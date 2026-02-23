Sudan’daki savaş nasıl finanse ediliyor?

Laura WITTEBROEK

Nisan 2023’ten bu yana Sudan, Hartum’da Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasında başlayan acımasız bir silahlı çatışmanın içine sürüklendi. Tıkanmış bir demokratik geçiş süreci sırasında güvenlik sektörünün reformuna ilişkin anlaşmazlıklarla tetiklenen çatışmalar hızla ülke geneline yayıldı, sivil yerleşimleri yerle bir ederek başka silahlı grupları da içine çekti ve 2019’da diktatör Ömer el-Beşir’in devrilmesiyle yeşeren kırılgan umutları ezip geçti.

Savaşın kökleri Sudan’ın sömürge sonrası tarihine; militarize yönetime, çevre bölgelerin ihmaline ve baskının taşeronlaştırılmasına uzanıyor. Bağımsızlıktan bu yana ardı ardına gelen rejimler rızayla değil zorla hükmetti; marjinalleştirilmiş bölgelere karşı uzun savaşlar yürüttü. 2011’de Güney Sudan’ın ayrılması bir çatışmayı bitirdi ama sivil kurumlar yerine silahlı vekillere dayanan bir güvenlik devletini daha da tahkim etti.

El-Beşir döneminde bu düzen kurumsallaştırıldı. Darfur’da terör estirmek için kullanılan, en meşhuru soykırımla suçlanan Cancavid milisleri, tasfiye edilmek yerine RSF adıyla devletin içine yerleştirildi; böylece ırksallaştırılmış şiddet ve cezasızlık devletin bünyesine işlendi.

İNSANİ BEDEL FELAKET DÜZEYDE

Yoğun nüfuslu alanlara yapılan hava saldırıları, topçu atışları ve kara harekâtları nedeniyle on binlerce sivil öldü ya da yaralandı; mahalleler, köyler ve yerinden edilmişlerin kampları yok edildi. Tecavüz ve toplu tecavüz dahil cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çoğu kez mağdurların ailelerinin gözü önünde, toplulukları terörize etmek için sistematik biçimde kullanıldı. Yağmanın yaygınlığı ve sağlık merkezleri, pazarlar, gıda ve su sistemleri ile kamplar gibi temel sivil altyapının yıkımı, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları da ağır biçimde ihlal etti. Bu eylemlerin birçoğu, imha ve zulüm gibi suçları da kapsayacak şekilde savaş suçu ve insanlığa karşı suç niteliği taşıyor.

Kritik nokta şu: Bu şiddet “salt iç mesele” olarak anlaşılamaz. Her iki tarafa da silah, finansman ve siyasi destek sağlayan yabancı devletler ve kurumsal aktörler üzerinden üretiliyor ve sürdürülüyor. Silah transferleri, kaynak çıkarımı, ticaret ilişkileri ve göç kontrolü yoluyla dış güçler Sudan’ın savaş ekonomisine gömülü durumda ve şiddeti çözmektense sürdürmeyi teşvik eden bir teşvik yapısı oluşturuyor.

SİLAHLARIN SAHİPLERİ

Sudan’daki savaş, neredeyse engelsiz işleyen geniş bir uluslararası silah ağıyla besleniyor. Komşu ülkeler önemli geçiş güzergâhları işlevi görüyor; Darfur’a yönelik uzun süredir yürürlükte olan BM ambargosuna rağmen hem SAF hem de RSF silah almaya devam ediyor. Bu durum, hukuk ve yaptırımın stratejik çıkarlara tabi olduğu uluslararası sistemdeki suça ortaklığı gösteriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), RSF’nin silahlandırılmasında merkezi bir aktör. Pek çok araştırma 2023’ten bu yana süren, hatta yoğunlaşan transferleri belgeliyor. Çin yapımı dronlar, İsrail menşeli silahlar ve başka ekipmanlar buna dahil. Batılı devletler ve küresel silah üreticileri de zincirin parçası. Birleşik Krallık, Fransa, Kanada, Bulgaristan ve ABD kaynaklı parçaların RSF stoklarında izine rastlandı; bunların çoğu BAE üzerinden yapılan “yasal” ihracatlardan saptırılmış durumda.

Silah akışları RSF ile sınırlı değil. Her iki taraf da Çin, Rusya, Türkiye, Sırbistan, Yemen ve İran’dan silah temin etti. Çad, Güney Sudan, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eritre ve Etiyopya; silah, yakıt ve savaşçı akışının güzergâhları olarak anılıyor.

