Su

Ülkeyi Recep Bey Rejimi’nden kurtarmaya yönelik giderek büyüyen kitlesel hoşnutsuzluğun ve buna bağlı eylemlerin İstanbul – Üsküdar ayağında, çarşamba gecesi anamuhalefet lideri Özgür Özel’i dinlerken televizyon karşısında boğazıma bir şeyler düğümlendi.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve önceki gün görevden alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili bir anekdot anlatıyordu Özgür Bey. Bir gün vatandaşlarla sohbet ederken biri gelip Beyoğlu’nun başkanına şöyle diyor:

“Sebiller için size minnettarız başkanım…”

Vatandaşın kastettiği “icraat” şuymuş:

İlçedeki okullarda çocukların bazıları susadıklarında kantinden ya da bakkaldan şişelenmiş su alabiliyor, bazıları alamıyor. Çünkü suyun şişesi, yerine göre 10-15 TL’ye satılıyor. Alamayanlar ise, tuvalete gidip ağzını musluğa dayayıp oradan (potansiyel sağlık riskine maruz kalarak) şebeke suyu içiyor. Belediye başkanı buna çare olarak okullara parasız su sebilleri ya da arıtma cihazları koydurmuş ki parası olan – olmayan buradan damacanalı sağlıklı su içebilsin.

Yazarken, konuşurken insana çok “basit bir olay” gibi gelen bu durum aslında, (itiraf edeyim, şu anda bu satırları yazarken benim durumumdaki gibi) hepimizin gözlerinin yaşla, yüreğinin öfkeyle, beyninin ilave kanla dolmasına yol açacak bir ayıbın göstergesi değil mi?

Hani hep konuşuyoruz ya “Derin yoksulluk, derin yoksulluk” diye. Bugünkü rejimin bekçiliğini ve hamiliğini yaptığı acımasız soygun düzeninin, ülkeyi getirdiği yerin tanımıdır bu iki sözcük:

Derin… Yoksulluk…

Suya, yani bir insanın hayatta kalabilmesi için gerekli en temel maddeye bile erişimi, şu lânet olası sistem yüzünden engellenen, suyun bile parayla satıldığı bir toplumdan söz ediyoruz.

Su ya hu! Su!..

Miladi takvime göre 21’inci yüzyılı yaşadığımız şu dünyada, insanoğlunun su gibi, elektrik gibi, ısınma gibi, toplu ulaşım gibi, iletişim (telefon – internet) gibi ve tabii ki en başta eğitim ve sağlık gibi “vazgeçilemez ve pazarlığı dahi söz konusu olamaz” temel ihtiyaçlarına erişimi hâlâ tartışıyorsak, kimse kusura bakmasın hepimizin ayıbıdır bu.

7 – 17 yaşlarında bir çocuğun, temiz su alabilmek üzere cebinde 10 TL olmadığı için “ağzını sağlıksız su akan musluğa dayayıp” içmek zorunda kaldığı (o suyun da içilebilecek evsafta olmaması ayrı bir ayıp konusu) bir dünyada yaşadığımızı suratımıza çarpıyor bu olay.

Aynı gün gazetelerde “Vergi rekortmenlerinin” (listenin en tepesinde Rejimin Başının Damadı var) bazılarının isimlerini okuyoruz. Bazılarının. Çünkü sadece 21 tanesi adının açıklanmasına rıza göstermiş. Ötekiler, nedense anonim kalmayı tercih etmiş.

Yine aynı gün, CHP’li araştırmacı – milletvekili Deniz Yavuzyılmaz kardeşimizin, akıllara durgunluk veren bir skandalı daha kamuoyuyla paylaştığına tanık oluyoruz. AKP iktidarının, Irak hükümeti tarafından “yasadışı (uluslararası çapta) petrol ticareti ve haksız kazanç” nedeniyle dava edildiğini ve ülkenin büyük bir ayıpla karşı karşıya kaldığını, üstelik de o karanlık kazancın bir kısmının “kayıp” olduğunu öğreniyoruz. Milyar dolarlardan bahsediliyor.

Haberleri izlerken, rejim aparatı bazı sözde hukukçuların hapishanelerdeki zanlılarla yaptıkları “fiskoslar” sırasında tahliye karşılığında almayı talep ettikleri milyon dolarların muhabbetine kulak kesiliyoruz.

Bir “ahlak abidesi” eski CHP’li, yeni AKP’li belediye başkanının, parti değiştirme karşılığında kentine (nedense bugün) yatırım yapmaya karar veren bir kamu bankasının yüz milyonlarca TL’lik kredisini de yılışık alkışlar arasında duyuyoruz.

Ekranlardan ve gazete sayfalarından, gözlerimizi kamaştırırcasına “Altın varaklı, turuncu giysili, kirli sakallı, parlak protez dişli” birtakım avukatımsı tiplerin, gazetecimsi başka yılışıklarla, görkemli mobilyalı ofislerde, pahalı mekânlarda çekilmiş adeta müstehcenlik kokan görüntüleri yayılıyor. Hani, o görüntülere 3’üncü bir boyut (koku) eklense, midemizi ayağa kaldıracak türden.