini alıyordu. 24 saat haber yayıncılığının doymak bilmez içerik açlığı, ordu kaynaklı “hedef imha” görüntüleriyle doyuruluyordu.

Hindistanlı iletişim uzmanı Daya Thussu, 2003 Irak Savaşı sonrasında yüksek teknolojili savaşların artık “eğlenceli bilgi” (infotainment) kategorisine kaydığını vurgulamıştı. Uçak kokpit videoları ve askeri kaynaklardan servis edilen “nokta atışı” görüntüler savaşı kansız, ölüm ve yıkım boyutlarından arındırılmış bir şekilde sunuyor, izleyicileri giderek hissizleştiriyordu.

Hedeflenen şeyin ne olduğu değil, hedefin tam ortadan vurulması önemli hale gelmişti. Güncel bir örnek: Minab’daki okul da nokta atışı ve “kusursuz şekilde” vurulmuştu. Eğer çocukların ölümü olmasa, bir brifing videosunun süslü bir parçası olarak paylaşılabilirdi.

Irak savaşından beri “silahın gözü” ile izlediğimiz savaşın hakikatinden uzak düşmüşken şimdi bir de yapay zekâ üretimi sentetik imgelerle kuşatılmış durumdayız.

YAPAY ZEKÂ ÇÖPLÜĞÜ VE SAVAŞ

Sosyal medya bir süredir yapay zekâ ile üretilen düşük kaliteli ve yüzeysel içeriklerle dolmaya başladı. Bu tür içerikler için İngilizcede AI slop yani “yapay zekâ çöplüğü” deniyor.

Kısa sürede üretilebilen, aynı temaların tekrarlandığı ve yayıldıkça birbirini besleyen bu içerik bombardımanı yoğun emekle hazırlanmış daha nitelikli içerikleri de görünmez kılıyor.

Burada kastettiğim internette dolaşan sahte fotoğraflar ve videolar değil. Bu yazıya eşlik eden görsel için derlediğim medyada savaşın temsilinde kullanılan imajlar.

Kimi zaman stüdyodaki spikerin arkasındaki dev ekranda, kimi zaman sosyal medya akışında ya da YouTube video kapaklarında birbirine çok benzeyen görseller beliriyor:

Kadrajın iki yanında İran ve konuya göre ABD veya İsrail bayrakları; üzerlerine kolajla yerleştirilmiş lider fotoğrafları ya da yapay zekânın ürettiği Trump, Netanyahu, Hamaney portreleri… Ortada ise dev bir patlama imgesi; çevresinde füzeler, gemiler ya da askerler.

Düşük bütçeli bir savaş filminin afişi ya da ergenlere hitap eden bir video oyununun kapak görseli gibi.

Liderlerin, ulusal simgelerin ve silahların egemen olduğu bu sunumda eksik olan şey ise savaşın değişmeyen hakikati: ölüm.

İZLEMEK, GÖRMEK, HAREKETE GEÇMEK

Peki medya işini yapabilseydi ne değişirdi? Savaşı ucuz propaganda görüntülerine indirgemese, ölümü, yıkımı ve acıyı gösterse?

Gazze’de üç yılı aşkın süredir çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insanın ölümünü izledik. Ne değişti?

İngiliz sanat eleştirmeni ve yazar John Berger, 1972 yılında kaleme aldığı “Acının fotoğrafları” yazısında Vietnam Savaşı’ndan gelen çarpıcı fotoğrafların neyi değiştirdiğini sorguluyordu.

Berger şöyle yazıyordu:

“Fotoğraflanmış bir acıyla yüzleşmek, çok daha kapsamlı ve acil bir yüzleşmeyi gizleyebilir (…) Gördüklerimiz bizi dehşete düşürür. Bir sonraki adım kendi siyasal özgürlük eksikliğimizle yüzleşmemiz olmalıdır. Mevcut siyasal sistemlerde, bizim adımıza yürütülen savaşların nasıl sürdürüldüğünü etkilememizi sağlayacak (yasal) bir olanağımız yoktur. Bunu fark etmek ve buna göre hareket etmek, fotoğrafın gösterdiği şeye verilebilecek tek etkili yanıttır.”

Berger’e göre mesele yalnızca görmek değil, harekete geçebilmekti.

Dehşete kapılan bireyler izleyici olmaktan çıkıp örgütlü bir baskı gücüne dönüşmedikçe imgelerin şiddet pornosuna varan temsili sorgulanabilirdi.

Vietnam’dan Irak’a, savaşı görüp sokağa çıkanların baskısı olmasaydı, ateşkes takvimleri erkene çekilir miydi, bilinmez.

Bugün ise hakikati yansıtma iddiasındaki fotoğraf ve görüntülere uzakta, bir simülasyonun içine itilmiş haldeyiz. Artık çoğu zaman acının fotoğraflarını bile görmüyoruz.

Silah kameralarının “kansız ölüm” kayıtları, bağlamından koparılmış sosyal medya görüntüleri ve yüzeysel yapay zekâ görselleri birlikte üzerimize yağıyor.

Ekrandan izlediğimiz bomba düştüğü yerdeki bedenleri yakıyor. Biz ise bir sonraki paylaşıma kaydırıyoruz.