Sürdürülebilir barış: Toplumsal dönüşüm için demokratik açıklık

Ahmet Murat Aytaç - Yazar, Öğretim Üyesi

Türkiye’nin bugünkü siyasal düzeni, toplumu sürekli bir olağanüstü hâl içinde yönetilebilir kılan bir devlet geleneğine dayanıyor. Bu topraklarda her türlü siyasal değişim, anayasal reform ya da tercih ancak bir “ulusal güvenlik” veya “milli beka” sorunu haline dönüştürülerek uygulama şansı yakalayabilmişti. Aslında “olağan” dediğimiz durum, tarihin ağırlığını taşıyan bir istisna biriktirme süreci içinde açığa çıkmış, kurumsallaşmış ve giderek doğallaşmıştır. Başka bir deyişle Türkiye’de olağanüstü hâl rejimi istisnai bir durum değil, bir kural olmuştur. Kürt sorunu, bu kurala uygun olarak, geçici duraksama anları, kısa soluklanma araları ve değişen güç dengelerine uyum süreçleri dışarıda tutulursa, hep “isyan”, “çatışma” veya “tedip ve tenkil” siyasetinin konusu olagelmiştir. Yani silahların susması gerçek bir barıştan çok, kontrollü bir sessizlik halini işaret etmiştir.

Bugün varmış olduğumuz noktada Türkiye, Kürt sorununda yeni bir çözüm imkânını tartışıyor. İktidar blokunun bugüne kadar “Terörsüz Türkiye” adıyla uygulamaya koyduğu süreç, bundan sonra çözüm için yeni mekanizmaların geliştirileceği bir Meclis komisyonu aracılığıyla ilerleyecek. Elbette sürecin zemininde çok katmanlı ve farklı boyutları olan siyasi hesaplar var. Giderek otoriterleşen hükümetin de kendine göre hesaplarının olması anlaşılır. Ancak bu gerçek, Kürt sorununun siyaset ve hukuk zeminine çekilmesi sürecine şüpheyle yaklaşmamıza neden olmamalı. Aksine, hükümetin meşruiyet ve güven vermek için “devlet politikası” olarak tanımladığı barışı, demokratik bir hak olarak ele almalı ve toplumsal dönüşüm projesi olarak yeniden tanımlanmalıyız. Sürece yönelik eleştirel bir iyimserlik geliştirmek, bu imkânı bütünsel bir demokratikleşme yönünde ilerletmek için çabalamak demektir. Bu nedenle asıl mesele, süreç aktörlerinin samimiyetinden çok, barışı kimlerin nasıl bir toplum tahayyülüyle talep ettiğinde düğümlenmektedir.

Eski Roma’da toplumu ortak bir siyasal tahayyül zemininde bütünleştiren sınırlara, “duvarın ötesi” anlamına gelen pomerium denirdi. Bu kavram, toplumu hem fiziksel hem de kültürel bakımdan diğerlerinden ayıran sınır çizgisini temsil ederdi. Yurttaşlığın ve siyasal düzenin sembolik mekânını da bu sınır tayin ederdi. “Duvarın ötesi” bizden olmayanı, başkasına ait olanı işaret etmek için kullanılırdı. Bugün de Roma’da olduğu gibi her türlü siyasal ve toplumsal birlik biçimi “duvarın ötesinin” neresi olduğuna bağlı olarak inşa edilir: Aileden dini cemaatlere, ulustan millete kadar her birlik formu, varlığını böylesi bir dışlama edimine borçludur. Vatan sevgisi, dini bağlılık ya da kültürel dayanışma da bu sınırın belirlediği alanda anlam bulur. Böylece yalnızca düşmanlık ve çatışma değil, sevgi ve dayanışma da bir sınıra; hatta sınır ihlali karşısında nasıl bir tepki verildiğine bağlı olarak şekillenir.

Bu bağlamda siyasal olan, çoğu zaman “ötekini dışlama” pratiğiyle başlar ve devam eder. İhtiyaç duyduğumuz gerçek barış hamlesiyse böylesi bir duvarın kutsallıktan arındırıldığı, ayrımların sorgulanabilir hale geldiği yeni bir toplumsal düzen kurmakla mümkündür. Bu bakımdan esas olan, süregelen kurulu bir düzen içinde birlikte yaşamaktan çok, karşılıklı etkileşim yoluyla birbirini dönüştüren yeni bir dinamizm yaratmaktır. Yani sınırları sabitlemek yerine sürekli yeniden kurmaya çalışan; dışlanmışı içeride düşünen bir politik yönelim tanımlanmalıdır. Sürdürülebilir ve derinliği olan bir kazanım, ancak böylesi bir demokratik açıklık idealiyle mümkün olabilir. Barış, kendini hep ötekiyle ayrımlar üzerinden değil, ortaklık zeminleri kurarak; insanlığa açarak, paylaşılan ve evrensel ideallere, yani insan hakları ve insanlık değerlerine dayalı olarak tanımlandığında gerçeklik kazanır. Sıkça söylenir: “Barışı savaşanlar yapar!” Doğrudur; ancak barışın sonuçları sadece savaşanları değil, herkesi bağlar. Türkiye’nin çözüm sürecinde belirleyici olan işte bu bütüncül bakış olmalıdır: Yani topyekûn demokratikleşme ve kendini sürekli dönüşüme açma iradesi.

