Su alarmı: 2 barajda hiç su kalmadı

Mahir KANAAT

İzmir’de son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanırken, kentin su tedarikinde hayati rol oynayan Tahtalı Barajı’nda su seviyesi rekor düzeyde düştü. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan güncel baraj verilerine göre, Tahtalı Barajı’ndaki doluluk oranı yüzde 1,1 seviyesine indi.

Geçen yıla kıyasla ölçülen veriler, kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi. 27 Kasım 2024’te Tahtalı Barajı’nın doluluk oranı yüzde 11,6 iken, bu oran bir yıl içinde yaklaşık on kat azalarak yüzde 1,1’e geriledi.

Tahtalı’nın yanı sıra, kentteki diğer barajların durumu da alarm veriyor. Gördes Barajı’nda ise 9 Ağustos’ta, Balçova Barajı’nda da 22 Ekim’de sular tamamen bittiği için doluluk oranı sıfırlandı. Diğer barajlarda da durum endişe verici. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı su seviyesi yüzde 0,05, Ürkmez Barajı su seviyesi yüzde 3.33, Güzelhisar Barajı su seviyesi ise yüzde 43,4 olarak ölçüldü.

KESİNTİ YAPILIYOR

Azalan su kaynakları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Ağustos tarihinden bu yana su tüketiminin yoğun olduğu bölgeler olan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde ile Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde ise gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri uygulamaya devam ediyor.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, “Kasım sonunda mutlaka yağacaktır. Cumartesi günü tahminler doğru çıkarsa çok ciddi bir yağış olacak. Tahmin edildiği kadar sert bir yağış olursa altyapı sorunları ortaya çıkacaktır. Ama bunlar elbette barajları tamamen doldurmazlar, daha değil. Belki barajı biraz tutabilir. Birkaç gün doluluk seviyesinin düşmesini engelleyebilir. Aralık ayının başından itibaren yağışlar da yavaş yavaş yükselecek. 2026 yılında güzel bir yağış alacağımıza inanıyorum ama elbette barajlar dolacak diye bir şey yok. Tahtalı Barajı, ki ana barajımız, yüzde 15-20 arası dolarsa çok çok çok iyi. Yüzde 20 üstü bir doluluksa muhteşem olur. Cumartesi çok şiddetli olacak gibi gözüküyor yağış. Ben bu yılı seller yılı olarak bekliyorum. Kurak yılların sonunda mutlaka ve mutlaka bol yağışlı yıllar gelir. Ancak yine de Balçova gibi küçük barajlar dolsa da bu yağışlar barajları doldurmaz. Su kesintilerinin devam ettirilmesi taraftarıyım” dedi.

TARIMDA VERİM DÜŞTÜ

Geçen seneden beri sularda kesintilerin yapılması gerektiğini savunduğunu belirten Yaşar, “Yeraltı sularına çok saldırdık. Yeraltından su kullanmak çok büyük bir yanlış. Yer altı suları çok çok önemli sulardır. Çok çok gerekmedikçe yeraltına başvuramazsınız, dünyanın hiçbir yerinde yeraltından su kullanamazsınız. Kesintiler olacak, kuraklık döneminde kesinti olur. Bunda siyasi bir başarısızlık falan da yok. Şu anda ciddi bir kuraklık dönemdeyiz. Meselemiz çeşmeden akan su değil. Üç günde bir aksın, sorun değil. Yavaş yavaş artık deniz ovalarında çok derinlere inildiği için tuzlu su çekilmeye başlandı. Tarımda ciddi bir verimlilik düşüşüne yol açmaya başladı. Bu nedenle suyu artık dikkatli kullanacağız. Gece 11, sabah 5 arası sular kesiliyor ve çok ciddi bir tasarruf evlendiriliyor. Yaklaşık 80-100 bin metreküplük su tasarrufu yapılıyor, ciddi bir şey bu. Türkiye’de su sorunu yok, su yönetimi sorunu var. Bütün barajlardan tarıma suyu etkin bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Tarım alanlarına ihtiyaç kadar su verilse su tasarrufumuz yaklaşık yüzde 65 olacak. Bu ciddi bir kazanım. Artık bunu yapmak zorundayız; nüfusumuz hızla artıyor. 1960’larda 27 milyon olan Türkiye nüfusu bugün 85 milyon. Dünya nüfusu ise 3 milyardan 8,2 milyara çıktı. Su, gıda ve enerji ihtiyacımız her geçen gün artıyor. Bu nedenle Türkiye olarak suyu planlı ve verimli kullanmak zorundayız.” diye konuştu.