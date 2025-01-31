Şube kapandı, kıdemim ödenmedi

Soru: Ben bir temizlik şirketine girdim. Şirket yıllık olarak bir banka şubesinin temizlik işlerini alıyordu fakat bu banka şubesinin kapanması nedeniyle işime son verildi. Çıkışta tazminat ödemediler. Benim sizden öğrenmek istediğim nasıl bir kanuni yol izleyebilirim?

Cevap: İşyerinde fiili çalışma süreniz bir yılı dolduruyorsa kıdem tazminatına hak kazanırsınız. İşyerinin kapanması kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. İşveren sizi başka işyerlerinde de görevlendirebilirdi, işe iade davası da açılabilir. Kıdem tazminatında zaman aşımı 5 yıldır. Hizmet akdiniz sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açmanız mümkündür. Ancak davadan önce arabulucu süreci gerekiyor. Bu konuda bir avukattan destek almanızı öneririz.

Soru: Apartman kapıcısı kıdem tazminatı fonuna yatırılan paranın kaynağı, sitede ikamet eden ve kapıcı hizmetlerinden faydalananların ödedikleri aidatlar mıdır? Evi kirada olan ev sahibinin bu konuda mali bir yükümlülüğü var mıdır? Bir sitede site yöneticiliği yapmaktayım, bu konuda beni aydınlatır mısınız?

Cevap: Apartman görevlisine kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir koşul ortaya çıkarsa hesaplanacak kıdem tazminatı tutarı tüm kat maliklerine bölünür ve herkes payına düşen tutarı öder. Evi kirada olan mal sahibi de (kat maliki) kıdem tazminatından payına düşen oranda sorumludur.

Soru: 4857 sayılı Kanunun 24. maddesine göre işçinin, haklı nedenlerle iş akdini feshetmesi durumunda son 3 yıl içinde 20 ay adına işsizlik primi ödenen biri İŞKUR’dan işsizlik ödeneği alabilir mi?

Cevap: İşsizlik sigortasından yararlanabilirsiniz. Ancak işçinin ayrıca son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması ve son 4 ay (120 gün) kesintisiz çalışmış olması da gerekmektedir.

Soru: Nişanlım şu an İstanbul’da bir şirkette 1,5 yıldır çalışıyor. Ben de Eskişehir’de bir firmada çalışmaya başladım. Evleneceğimiz ve Eskişehir’de ikamet edeceğimiz için nişanlımın işten ayrılması gerekiyor. Şu an halen çalışıyor ancak evliliğimize 15 gün kaldı. İnsan kaynaklarından evlilik tazminatı verilmeyeceğini bildirmişler. Tazminat hakkımız var mı?

Cevap: Nişanlınız evlilik akdi (nikâh) gerçekleşmeden önce işten ayrılırsa kıdem tazminatına hak kazanamaz. Nikâhınız gerçekleşip evlilik cüzdanınızı elinize aldıktan sonra bir dilekçe ile işyeri insan kaynaklarına başvuruda bulunarak ayrılma talebini bildirmelidir. Bu taleple işverenin kıdem tazminatı ödenmesi yasal zorunluluktur.