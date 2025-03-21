Su hakkı için buluşulacak

BirGün EGE

Ege Kent Konseyleri Birliği, İzmir Kent Konseyleri Birliği, Konak Kent Konseyi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, EGEÇEP, İzmir Yaşam Alanları 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında açıklama yapacak.

Su kaynaklarının etkin ve doğru kullanımıyla geleceğe sağlıklı devrini sağlamak amacıyla farkındalık yaratmak için bugün saat 18.30’da Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelinecek.

“Su yaşam hakkıdır hakkımıza sahip çıkıyoruz” başlığıyla gerçekleşecek açıklama öncesi saat 16.00’da Dünya Su Günü Farkındalık Masası kurulacak. Ege Kent Konseyleri Birliği Dönem Başkanı ve Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu açıklamaya çağrı yaparken, dünyada ve Türkiye’de su kalitesinin düştüğüne dikkat çekti.