KAYNAKLAR NASIL PAYLAŞILIYOR

Sudan’daki vahşete karşı anlamlı bir yüzleşmeden kaçınılması, Küresel Güney’den şiddet koşullarında kaynak çıkarımına dayanmaya devam eden küresel kapitalizmin mantığı dışında anlaşılamaz. Sudan’ın savaş ekonomisi mermiden ibaret değil; doğal kaynaklar, hayvancılık ve Arap zamkı gibi emtialar üzerinden finanse ediliyor ve yerel şiddeti küresel tüketime bağlıyor.

Sudan’ın önemli petrol rezervleri ve devasa altın yatakları var. Altın ve petrol zenginliği uzun zamandır yabancı güçlerin ve silahlı aktörlerin çekim alanı. RSF’nin ülkenin en büyük petrol sahasını ele geçirmesi, kaynak kontrolünün doğrudan askeri güce nasıl dönüştüğünü gösterirken; altın gelirleri hem SAF hem RSF’nin faaliyetlerini besliyor. Altın özellikle RSF için kritik: kolay taşınabiliyor ve hızla nakde çevrilebiliyor; milis finansmanı, savaşçıların ödenmesi ve silah alımı için ideal.

Dış aktörler derin biçimde içeride. Rusya, Africa Corps bağlantılı yapılar üzerinden altın madenlerinde faaliyet yürütüyor; rezervlerinin yaklaşık yüzde 10’unu Sudan’dan sağladığı, bunun da Ukrayna savaşını destekleyen silahlarla takas edildiği ileri sürülüyor. BAE ve Suudi Arabistan, Afrika Boynuzundaki nüfuz mücadelesinde Sudan altını, petrolü ve hayvancılık ürünlerini ithal ederek merkezi rol oynuyor. Dubai, büyük bir arıtma ve ticaret merkezi haline geldi; 2024’te ordu kontrolündeki bölgelerden yapılan kayıtlı altın ihracatının neredeyse tamamını (yasadışı akışlar hariç) burası işledi; kayıt dışı akışların yasal ihracatı ciddi ölçüde aştığı yaygın biçimde düşünülüyor.

Daha az görünür emtialar da belirleyici. Akasya ağaçlarından elde edilen ve meşrubatlarda, şekerlemelerde, ilaçta ve kozmetikte kullanılan Arap zamkı, artık savaş ekonomisini besliyor. Küresel arzın yaklaşık yüzde 80’i Sudan’dan geliyor; SAF ve RSF hasat alanlarının kontrolü için şiddetle mücadele ediyor, Çad, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Güney Sudan üzerinden gayri resmi rotalarla çokuluslu tedarik zincirlerine bağlanıyor. Yaklaşık yarısının Avrupalı şirketlerce satın alındığı belirtiliyor; böylece Coca-Cola’dan kozmetiğe uzanan gündelik ürünler, zor ve silahlı kontrolle kurulan raflara taşınıyor ve Sudan sınırlarının ötesindeki tüketicileri de zincire dahil ediyor.

Sudan’ın ekonomik yapısı klasik sömürgeci çıkarımı andırıyor: ham maddeler dışarı akıyor, şiddet yerelde “tutuluyor”, değer birikimi başka yerlerde gerçekleşiyor. Çıkarımın önemli kısmı gayri resmi veya yasadışı; mineraller, petrol, hayvan ve zamk opak ağlardan geçiyor ve hesap verilebilirliği bulandırıyor. Avrupa’nın Sudan’dan doğrudan az ithalat yapıyor görünmesi yanıltıcı; ticaret BAE, Suudi Arabistan ve Çin ile çok yoğun ve Sudan’ın kaynak akışlarına asıl bu ülkeler hükmediyor.

Bu sömürgeciliğin sonuçları ağır oldu: Sudan altını, petrolü, hayvancılık ürünleri ve Arap zamkı silahlı aktörleri finanse ediyor, küreselleşmiş bir savaş ekonomisini ayakta tutuyor ve uzak tüketicileri şiddete ortak ediyor. Rafine altın, meşrubat, ithal et gibi gündelik tüketim kalemleri uzak ölüme bağlanıyor; küresel tedarik zincirinin ahlaki bedelini gösteriyor.

Kaynak: counterpunch.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