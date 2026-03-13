Sürçen bir dilde terk edilmişliğin çığlığı

Ali ÖZTÜRK

Modern şiir, çoğu zaman okuru güvenli alanın konforuna davet eder. Ancak İhsan Metinnam, “Çiğnenmiş Yılgınlıklar Ülkesi” ile bu yerleşik algıya karşıt bir şiir diliyle çıkar. O, şiiri bir sığınak olmaktan çıkarıp etik bir yüzleşme alanı haline getirir. İlk dizelerden başlayarak, aksayan, sürçen ve anlamın sürekli askıda kaldığı huzursuz bir dünyada buluruz kendimizi! Şairin kurguladığı bu bozuk ritim, içinde nefes aldığımız ve her geçen gün biraz daha “yabana terk edilen” gerçekliğin ta kendisidir.

EŞİKLERDE KALMA HALİ

Çiğnenmiş Yılgınlıklar Ülkesi bir nehir şiir olarak kurgulanmış. Prolog ve epilog bölümleri haricinde 4 ayrı bölümden oluşmuştur. Her bölüm, farklı eşiklerde kalma hallerini temsil eder gibidir. Bu eşikler; kapı, durak, yaban, çarmıh, ekran gibi imgelerle sürekli tekrarlanır. Ancak şair, geçilemeyen bu eşiklerde bir yere varmayı değil, varamama halini anlatma gayesindedir. Okuma eylemi bu anlamda bir tür yönsüzlüğe dönüşür: yol vardır; ama yön yoktur.

KIRIK MISRA, KAPALILIK VE OKUR İÇİN RİSK

Kitap boyunca kırık mısra düzeni, anlamı dizelerden bütüne yayan bir işlev üstlenir. Anlam sürekli bir sonraki dizeye taşarak manayı geciktirir, kimi zaman bozar, parçalar ve çoğu zaman askıda bırakır. Okur, anlamı yakalamak için durmak ve geri dönmek zorundadır. Bu yönüyle yer yer anlamın kaydığı, belki bilinçli kaçırıldığı bu bekleyiş hali, okura güvenli ve net bir anlam vaat etmez. Tam tersine, okuru anlamın her an dağılabileceği bir belirsizliğin içine sürükler. Bu yönüyle kitapta şair, tehlikeli ve cüretkâr bir deneyime yönelmiş gibidir. Anlamda tercih edilen kapalılık okuru pasif alıcı olmaktan çıkaran etik bir zorlama olarak görülebilir. Ancak bu zaman zaman öylesine baskın bir tercih olur ki okurun ilgisini kırabilecek riskleri de göze almıştır.

AT, YILKI VE SÜREKLİ YER DEĞİŞTİREN ÖZNE

Kitabın daha ilk dizelerinden anlaşılacağı gibi yapıtın merkezinde at (ya da yılkı atı) imgesi vardır. Ancak bu at, şaha kalkan, zafer simgesi, güç ya da destan çağrışımı üretmez. Yorgundur, çiğnenmiştir, yılkıdır...

Anadolu’da işe yaramaz görülen atların doğaya bırakılması pratiğinin özneleri olan yılkılar, Metinnam şiir pratiğinde güçlü bir etik alegoriye dönüşmüştür. Yılkı, işlevsizleştirilen insanın, sahipsiz bırakılan yurttaşın, korumasız bedenin simgesi gibidir.

Bu imge etrafında özne sürekli farklı konumlanmalar içindedir. Kimi zaman dış gözlemci olurken, kimi zaman atın bilincine girer, kimi zaman ise anlatıcı atla özdeşleşmiş bir iç ses olur. Bu bakış, şiiri tekil bir anlatıcıyla sınırlamanın ötesine geçerek, çok sesli, kaygan ve huzursuz bir yapı yaratır. Konumlanmadaki bu farklıların da yine şiiri zorlayan, okurun şiirde anlam kurmasını yer yer engelleyen bir karmaşa yarattığını ifade etmek gerek.

YABANA TERK: BAKIŞIN ETİĞİ VE ÇAĞRI

İkinci bölüm, kitabın etik yoğunluğunun en yüksek olduğu bölümdür. Yılkı (yabana terk) teması üzerinden toplumun terk edilene yaklaşımı sorgulanır: görür ama yaklaşmaz, bilir ama sahiplenmez! Bugün yaşanan ve olağanlaşan toplumsal çürüme, hukuksuzluk, kural tanımazlık ve kurumsal çöküşle birlikte düşünülünce, imgenin oturduğu toplumsal zemin daha kolay anlaşılabilir.

