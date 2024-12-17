Stevenage FC, küçük kasabanın kırmızı beyazı

Uzaklardan…

2021 Ekim’inde bu köşede yazmıştım Londra’nın 45 kilometre kuzeyinde, 87 bin nüfusa sahip kasabanın alt lig takımının hikâyesini. Aradan çok zaman geçmiş, hatırlama zamanı, malum adına futbol denilen güzel oyunda hep büyükleri yazmak olmaz. Play-off potasındaki Stockport County ziyareti vesilesiyle Stevenage FC’nin hal ve gidişine naçizane bir bakış…

Ülke tarihinde kasaba statüsünü kazanmış ilk yerleşim birimi Stevenage, 90 bin nüfuslu kasabının kırmızı beyazlı takımı Aralık ortasında 24 takımlı League One’da 14. sırada, futbol aleminde lakapları “Boro”. 2024-25 sezonunda 28 kişilik kadronun değeri 6.1 milyon Euro, 24 takımlı ligin en mütevazı 4. kadrosu. Takıma ev sahipliği yapan 7.800 kapasiteli mabetleri Lamex Stadı’nda bu sezon 4.117 taraftar ortalaması yakaladılar. Sezonluk bilet fiyatları yetişkinler için 350, 16 yaş altı çocuklar için 150 sterlin civarında. Aileler için sezonluk biletleri uygun fiyatla satışa sunan kulübün bazı maçlarında 11 yaş altı çocuklar için maç biletleri 1 sterlin. Ne diyelim futbolu çocuklara sevdiren kulüpler candır. 1983 doğumlu teknik direktörleri Alex Revell futbolculuk kariyerinde beş takımın formasını giymiş, 2024 Nisan’ından beri takımın başında.

Rakip Stockpork County FC futbolun iki devine ev sahipliği yapan Manchester şehrinin 13 kilometre güneybatısında yer alan 137 bin nüfuslu kasabanın takımı, kökleri 1883’e uzanıyor. Futbol alemindeki lakapları “Hatters” (Şapkacılar), kasabanın eski zamanlarda şapka yapımıyla adını duyurduğu zamanlardan miras. Köklü tarihlerindeki en başarılı zamanları 1990’lı seneler, beş sezonu eski adıyla 2. Lig’de geçirmişler, günümüzün futbol devi Manchester City’nin 3. Lig’e düştüğü 1997-98 sezonunda ligi 8. sırada bitirmiş olmaları tarihe düşen notlar. 2000’li yılların başı parasal sıkıntılarla, puan silmelerle boğuştukları zamanlar, 2009’da 500 bin sterlin borç nedeniyle kayyuma devredilmişler. O zamanlarda komşuları Manchester City’nin futbolcusu Robinho’nun sözleşmesindeki aylık ücretin onların borcundan daha fazla olması hikâyenin ilginç yanı. 2023-24 sezonunu League 2’de 46 maçta topladıkları 92 puanla şampiyon olarak tamamladılar. İki takım lig tarihinde beş kez karşılaştılar, Stevenage bu maçlardan sadece birini (2G 1B) geçen sezon deplasmanda 2-0 kaybetti. Ancak Stockport bu sezon ligin dişli takımlarından, kaleye en fazla şut atan (102) ve Barnsley’den (267) sonra genel olarak en çok şut çeken ikinci takım (258).

Ev sahibi Stevenage 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Cooper, savunmada James-Wildin, Thompson, Piergianni, Butler, orta sahada Thompson, White, ileri uçta List, Kemp, Roberts, önlerinde gol umutları Reid. Misafir Stockport 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Hinchliffe, savunmada Connolly, Horsfall, Pye, orta sahada Southam-Hales, Camps, Bate, Touray, ileri uçta Collar, Barry, önlerinde golcüleri Wootton. 20 numaralı 2003 doğumlu Louie Barry 19 maçta 14 golle gol krallığında ilk sırada, maç başı gol ortalaması 0.85, her 105 dakikada bir golü bulunuyor, Aston Villa’dan kiralık. Hikâyesi ilginç, West Bromwich Albion Akademisi’nde geçirdiği 10 seneden sonra 2019’da Barselona'nın La Masia Akademi’sine katılan ilk İngiliz oyuncu oldu. İlk bölümde iki takım da savunmadan uzun toplarla çıkıyor, ilk dakikada soldan kullandığı kornerde Pye’ın kafa vuruşunda kaleci Cooper’ı geçemiyor Stockport, Stevenage takım halinde savunmada. İki takımın da 2. bölgede top kayıpları yaptığı ilk 10 dakikada ev sahibi takım topa yüzde 64 oranında sahip. 14’de Thompson’un rakip savunma arkasına pasında Reid’in sağ çaprazdan vuruşuyla gole yaklaşıyorlar. Atağa çıktıkları anlarda 3. bölgede çoğalamamaları belirgin zaafları, oyunu kanatlara yaymak yerine uzun pas tercihleri top kayıplarına neden oluyor. 22’de öne geçiyorlar, Reid’in savunma arkasına enfes pasında Kemp ceza sahasının solundan yerden vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Chelsea ve West Ham’ın alt yapılarında forma giydi. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, 25’te Stockport atağında yerden vuruşunda sol köşeden topu ağlara gönderen Camps, pozisyonda kaleci hatası golü getiren etkenlerden. 29’da rakip kaleyi bir kez daha yokluyor 8 numara, 30’dan sonra misafir takım sağ kanatta etkili. 36’da rakip ceza sahasında Southam-Hales’i pasında Collar’ın vuruşu Stevenage savunmasından dönüyor, devrenin son bölümünde gole yakın misafir takım. 39’da sarı kartı gören Stockport orta sahasında Camps. Stevenage’in topa yüzde 48 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı bir dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde iki takım da pozisyon üretmekte zorlanıyor, Stevenage topu yere indirmek ve pas kalitesini artırmak yerine savunma arkasına uzun topları tercih ediyor. 54’de Stevenage atağında rakip savunmada Touray’in gereksiz müdahalesi sonucu Roberts ceza sahasında yerde kalıyor, kazanılan penaltıyı sert vuruşla gole çeviren Reid, skor 2-1’e geliyor. 60’a kadar topa daha çok sahip olmasına rağmen rakip kaleyi sadece iki kez buluyor Stockport, o dakikaya kadar golcüleri Barry oyunda etkisiz. 60’ta Stockport orta sahasında sarı kartı gören Bate, iki dakika sonra Stevenage’de sarı kartı gören savunmada Butler. 60’tan sonra sertleşiyor maç, 67’de Stockport kalecisi Hinchliffe sart kartı görürken, akabinde soldan kullanılan duran topta Kemps’in yerden vuruşuyla gole yaklaşıyor Stevenage. 72’de Stevenage’de sağda List’in yerini Phillips alıyor. Son bölümde tempoyu yükselten, rakip sahada çoğalan Stevenage gole yakın takım, 79’da kullandıkları 3. kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 84’te Stevenage’de solda Roberston yerini Freeman’a bırakıyor. 86’da sağdan kullandıkları duran topta Reid’in yakın mesafeden kafa vuruşu isabetsiz, kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3.530 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Stevenage play-off potasının 6 puan altında 12. sıraya yükseliyor. Maçın adamı Stevenage sol kanadında Harvey White.