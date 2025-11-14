Suçluluk, sevgi ve umut ekseni

Toprak IŞIK

Edebiyatın büyüsü, okuru, yüzeydeki hikâyeyle metne bağlarken, derinde yatan evrensel sorulara yönlendirmesinde saklıdır. İrlandalı yazar Paul Lynch, Denizin Ötesinde adlı romanında bunu yapıyor. Yüzeydeki hikâyeyi, okyanusun ortasında küçük bir tekneye sıkışıp kalmış iki insanın hayatta kalma mücadelesi besliyor. Derinlerde ise insana dair zor sorular var: İnsanı en karanlık anda ayakta tutan güç nereden gelir? İradenin sınırları nereye kadardır? Sevgi ve sorumluluk duygusu bizi yaşama bağlamaya yetebilir mi?

Bolivar, tecrübeli bir balıkçı… Kendine güveni yüksek, denizle kurduğu bağ üzerinden kimliğini inşa etmiş bir adam. Fırtına uyarılarına kulak asmadan denize açılacak kadar korkusuz ve kibirli… Yanına aldığı Hector ise genç, acemi, kırılgan bir figür. Bolivar’ın sert tecrübelerle ve suçluluk duygusuyla yoğrulmuş kişiliği, Hector’un gençliğin verdiği saflıkla ama aynı zamanda güçsüzlükle örülü ruh hâli… Bu karşıtlık, roman boyunca hem çatışmaya hem de tamamlayıcılığa dönüşüyor. Bolivar, kendi içindeki sertliği ve pişmanlığı Hector’un kırılganlığıyla yumuşatıyor. Hector ise Bolivar’ın gölgesinde öğreniyor, direnmeye çalışıyor ama hep pes etmenin çok yakınında duruyor.

Lynch, karakterlerini tek boyutlu ve sığ bırakmıyor, onları ete kemiğe büründürüyor. Bolivar yalnızca güçlü, sert bir balıkçı değil; terk ettiği kızı ve karısıyla ilgili pişmanlıklarıyla derinleşen bir adam. Hector ise acemi bir genç olmanın yanı sıra içindeki acılarla hayalinde baş etmeye çalışıyor. Bu iki figür, okyanusa karşı verdikleri fiziksel mücadeleden çok daha fazlasını içlerinde yaşıyorlar: İnsan, en zor anında bile sevmeye, bağ kurmaya, pişmanlık duymaya ve umut etmeye devam ediyor.

Okyanus, romanda bir mekân olmanın yanı sıra olay örgüsüne de adeta bir karakter gibi dâhil oluyor. Lynch, doğayı pasif bir fon olarak kullanmıyor. Fırtınanın şiddeti, dalgaların iniş çıkışı, gökyüzünün kararması ya da aydınlanması, karakterlerin iç dünyalarının yansımaları hâline geliyor. Bu yaklaşım, romantik edebiyatın doğaya yüklediği simgesel işlevi çağrıştırıyor. Bolivar’ın suçlulukla boğuştuğu anlarda okur, okyanusun karanlık dalgalarını daha yoğun hissediyor. Hector’un hayali parçalanmalar yaşadığı sahnelerde ise denizin sessizliği, insanın içindeki boşlukla birleşiyor.

Lynch’in dili yalın ama sarsıcı. Birkaç cümleyle hem doğayı hem de insan ruhunu betimleyebiliyor; kısa ve yoğun anlatımlarla okuru etkiliyor. Bu sadelik, romanın şiirselliğini artırıyor. Okur, satırların arasında denizin tuzunu, rüzgârın uğultusunu, açlığın ve susuzluğun yarattığı çaresizliği duyumsuyor.

Freud’un insan ruhunu açıklarken kullandığı iki temel içgüdü, romanın derinliklerini anlamak için de işlevsel: Yaşam içgüdüsünü temsil eden Eros ve ölüm içgüdüsü temsil eden Thanatos…

Hector, sık sık dua ederek doğaüstü bir yardım bekliyor. Onun için Eros, gücünü Tanrı’ya bağlılıktan alıyor; ancak gençliğinin kırılganlığı, bu içgüdüyü zayıflatıyor. Bolivar daha gerçekçi; koşulları olduğu gibi kabullenip mücadele ediyor. Hector’a şöyle diyor: “Bak. Durum böyle. Başka türlü değil. İstediğin şekilde değil. Şu an durum böyle ve başka şekilde olamaz.” Fakat bu gerçekçilik, zaman zaman ölüm içgüdüsüne kapı aralıyor. Teknesinde hayal ile gerçeği ayıramadığı anlarda, ölüm ona bir özgürleşme gibi görünüyor. Yorgunluk, açlık ve suçluluk birleştiğinde, Thanatos’un daveti ağır basıyor.

Buna rağmen Bolivar’ın kızıyla bağı, Eros’un üstün gelmesini sağlıyor. Ölüme çok yaklaştığında onu teslim olmaktan alıkoyan şey, yaşamın güzelliği olmuyor, ki başlangıçta öyleydi, kızına karşı duyduğu sorumluluk ve sevgiye tutunuyor. Lynch burada belki de Freud’un kuramını yeniden yorumluyor: İnsan, en karanlık anda bile yaşama iradesini, sevgi bağları sayesinde sürdürebilir.

Romanın merkezindeki iki adam, edebiyat tarihindeki pek çok zıt çifti hatırlatıyor: Don Kişot ile Sancho Panza, Robinson Crusoe ile Cuma ve belki de Dostoyevski’nin bazen tek bir kahramanın içine sıkıştırdığı zıt karakterler…

Bolivar, deneyim ve pişmanlığın; Hector ise gençlik ve kırılganlığın temsilidir. Bolivar’ın gücü Hector’un zayıflığında, Hector’un saflığı Bolivar’ın pişmanlığında yankılanıyor. Bu ikilik, romanın dramatik gerilimini beslerken, evrensel insan doğasının çelişkilerini de görünür kılıyor. Okur, Bolivar ve Hector’un mücadelesinde kendi hayatındaki fırtınaları, kendi pişmanlıklarını ve umutlarını buluyor. Bunlar, romanı İrlanda ya da Türkiye bağlamından çıkarıp, insanlığın ortak hikâyesi içinde anlamlı kılıyor.

Romanın sonunda okur, Bolivar ile Hector’un yaşadıklarının ve hissettiklerinin izdüşümünde kendi hayatını düşünmeye başlıyor. Heyecanlı bir ölüm kalım mücadelesinden öte, insan kalbinin kırılganlığına, direncine ve ışığa açılan kapılarına dair derinlikli bir metin okuduğunu anlıyor. Lynch’in diliyle birleşen bu derinlik, Denizin Ötesinde’yi uzun süre akılda kalacak bir eser hâline getiriyor.