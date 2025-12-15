Sudan Komünist Partisi ile söyleşi: Geleceğimizi kendimiz belirlemeliyiz

C. J. ATKINS

Afrika kıtasında, Sudan’da, son derece yıkıcı bir iç savaş sürüyor. Yasadışı silahların ülkeye sokulması ve yabancı güçlerin Sudan’ın altını ve diğer doğal kaynakları üzerinde denetim kurma mücadelesi, sömürgeciliğin mirasının ve iç çatışmaların yarattığı acıyı daha da derinleştiriyor. En ağır bedeli ise ülkenin çocukları, kadınları ve genel olarak yoksul halk kesimleri ödüyor.

Dış müdahaleyi durdurmak ve katliamları sona erdirmek için uluslararası yardıma acil ihtiyaç var. Salwa Saied dünyanın duymasını istediği mesajı böyle özetliyor. Saied, Sudan Komünist Partisinin uzun yıllardır üyesi ve People’s World, 5–7 Aralık tarihlerinde Montreal’de düzenlenen Kanada Komünist Partisi kongresi sırasında kendisiyle konuşma ayrıcalığına sahip oldu.

Sudan’daki mevcut durumu tarif etmek için “kriz” kelimesini kullanmak bile yetersiz kalıyor; yaşanan vahşet öyle bir hızla artıyor ki takip etmek neredeyse imkânsız. Saied ile röportaj yaparken bile, telefonuna Sudan’daki yoldaşlarından gelen bir mesaj ulaştı. Mesajda, bir okulun hedef alındığı saldırıda onlarca anaokulu öğrencisi ve öğretmenin öldürüldüğü bildiriliyordu.

ACIMASIZ BİR SAVAŞ

Saied, ülkesinin, hiçbirinin Sudan’ın yoksul ve emekçi halkının yanında olmadığı savaşan fraksiyonlar tarafından parçalandığını söyledi. “Faşist güçler, iki kanatları olan İslamcı hareket ve Hızlı Destek Güçleri (RSF) aracılığıyla, 15 Nisan 2023’ten bu yana acımasız ve geniş çaplı bir savaş yürütüyor” dedi.

Paramiliter güçler ile resmi devlet ordusu olan Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında yaşanan çatışmalarla şekillenen iç savaş, bölgesel aktörlerin müdahaleleriyle daha da karmaşık hale geliyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Sudan’daki altın madenlerine erişim karşılığında RSF silah sağlayarak bu sürecin başlıca aktörlerinden biri haline gelmiş durumda.

Saied ve Sudan Komünist Partisi’ne göre, son yıllarda İslamcı gruplar ve RSF tarafından gerçekleştirilen saldırılar ve vahşet esas olarak Sudan’da Aralık 2019 devrimini engellemeyi hedefliyordu. Bu devrim, özgürlük, barış, adalet ve demokratik dönüşüm taleplerini yükseltmişti.

Söz konusu devrim, Aralık 2018’de başlayan kitlesel protestolarla ortaya çıktı ve sonunda diktatör Ömer el Beşir’in devrilmesiyle sonuçlandı. Ancak devlet gücü askeri yapının eline geçti. Komünist Parti, Sudanlı İşçiler Birliği ve mahalle direniş komiteleriyle birlikte bu protestolarda aktif rol aldı. Parti, Beşir diktatörlüğüne uzun süredir karşıydı ve onun devrilmesinden sonra da ordunun iktidarını kalıcılaştırmasına izin vermemek için halkla birlikte sokaklarda kalmayı sürdürdü. Bu ayaklanmayı, askeri ve İslamcı yönetime karşı sınıfsal bir isyan olarak gördü. Ancak generallerle yapılan uzlaşmalar, devrimin rotasından saptırılmasına ve fiilen gasp edilmesine yol açtı.

Sudan Komünist Partisi, emek örgütleri ve sivil toplumun diğer unsurları tarafından dile getirilen hızlı bir sivil yönetime geçiş talebi, devrimin başlamasının hemen ardından sekteye uğratıldı.

İlk büyük darbe, 2019’da yaşanan ve “Hartum katliamı” olarak bilinen saldırı oldu. O dönemde Askeri Geçiş Konseyi çatısı altında birleşmiş olan SAF ile RSF, yüzlerce kişiyi öldürdü, onlarca kadına tecavüz etti. Amaç, ülkenin geleceğini askerlerin değil halkın belirlemesini talep eden kitleleri dağıtmaktı.

RSF, geçmiş çatışmaların bir mirası olarak ortaya çıktı ve 2000’li yılların başında Beşir rejiminin Darfur’da yürüttüğü soykırım politikalarından doğdu. Bu nedenle saflarındaki birçok kişi geçmiş savaş suçlarının ve kitlesel katliamların faili. Dolayısıyla Hartum katliamı ve diğer vahşetlere katılmaları şaşırtıcı olmadı.

Devrimi kurtarma ve inisiyatifi yeniden halkın eline geçirme umutları, 2023’te SAF ile RSF arasında yaşanan kopuşla tamamen söndü. O tarihten bu yana Sudan halkı iki ateş arasında kaldı. En az 12 milyon kişi yerinden edildi, kaç kişinin hayatını kaybettiği ise bilinmiyor.

TAM BİR TOPLUMSAL ÇÖKÜŞ

Saied, dünyayı harekete geçirmesi gereken asıl unsurun savaşın insani boyutu olduğunu vurguladı. Dört kız çocuk annesi olan Saied, Sudan’daki kadınların yaşadığı durumun kendisini özellikle derinden yaraladığını söyledi.

“El Faşir kenti ve çevresinde yakın zamanda yaşanan, belgelenmiş soykırım niteliğindeki vahşetleri duymuş olabilirsiniz. Bu saldırılar, kadınlara yönelik katliamlar, toplu tecavüzler ve cinsel kölelik uygulamalarıyla dünya kamuoyunun vicdanını sarstı.”

