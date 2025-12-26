Stüdyo Kültürpark kapılarını konserle açıyor

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı ücretsiz müzik stüdyosu uygulaması şimdi de Kültürpark’ta uygulamaya geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin profesyonel ekipmanlarla ücretsiz müzik kaydı yapabileceği "Stüdyo Kültürpark" projesini tamamladı. İzmir’in kalbine taşınan merkez, ünlü rap sanatçısı Anıl Piyancı’nın ücretsiz konseriyle 28 Aralık Pazar saat 17.30’da kapılarını açacak. Proje kapsamında gençler profesyonel ekipmanlarla ücretsiz müzik kaydı yapabilecek.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu’nda hizmet verecek stüdyoyla ilgili değerlendirmede bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Karşıyaka'da başlattığımız ve 1000'den fazla gencimizin hayallerine dokunan bu modeli İzmir geneline yaymanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin yeteneklerine inanıyor, onlara fırsat eşitliği sunmayı görev biliyoruz. Stüdyo Kültürpark, İzmir'den yeni yıldızların doğduğu yer olacak” mesajını verdi.

Kültürpark içinde konumlanan stüdyo, genç yeteneklerin hayallerini gerçekleştirmesi için en son teknolojiyle donatıldı. Ses izolasyonu titizlikle yapılan stüdyoda, Mac Studio işlemcilerden Universal Audio ses kartlarına, Genelec referans monitörlerinden Nord synthesizer ve profesyonel davul setlerine kadar dünya standartlarında ekipmanlar yer alıyor.