Oysa Türkiye’de iktidar, bir yandan barış ve kardeşlik söylemi kullanırken diğer yandan muhalefete, basına, öğrencilere ve yerel yönetimlere baskıyı sürdürüyor. Kayyum atamaları, gözaltılar, yargı yoluyla muhalefeti sindirme çabaları hâlâ devam ediyor. Bu çelişki, iktidarın barış söyleminin arkasındaki ikircili ruh halini, taktiksel yaklaşımı ele veriyor. Halbuki barış, devlete bir sadakat beyanı değil; devlete karşı hak talebinde bulunabilme cesaretidir. Kendini sürekli dönüşüme açmanın getireceği esas kazanım, yalnızca hakların tanınmasıyla değil; bu hakların sürekli yeniden düşünülmesi ve dönüştürülmesiyle elde edilir. Çünkü haklar, bir defaya mahsus tanınaayrıcalıklar değil; herkesin herkesle kurduğu ortaklık zeminidir. Bu da ancak demokrasiyi, biçimsel bir yönetim tekniği değil, ahlaki ve siyasi bir açıklık formu olarak kurduğumuzda gerçekliğe dönüşebilir. Topyekûn demokratikleşmenin özünü de bütün toplumsal kesimlerin siyasal baskıdan ve dışlanmadan kurtarılması oluşturur.

Yeni bir toplumsal düzenlenişin yolu olarak Bahçeli tarafından önerilen ve kamuoyunda “Lübnanlaşma” olarak tartışılan model literatürde “konsosyonel demokrasi” olarak adlandırılmaktadır. Öneri derin toplumsal bölünmelerin yaşandığı etnik, dini ya da ideolojik açıdan parçalı toplumlarda istikrarı sağlamak amacıyla geliştirilen bir yönetim anlayışına dayanıyor. Toplumu oluşturan grupların dışlanma korkusunu azaltarak siyasal katılımı güvence altına almayı amaçlayan, sadece Lübnan’da değil Kuzey İrlanda ve Bosna-Hersek gibi çatışma sonrası toplumlarda uygulanan bu model, barış süreçlerinde geçici bir güven inşası aracı olarak işlev görebilmektedir. Ancak temel zaafları kimlik temelli temsili kurumsallaştırarak çatışma potansiyelini kalıcılaştırması, barışı halklar arasında değil iktidar seçkinleri arasında kurulan bir uzlaşıya indirgemesi ve katı kota sistemleriyle yönetimde etkinliği engellemesi şeklinde özetlenebilir. Dolayısıyla bu modelin uzun vadeli başarısı, kimlikler arası statik paylaşımı aşarak daha kapsayıcı ve yurttaş temelli bir demokrasiye evrilip evrilemeyeceğine bağlıdır.

Bir Kürt ve bir Alevi’nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması yönündeki öneri, yüzeyde kapsayıcı görünebilir; fakat bu öneri, kimlikleri yalnızca birer sayı, birer oran, birer temsil kotası olarak gören durağan bir anlayışın ürünüdür. Bu anlayış, farklı toplumsal kesimlerin bir aradalığını hak temelli ilişkiler yerine sembolik yerleşimler aracılığıyla düzenlemeye çalışır. Oysa kalıcı bir barış için farklılıkları tanımak yetmez; onları birbirine temas ettirmek, kesişim alanları yaratmak ve ortak yaşam zeminlerini genişletmek gerekir. Çatışmayı donduran bu “soğuk barış” (Balibar) modelinde her kesim kendi sınırları içinde tanımlanır, karşılıklı ilişkisizlik norm haline gelir. Bu da temas etmeyen donuk kimlik bloklarının yan yana dizildiği bir denge durumudur. Oysa gerçek barış çatışmanın dondurulmasıyla değil, birlikte kurulan kolektif yaşam alanları üzerinden aşılmasıyla mümkün olur. Bu bağlamda Bahçeli’nin önerisi, gerçek bir demokratikleşme ufkunu değil, kimlik taleplerini sisteme zararsız şekilde entegre ederek soğuk bir barışı sürdüren bir denetim mekanizmasını işaret etmektedir.

Bugün çözüm süreci bir eşikte duruyor. Ya toplumu yeniden dışa ve dönüşüme kapatan, geçmişin hayaletleriyle barış adı altında yeni hesaplaşmalar üreten sembolik ve donuk bir barışa ya da demokrasiyi genişletmek adına hak ve özgürlüklerin sürekli olarak müzakere edildiği açık ve dönüştürücü bir barışa yönelecek. İkinci yol zorlu, zahmetli ve çoğu zaman yalnızdır. Ancak gerçek değişim, tam da bu yolda yürümeyi göze alanların katkısıyla mümkün olur. O hâlde barışı yeniden düşünmek istiyorsak, önce sınırlarımızı yeniden düşünmeliyiz. Toplumsal barış yalnızca çatışmanın sona ermesi değildir. Barış, birbirimizi duymanın, anlamanın, tanımanın ve tanımadığımızda bile birlikte yaşamanın etik cesaretidir. Demokrasi, bu cesaretin kurumsal ifadesi; insan hakları, hukuki biçimi; siyaset ise bu cesareti örgütleme sanatıdır.