Ancak Saied’e göre bunlar artık istisna değil, savaşın her iki tarafı için de gündelik uygulamalar haline geldi. Yaygın bir diğer yöntem ise kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere binlerce sivilin zorla kaybedilmesi. Hayatta kalmayı başaranlar içinse kuşaklar boyu sürecek bir ruh sağlığı felaketi söz konusu. Çünkü mağdurlara yönelik psikolojik destek neredeyse tamamen yok.

İnsanlar yaşadıkları travmaları düşünmeye bile zaman bulamıyor, çünkü günlerini hayatta kalabilmek için yiyecek arayarak geçiriyorlar. Saied, ülkede ciddi bir gıda krizi yaşandığını ve kıtlığın Sudan’ın tamamını tehdit ettiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 21 milyondan fazla insan gıda güvencesinden yoksun. 14 milyon kişi ciddi bir gıda krizi içinde. 6,3 milyon kişi ise BM’nin “acil durum gıda güvencesizliği” olarak tanımladığı aşamaya girmiş durumda, yani açlıktan ölüyorlar.

Açlık, hastalık, cinsel saldırı ya da silahlı yaralanmalar söz konusu olduğunda Sudan halkının başvurabileceği neredeyse hiçbir sağlık hizmeti yok. Ülkedeki sağlık tesislerinin yüzde 70’i ya yıkılmış durumda ya da hizmet veremiyor.

Saied, kolera, sıtma ve dang hummasının, sağlık hizmetlerine erişimin olmaması, hayati ilaçların bulunmaması ve sağlık personelinin neredeyse tamamen yokluğu nedeniyle yüzlerce can aldığını belirtti.

Tüm bu felaketler yetmezmiş gibi, Saied’i gelecekte yaşanacak daha büyük yıkımlar da endişelendiriyor. Bu savaşın en çarpıcı sonuçlarından biri çocuklar açısından yaşanıyor. Eğitim sistemi tamamen çökmüş durumda ve milyonlarca çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılıyor. Bu durum, bir bütün olarak bir kuşağın geleceğini tehdit ediyor.

Mevcut tahminlere göre okula gitmesi gereken yaklaşık 14 milyon çocuk eğitim dışı kalmış durumda. Etkilenen okullar ve yerinden edilmiş topluluklar eğitim sunmakta ciddi zorluklar yaşıyor ve çatışma devam ederse durumun daha da kötüleşmesi bekleniyor. Birçok okul yıkıldı, ayakta kalanlar ise evlerinden edilen insanlar için barınak olarak kullanılıyor.

NASIL BİR YARDIM GEREK?

Sudan Komünistleri, yaşanan felakete rağmen halklarına güven duyduklarını ve umutlarını koruduklarını söylüyor. Uluslararası dayanışma çağrısı yapıyorlar, ancak Batılı emperyalist güçlerin ya da bölgesel ortaklarının sıklıkla sunduğu türden askeri yardımı reddediyorlar.

Saied, barışın esas olarak Sudan halkının ve ülkenin canlı toplumsal güçlerinin elinde olduğunu vurguladı. QUAD girişiminin, yani ABD, Suudi Arabistan, Mısır ve BAE’den oluşan yapının, krizi sona erdirmeye yönelik ciddi bir çaba olmadığını söyledi.

Bu grubun asıl hedefinin Sudan’daki çatışmanın sonuçlarını kontrol altına almak ve bölgedeki nüfuz dengesini yeniden kurmak olduğunu ifade etti. Bu ülkelerin Sudan’daki insani duruma yönelik söylem değişikliğinin, geçmişteki tutum ve eylemlerine dair ahlaki bir sorgulamayı yansıtmadığını da ekledi.

Sudan Komünist Partisi’ne göre bu değişim, halkın direnci, savaşan tarafların tükenmişliği ve bölgesel risklerin artması nedeniyle dayatılan taktik bir zorunluluktan ibaret. Saied, Sudan’daki savaşan tarafların tüm büyük destekçilerinin ABD’nin müttefikleri olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Parti, Washington’un Sudan ile kurduğu tüm ilişkilerin, Sudan halkının taleplerini yalnızca bağımlılığı sürdürmek ve kaynak sömürüsünü kolaylaştırmak için birer bahane olarak kullandığını çok iyi bildiklerini söylüyor.

Bu nedenle en son sunulan barış yol haritası da son derece sınırlı hedeflerin ötesine geçemedi. Kırılgan bir ateşkes, yüzeysel uzlaşılar ve Sudan halkının iradesi dışında kurulan sembolik bir sivil hükümet.

Gerekli olan, yabancı müdahalenin derhal sona ermesi, savaşan taraflara silah ve yasa dışı finans akışının durdurulması, Sudan’ın özellikle altın olmak üzere doğal zenginliklerinin kaçak biçimde ülke dışına çıkarılmasının engellenmesi ve halk için acil gıda ve sağlık yardımlarının ulaştırılmasıdır.

Saied, Sudan’ın dostlarını ve destekçilerini bu talepleri kendi hükümetlerine iletmeye çağırdı. Emperyalist saldırılara ve bölgesel ajanlarına karşı tüm dünyadaki ilerici ve barış yanlısı güçlerin dayanışma kampanyasına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Sudan Komünistleri, dünya komünist hareketindeki yoldaşlarının bu çağrıya yanıt vereceğini ve Sudan’da barışın kazanılması, halkın savaştan ve müdahaleden bağımsız biçimde kendi geleceğini belirleyebilmesi için uluslararası bir hareket inşa edilmesine katkı sunacağını umuyor.

Kaynak: peoplesworld.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