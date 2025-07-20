Sultan’ın dönüşümü

‘Türkan ve Hayat’ı bir solukta okudum. Yeşilçam’ın ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ı en iyi anlatan kitap kanımca. Çünkü yıldızın mesleki yaşamı yerine kişisel dünyasını keşfetmek üzere yola çıkmış Bircan Usallı Silan. Bu işi ondan daha iyi yapacak kimse yoktur herhalde, çünkü son yirmi yılda yanından hiç ayrılmamış, onun menajerliğini yapmış, yapmaya da devam ediyor. Tanışıklıkları daha da eskiye gidiyor aslında. Otuz küsur yıl olsa gerek…

Ben de aşağı yukarı aynı yıllarda tanımış olmalıyım Bircan’ı. Basının en gözü pek, tuttuğunu koparan emekçilerinden biriydi. Yıllar içinde Yeşilçam’daki hemen herkesin dostluğunu kazandı. Çünkü magazin yazarlarının pek itibar etmediği etik değerlerden taviz vermedi. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Bircan Usallı çeşitli gazetelerde çalıştıktan sonra kendi danışmanlık ve organizasyon şirketini kurdu. Festivallerde basın danışmanı olarak görev aldı. Biyografi yazınının oldukça kısır olduğu bir ülkede birikimini okurla paylaşma kararı çok değerliydi.

Bircan, Yeşilçam’ın tüm yıldızlarının dostuydu. ‘Dört Yapraklı Yonca’ adlı kitabında Yeşilçam’ın dört yıldızı Türkan Şoray, Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın’ı anlattı. Diğer kitapları: ‘Hayata Merhaba’, ‘Küçük Hanımefendi - Belgin Doruk Acı Dolu Yıllar’, ‘Hayata Her Şey Dahil’, ‘Hayatın Provası Yok - Filiz Akın’, ‘Nilüfer – Hepsi Bu’, ‘İyi ki Annenim Senin’ ve ilk romanı ‘Ve Aslında Bütün Senler Ben.’ ‘Türkan ve Hayat’ın çıkar çıkmaz çok satan kitaplar listesine girmesi boşuna değil. Milyonların sevgilisi Türkan Şoray’ın iç dünyasına ışık tutuyor. Şoray’ın sözcükleriyle ‘büyük sevinçler, büyük özlemler, büyük fırtınalar, hatta büyük çılgınlıklar...’ içeren bir dünya bu.

HİÇ OYNAMADIM HEP YAŞADIM

Türkan Şoray’ı ilk kez Metin Erksan’ın ‘Acı Hayat’ adlı filmi ile tanımış olmalıyım. 60’ların başyapıtlarından biri olan film toplumsal gerçekçi dokunuşlarla anlatılan bir ‘kara sevda’ öyküsüydü. Sonra, gene bir ‘imkansız aşk’ öyküsü, Lütfi Akad’ın belki de en güzel filmi ‘Vesikalı Yarim’ geldi. Türkan Şoray’ın masum ama gizemli bakışlarından etkilenmemek olanaksızdı. Elbette, filmografisi yalnızca başyapıtlardan oluşmuyordu. Yeşilçam’ın klişeleri İle oluşturulmuş yüzlerce filmde oynadı. Tamı tamına 222 filmde başrolü üstlendi; ki bu dünya sinemasında bir rekor olsa gerek…

79 yılı olmalı, Paris’te Türkiye Büyükelçiliğinde Kültür Müşaviri olarak görev yaptığım yıllardan birinde, Fransa’nın en büyük kültür merkezi ‘Centre Pompidou’da Mehmet Basutçu’nun girişimleri sonucu gerçekleşen ‘Türk Sineması Toplu Gösterisi’nin konukları arasında Türkan Şoray da vardı. Bastille’deki evimde küçük bir arkadaş grubuyla toplandık. Türkan Hanımın samimiyetine, duyarlığına orada tanık oldum. Sonraları hep festivallerde karşılaştık. ‘Dört Yapraklı Yonca’nın bir araya geldiği bir Antalya Altın Portakal Festivali’nde, Kadir İnanır’la birlikte sahneye çıktığı Adana Altın Koza Festivali unutulmaz anılarım arasındadır.

