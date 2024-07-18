Suat Özçağdaş, bir ilki düşünen siyasetçi

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, bugün Türkiye’de bir ilki deniyor!

Özçağdaş aynı zamanda CHP’nin Gölge “Milli Eğitim Bakanı.”

Her ne kadar bugünkü ucube sistemde bakan adlı kişilerin sorumluluğu ve yetkisi yoksa da, tek adama bağlı olarak çalışıyor olsalar da, iktidarı hedefleyen CHP, “parlamenter sistemde ihtiyaç duyacağı kadroları yetiştirmek için “Gölge Bakan” düzenini kurdu.

Böylece CHP İktidarında, “Parlamenter sistemin” gereği olan hükümetinde, devleti tanıyan sorumlu ve yetkili bakanlara sahip olabilecek.

Her Gölge Bakan, AKP’li mevkidaşının yaptıklarını takip etmek, yanlışlarını belirlemekle kalmıyor aynı zamanda, CHP’nin programına uygun, gelecekteki iktidarında yapacakları projeleri ve çözüm önerilerini de kamuyla paylaşıyor.

Şimdiye kadar takip ettiğim en başarılı Gölge Bakan, Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş…

Oluşturduğu çalışma arkadaşlarıyla arı gibi çalışıyor. Meclis’in en deneyimli çalışanı olan Hediye Özbayram, tam bir takım lideri olarak Özçağdaş’ın işini kolaylaştırıyor.

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Suat Özçağdaş, bugünden itibaren yeni bir eylem planına başlıyor.

“24 saat eğitim maratonu.”

Demokrasinin halkla birlikte yerleştiği ve güçlendiği, birlikte olunduğu sürece siyasal yönetimlere yol gösterdiği anlayışıyla bugün, 24 saat sürecek basın açıklaması yapacak!

Cuma günü saat 10.00’da bitecek eylemde sadece kendisi değil, milletvekilleri, eğitimle ilgili STK’lar, örgüt başkanları, akademisyenler, öğrenciler, veliler, belediye başkanları, eğitim emekçileri ve eğitim gönüllüleri değişik konular üzerinde söz alacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan “eğitim maratonu” cuma günü sabah saat 10.00’da sona erecek.

Maratonda şu başlıklarda görüşler sunulacak:

• Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

• Erken Çocukluk Eğitimi

• Temel Eğitim ve Orta eğitim

• Eğitim Ortamlarının Niteliği

• Mesleki Eğitim ve MESEM

• Yerel Yönetimler ve Eğitim

• Cumhuriyet Aydınlanması ve Eğitim

• Öğretmen Yetiştirme, Atanamayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu

• Öğretmenlerin Durumu

• Laik ve Bilimsel Eğitim

• Nitelikli Kamusal Eğitim

• Eğitim Ekonomisi

• Yükseköğertim Sistemi

• Akademisyenlerin Durumu

• Üniversite Öğrencilerinin Durumu

• Eğitim, hukuk ve idari yapılanma

• Afetler Ülkesinde eğitim

• Sınav odaklı eğitim ve ölçme değerlendirme

• Teknoloji Çağında Eğitim

• Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim

• Çocuk Hakları ve Çocuğun İyi Olma Hali

Özçağdaş değerli bir adım atıyor, hem de geleceğimizi

doğrudan ilgilendiren çok önemli bir konuda! Eğitim/öğretim politikası, bir ülke için hayati değer taşır. Ve o ülkenin en büyük insan yatırımıdır. Toplumun geleceğini belirleyen önemli bir stratejidir. Çağdaş, uygar ve gelişmiş ülkeler, yüzyıllardır “bilime dayalı eğitim sistemlerini” bozmadan ve geliştirerek uygulamaya devam ederler. Değişen iktidarlar, gelişen eğitim politikasından dönemezler, aksine geliştirmek için uğraşırlar. Zaten toplumları da değiştirmelerine müsaade etmez.

Dünyayı değiştiren çok önemli bir söz vardır, “Düşünüyorum. Öyleyse varım.”

Oysa insan, sadece “düşünürse değil, düşünebilme yetisiyle yeni düşünceler üretebilirse” insan olarak vardır! İnsanın mensup olduğu toplumu yüceltebilmesi, önce bilgili ve muhakeme yeteneğinin gelişkin olmasıyla eşdeğerdir! Bu düzeye ulaşmak için tek yol eğitim/öğretim gücüdür!

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Siyasal İslamcı Taliban özentisi iktidar, kendi anlayışının kalıcı olması için 22 senedir ilk hedef olarak “eğitimi dine” bağlamaya çalıştı! Bilinçsiz, bilgisiz ve toplumsal yaşamla ilgisiz gençler oluşturmak için cansiperane çaba gösterdi. Biliyor ki, “cahil insanın önüne din yemeği konulunca dünyayla ilişkisi kesilir. Talepkâr olmaz!” Böylece iktidarı ve sömürü düzeni devam eder.

Türkiye’ye ihanet eden bir güruh, Atatürk ve arkadaşlarının 15 yılda kurduğu LAİK Demokratik Cumhuriyeti, 22 yıldır uğraşıyor ama yıkamıyor. Yıkabilmesi de mümkün değil!

Çünkü ülkede, onlardan daha çok yurtseverler var…

Aydınlanmadan, çağdaşlıktan yana olan uygar insanlar var…

Kendilerini ve akıllarını satmayan dürüst ve ahlaklı yurttaşlar var…

Emperyalizme ve işgale karşı olan emekçiler var!

Ve bunların hepsini bir arada tutma azminde olan CHP var!