Stratejik maden bahanesi

Türkiye’deki doğal alanları talan etmeyi kolaylaştıracak torba yasa teklifi TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurul’una gelmesi bekleniyor. İtirazlar sonuç vermezse AKP, MHP ve HÜDA PAR koalisyonuna biat eden milletvekillerinin oylarıyla teklif yasalaşacak. Zeytinlikler, ormanlar ve meralar enerji ile maden projelerine ciddi bir kontrol olmadan açılacak.

HANGİSİ STRATEJİK?

Tartışmalar sırasında maden lobisi, talan teklifini kamuoyuna kabul ettirebilmek için stratejik maden diye neye işaret ettiği belli olmayan bir kavram ortaya attı. Teklifte sıkça tekrar edilmesine rağmen ‘stratejik ve kritik madenler’in hangileri olduğu yazılmamış. Kömür mü, uranyum mu, altın mı stratejik belli değil. Maden Yasası’na eklenmek istenen madde 8’de “ulusal güvenlik ve ekonomik refah için yüksek öneme sahip olan ve iç veya dış etkenler nedeniyle arzı kısıtlanabilecek madenler, stratejik maden olarak kabul edilir” denmiş. Bu tanıma dâhil edilmeyecek maden var mı sizce? Her gün kahvaltıda yediğimiz zeytin bulaşık deterjanı yaptığımız bordan daha mı az stratejik? Et fiyatlarının uçup gittiği ve dışa bağımlı hale geldiğimiz hayvancılığın kalbi meralar stratejik ve kritik değil mi? Arzı kısıtlanmadı mı?

Asıl dertleri kalitesiz linyit kömürü, çok kâr getiren altın madenleri ve çıkarıp satabildikleri her şeyi bu kılıfa sokup, mahkeme ve ÇED’le uğraşmadan satabilmek. Yangından mal kaçırırcasına. Yasa teklifinde kömür maden sahalarının genişletmek için ezip geçmeleri gereken zeytinlikleri koordinat vererek işaretlemeleri de bu yüzden. Koordinatları verilen yerler hükümete yakın Limak ve Bereket enerjiye ait termik santralların maden sahalarını gösteriyor. Bir önceki yazımda bahsettiğim adrese teslim yasadan kastım buydu. Geçici maddeyle karşımıza gelen bu tehlike sanıldığından da büyük bir belaya yol açabilir. Zeytincilik Yasası’nı delme hamlesi emsal kabul edilebilir. Zeytinliklerin yerine maden, otel, konut, enerji santralı dikmek isteyenler, bir başka torba yasaya benzer bir madde ekletebilir.

STRATEJİK DETERJAN

Uğruna binlerce yıllık doğal varlıkların yok edildiği, ‘stratejik’ denilen bu madenlere ne yapıldığını biliyor musunuz? İhraç ediliyorlar. 2024’te ihraç edilen madenlerden elde edilen para 5,7 milyar dolar (IMMIB). Türkiye’nin bu madenlere ihtiyacı varsa, onlarsız olmuyorsa bir gramının satılmaması gerekmez mi? Hadi, yasaklayın maden ihracatını, sadece Türkiye’nin ihtiyacı için madencilik yapılmasına izin verin. Bakalım ormanları, zeytinlikleri yok eden yasalar için lobi yapan kalıyor mu? Meclis çatısı altında avukatlara, çevrecilere iterek saldırıda bulunuyor mu? Elbette içinde bulunduğumuz dünyada dış ticaret kaçınılmaz ama ne verip ne aldığımızı iyi hesaplamalıyız. Stratejik bir maden olan bor madenini hatırlıyor musunuz? Şimdi borla dünyanın en stratejik çamaşır deterjanını yapıyoruz. Bizi zengin edecekti, şimdi temizlik malzemesi yapmak için kullanıyoruz. Kalorifik değeri yerlerde sürünen yerli linyitin stratejik olması için elektrik üretiminde yerine koyacak bir başka seçeneğinizin olmaması gerekir. Türkiye’nin enerjiyi verimli kullanması durumunda 2030’a kadar enerji tüketimini yüzde 15 azaltacağı, II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda yazıyor. Bu oranın elektrik için de geçerli olduğunu varsayan basit bir hesap yapalım. 2024‘te Türkiye 343 milyar kilovatsaat (kWs) elektrik üretti. Tüketimi %16 azaltsa 54 milyar kWs eder. Türkiye’nin 2024’te linyit santrallarından ürettiği elektrik 40 milyar kWs. Verimlilik yetmezse güneşinden biyokütlesine doğaya daha az zarar vererek elektrik üreten onlarca alternatif var. İnsanlar mecbur kalsa elektriksiz de yaşar ama gıdasız, susuz yaşayamaz. Hangisi stratejik siz söyleyin.

***

‘AMAN DIŞARI SIZMASIN!’

Kamuoyunda büyük tepki çeken ve zeytinlikleri, su kaynaklarını, milli parkları tehlikeye atan madencilik faaliyetlerine izin veren yasa tasarısı için şirketlerin oluşturduğu maden platformuna gönderilen mesaj ortaya çıktı. Bahadır Özgür’ün köşesinde de yer alan mesajda, önerilerini acilen sunmaları ve kesinlikle tasarının dışarı sızdırılmaması gerektiği belirtildi. Mesajda şu ifadeler yer aldı: “Maden Kanunu ile ilgili değişikliğin gündemde olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Konu ile ilgili Kanun taslağı üzerinde çalışma yapmak üzere 12 Mayıs 2025 Pazartesi saat 10:00’da gerçekleştirilecektir. Önerilerimizi en geç 13 Mayıs 2025 Salı gününe kadar iletmemiz gerektiğinden maalesef başka bir gün alternatifimiz bulunmamaktadır. Konunun önemine binaen programlarınızı ayarlayabilirseniz çok memnun oluruz. Not: Taslak çalışmasının 3. kişilerle paylaşılmasına MAPEG tarafından kesinlikle müsaade edilmemektedir. Maden Platformunda Kanun Taslağının 3. kişilerle paylaşılmaması için kesin karar alınmıştır. Taslak sadece komite çalışmasında yansıda görülebilecektir.”

***

YAŞAM HAKKI HEDEFTE!

Yaşam savunucuları yaptıkları açıklamalarla talan ve yağmanın önünü açan yasaya tepki gösterdi. Antakya Çevre Koruma Derneği’nden yapılan açıklamada "Depremle birlikte Hatay şimdi de tüm Türkiye maden ocağı sahası haline gelecek! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ayrılması ile de Türkiye’de madencilik mevzuatı tüm çevre ve halk sağlığını koruma mevzuatının üzerinde olduğunu göstermektedir. Ormanı, toprağı, zeytini ve tüm canlıların yaşam hakkını yok etmek üzere hazırlanan maden yasasına karşı yaşamı savunuyoruz ve hayır diyoruz" denildi. Mersin Çevre Platformu da "Zeytinime dokunma! Torba yasaya hayır!" diyerek eylem yaptı. Açıklamada, bu girişimin doğaya, köylünün geçim kaynaklarına ve toplumun geleceğine açık bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.