10 filmde birlikte oynadığı, ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’daki partneri Kadir İnanır’a kırgın. Bircan Usallı bunun nedenini öğrenmek için sıkıştırıyor Türkan Şoray’ı ama ağzından laf alamıyor. Usallı’nın sorularını büyük bir içtenlikle yanıtlayan Türkan Hanım nedense bu konuda sessiz kalmayı seçiyor… Şoray’ın başrolü paylaştığı oyuncular arasında, 20 filmle Ediz Hun, 15 filmle Ekrem Bora ve 13’er filmle İzzet Günay ve Murat Soydan var. Peki, birlikte çalışmak isteyip de çalışamadığı oyuncu? Yılmaz Güney’i büyük bir hayranlıkla anıyor: “O kadar çok isterdim ki birlikte bir filmimizin olmasını. O zamanki aklımız ve ileriyi görememe…” Şoray’ın filmografisinde bir gezinti, sinemamızın 60’lı yıllarından 2000’lere uzanan bir yolculuk gibi. En çok hangilerini seviyor, öğrenmek isterseniz kitaba başvurmanızı öneririm.

Şoray, canlandırdığı farklı sınıflardan, farklı mesleklerden kadınlara ilişkin şunları söylüyor: “Başka kişilikleri canlandırırken, içimdeki yaşamak isteyip de yaşayamadığım duyguları ve davranışları yaşamış oldum. Çünkü özel yaşamımda bunları yaşamam mümkün olamazdı. Bunu fark edip sinemada tadını çıkardım diyebilirim." Kartal Tibet’in yönettiği ‘Sultan’ filmindeki karakterden etkilendiğini anlatıyor: “İlk filmlerimdeki karakterler ezilen, edilgen karakterlerdi. Ben de yaşamımda buna paralel bir kadındım. ‘Sultan’ filmindeki rolüm bana güçlü olmayı öğretti."

Şefkat bulamadığı bir baba, yaşamının her anına karışan bir anne ile büyüyen Şoray, 15 yaşında kendisini sinemada buluyor. 19 yaşında ise Rüçhan Adlı ile -19 yıl sürecek- beraberliği başlıyor. Yaşamı setlerde geçen yalnız bir kadın… Belki de bu yüzden ‘hiç oynamıyor, hep yaşıyor’ filmlerde… Ama bir yandan da yaşamı sorgulamaya başlıyor: “Ben neden hep pembe hayatlarla dolu filmler yapıyorum?” Ardından ‘Mahpus’, ‘Ana’, ilk yönetmenliği ‘Dönüş’, ‘Yılanı Öldürseler’, ‘Bodrum Hakimi’, ‘Dila Hanım’ gibi toplumsal sorunlara değinen filmler geliyor. Rüçhan Adlı’dan ayrılma kararı vermesi ile yaşamında yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. “Yanımda elimi güçlüce kavrayan, korkmayan, aşık olan bir adam, Cihan Ünal vardı” diyor. Bu kararı vermesinde oynadığı filmlerin de etkisi var hiç kuşkusuz. 80’li yıllarda kadının bağımsızlığını savunan filmler yapmaya başlayan Atıf Yılmaz’ın ‘Mine’ filminin yaşamında yeni bir dönüm noktası oluşturduğunu söylüyor. Ben yaşamla başa çıkamam duygusundan uzaklaşmaya başlıyor.

Artık ne istediğini bilen güçlü bir kadın Türkan Şoray. En büyük dayanağı büyük bir sevgi ile bağlı olduğu kızı Yağmur… Dünyayı farklı bir gözle yorumlamaya başlamasında Deniz Türkali, Vedat Türkali, Aziz Nesin, Yaşar Kemal’le kurduğu dostlukların rol oynadığını tahmin etmek güç değil. Evinde kitap okumaktan büyük haz alan “bilgi güçtür“ diyen bir kadın. “Artık hayatta baş edemeyeceğim zorluk yok” diyor… Yirmi yıldır sinemadan uzak kalan Türkan Şoray’ın baş edemeyeceği rol da yok. Yeniden beyazperdede buluşacağımız günleri iple çekiyorum.