Stranger ThIngs bittiğinde: Ne kaybetmiş olacağız?

Stranger Things’i artık sıradan bir dizi gibi değerlendirme devri çoktan kapandı. O, kendi hikâyesinin çok ötesine geçerek küresel bir kültürel fenomene dönüştü. 2016’da, Obama’nın başkan olduğu günlerde, Eleven burnu kanayarak kapıyı açtığında bir grup çocuğun bisikletli macerasına başlamıştık. Dokuz yıl sonra aynı çocuklar artık 20’lerinin ortasında; bazıları evli, bazılarının çocuğu var.

Geldiğimiz 2025 yılının sonunda dünya seyircisi yine tuhaf bir şeye tanık oldu. Milyarlarca insan, Hawkins’in sokaklarına aynı anda daldı. 26 Kasım gecesi, 5. Sezonun ilk dört bölümünden oluşan 1. Kısım Netflix’e düştüğünde sunucular çöktü, sosyal medya sel oldu, Kate Bush’un 43 yıllık şarkısı yeniden listeleri ele geçirdi. Kalan dört bölüm ise Noel’de ve yılbaşında dünyayı Upside Down’a çevirecek. Kolektif bir veda ritüeli yaşıyoruz, anlayacağınız.

Stranger Things’in en büyük numarası şuydu. 80’ler estetiğini gerçek bir dönem yeniden inşası gibi değil, kolektif hafızanın seçilmiş ve sterilize edilmiş bir versiyonu olarak sunması. Bize gerçek 80’leri değil, pop kültürün hatırlattığı 80’leri sattı. Synth dalgaları, neon ışıklar, BMX bisikletler, walkman’ler, fast food, el yapımı garip aletler... Hepsi biraz fazla parlak, biraz fazla mükemmel. Bu yüzden İstanbul’dan São Paulo’ya, Seul’den Berlin’e kadar herkes aynı frekansla 80’lere bağlanabildi. Kısacası çocukluğun evrensel kayıpsız imgesi, global bir dil hâline geldi.

Demogorgon da gelse, Vecna da gelse, 2020’lerin kaosunda, pandemide, ekonomik krizde, politik çöküşte milyonlarca insan bu “kontrollü karanlığa” sığındı. Korkunç şeyler oluyor ama ışık mutlaka açılacak. Stranger Things, çağın umutsuzluğuna karşı geliştirilmiş en etkili antidepresan oldu. Korkusu vardı ama asla nihilist değildi. Demogorgon da, Vecna da korkutucuydu; ama ton hiçbir zaman zifiri karanlığa batmadı. Günümüzün siyasi, ekonomik, ekolojik çöküntü çağında izleyiciye “kontrollü karanlık” sundu diyebiliriz. Ve hikâye asla “her şey bitti” demedi. “Korkabilirsin, ama sonunda ışık mutlaka açılacak” dedi. Bu duygusal mühendislik, dizinin küresel başarısının en büyük anahtarıydı. Çünkü gerçek hayatta ışığın açılacağına dair hiçbir garanti yokken, Hawkins’te vardı.

Dizi aslında kendine özgü bir meta-janr yarattı: Çocuk macerasının içindeki yetişkin acısı. Eleven’ın deneyleri, Hopper’ın kaybı, Will’in sessizce büyüyen yalnızlığı ve kimlik arayışı… Bizi büyüme hikâyesine değil, büyümenin bedeline kilitledi. Zaman aktı, hatta öyle aktı ki gerçek dünya dizinin zaman çizelgesini solladı; iki sezon arası 3,5 yıl beklerken dizide hâlâ toplamda sadece dört yıl geçti. Buna rağmen hikâye karakterlerini olgunlaştırmakta zorlandı. Herkes 2016’daki hâline sıkışmış gibi davrandı. Lise aşk üçgeni, aynı ergen şakalar, aynı tavırlar… Sahne boyutu büyüyor ama dünya derinleşmiyor. Vecna ve o evren hakkında yeni bir şey söylemiyor. Formül aynı: grup bölünür, yan görevler açılır. Oyuncular yetişkin, ama karakterler hâlâ çocuk kaldı. Ana kadro yetişkinleşmişken, yeni sevimli çocuklar (Holly Wheeler ve Derek) ön plana itildi ama eski büyüyü yakalayamadı. Upside Down bile değişmedi. Upside Down, dijital çağın en net alegorisiydi: Sürekli sızan, ihlal eden, gündelik hayatı altüst eden görünmez bir tehdit. İzlenme hissi, kimlik erozyonu, gerçekliğin sarsılması…Hepsi oradaydı. Vecna’nın saatleri geri sarması bile bir tür “scroll etme” metaforuydu: Geçmişe takılı kalmak, şimdiyi zehirler.

Artık Stranger Things bir “IP varlığı.” Hikâyeden çok daha büyük bir tüketim sistemi. Millie Bobby Brown’un marka anlaşmaları, Finn Wolfhard’ın müzik kariyeri, Lego setleri, H&M koleksiyonları, TikTok’ta milyonlarca “Eggo waffle” dansı…Dizi, dizi olmaktan çıkıp çok kanallı bir kültürel deneyim makinesine dönüştü. Netflix bunu çok iyi biliyor: Asıl para, hikâyenin bittiği yerde başlıyor. Ama olsun! Hâlâ işe yarayan yerler var. Will’in merkezde oluşu mesela… Noah Schnapp’ın yükü bu sezon çok daha ağır ve karakter sonunda hak ettiği derinliği alıyor. “Yanlış çocuğa bulaştılar” hissi güzel bir kapanış duygusu yaratacak. Başta herkes onu kurtardı, şimdi o hikâyeyi kurtarıyor. Dustin’in Eddie yasını hâlâ taşıması, Lucas’ın Max için nöbet tutması, Kate Bush’un bir ritüele dönüşmesi… Bunların hepsi dizinin duygusal mirası.

“Gerçekten zor zamanda kim yanımda kalır?” Bu soru, pandemi sonrası dünyanın en büyük travmatik sorusu oldu. Stranger Things bunu 80’ler kostümü içinde sordu ve milyonlarca insan aynı anda “Ben de bunu merak ediyorum” dedi. Noel ışıklarıyla Will’in iletişim kurduğu sahnedeki alfabe yanıp sönecek; Noel’de ve yılbaşında harfler değişecek. En sonunda, çok yavaşça, G-O-O-D-B-Y-E yazacak.