Şair daha sonra bakışını atın içine kaydırır. Açlık, çene kasılması, direncin tükenişi gibi bedensel duyumlar ve acılar öne çıkar. Ancak acı estetize edilmez. Tam bu noktada “biz” zamiri yeni bir ifade alanı yaratır: “Yabana terk edilmiştik” diyen şair, at ile anlatıcı arasındaki sınırı silikleştirir. Yılkı, bireysel bir hayvan hikâyesi olmaktan çıkar, toplumsal bir “durum” tespiti olur.

Bu bölümün doruk noktası olan, “Bizi bulun. / Bizi yabana terk ettiler. / Siz sonsuz yabandasınız” dizeleri ise etik bir teşhistir adeta. Şair, okura gözlemci olmayı bırakmasını söyler. Merhamet talep etmeyen ve yılkılar nezdinde yapılan bu çağrı, sistemin mağdur ettiği (ve henüz etmediği) tüm varlıklara yöneltilmiştir.

İŞARET VE ÇARMIH: İNANÇTAN İHANETE

Üçüncü bölüm, “Dua zannetme dudaklardakini / İhanettir” dizesiyle açılır. Dua ile ihanetin yan yana gelişi, kitabın en sert kırılmalarından biridir. Hristiyanlık anlatıları, son akşam yemeği, çarmıh, çivi, dikenli taç gibi imgeler yoğun biçimde kullanılır bu bölümde; ancak bu göndermeler inancı yüceltmez. Bilmenin ağırlığı altında, bilginin ihanetle iç içe geçtiği dünyayı mitlerden, dinsel öykülerden günümüze dek görünür kılar. Bu bölüm kitabın en karanlık bölümüdür. Çünkü umut açıkça reddedilir; beden parçalanır, ruh dağılır, hiçlik duygusu belirginleşir.

DİJİTAL KORO: GÜRÜLTÜ, GÖSTERİ VE HAKİKATİN YİTİMİ

“Dijital Koro” bölümünde anlatı bireysel varoluştan toplumsal bir forma evrilir. Antik tragedyanın kolektif vicdanı olan koro, bu kez sosyal medya, ekranlar, yıldızlar ve kullanıcı yorumları olup karşımıza çıkar. Koro hakikati yansıtan değil, hakikati görünmez kılan, gerçeği eğip büken ve hatta toplumsal çürümeyi besleyen başat unsur gibi resmedilir.

Şair bu tablo karşısında bir devrim çağrısı yapmaz; zaten böyle bir iddiası da yoktur. Dijital çağa dair bir durum tespiti yapar; kaydırılan görüntüler, indirilen kutsallıklar ve çoğalan gürültüler karşımızdadır. Gürültünün arttığı, anlamın yıkıma uğradığı ve hakikatin çoraklaştığı bir tablodur bu.

GAM İLE KURULAN KİMLİK:“TEK BİNİCİM ÖFKEMDİR”

Kitabın epilog bölümü kısa; ama yoğun bir meydan okumadır: “Gamdır gemim… Tek binicim öfkemdir” diye bir meydan okuma ile özne son kez konumlanır.

Yılkı atı artık sadece terk edilmişliğin değil, gem kabul etmeyen, asi bir duruşun da simgesidir. Şair ne denli gam yüklü olursa olsun, dizginlenemez yüreğini öfke ile doldurmuştur. Ancak öfkesi yıkıcı değil; kimlik kurucu bir güçtür.

Çiğnenmiş Yılgınlıklar Ülkesi, şiiri bir sığınak olarak değil, bir sınav alanı olarak kurmuştur. Okuru teselli etmeyi, onun yaralarını sarmayı ya da ona umut telkin etmeyi reddeder. Bunun yerine okuru yaşamla yüzleştirmek için, terk edilmişliğin, yılgınlığın ve yönsüzlüğün çölüne bırakır.

Dijital gürültünün ve sahte kutsallıkların arasında hakikatin nasıl çoraklaştığını gösterirken; geriye kalan tek sağlam kalenin “öfke” olduğunu fısıldar. Bu öfke, öznenin kendini yeniden inşa ettiği biricik direniş mevzisidir.