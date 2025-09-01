“Sürecin” ayrık otları

Devlet Bahçeli’nin 1 Ekim 2024 tarihindeki meclis açılışında DEM partililerle tokalaşması, 22 Ekim tarihinde Öcalan’ı Meclis kürsüsüne davet etmesi, 27 Şubat 2025 tarihinde Abdullah Öcalan’ın PKK’yi “feshettiğini” ilan etmesi, 11 Temmuz 2025 tarihinde Süleymaniye’deki sembolik silah bırakma töreni ve 5 Ağustos 2025 tarihinde TBMM’de ilgili komisyonun ilk toplantısıyla devam eden bir süreç işliyor.

Bir olguyu “süreç” olarak tanımlayabilmemiz için başlangıç ve bitiş anlarının olması gerekli. Her süreci başlama anından önceki tarih belirler ve aynı şekilde asıl değişim, süreç tamamlandıktan sonra belirginleşir. İnsanlar, olaylar, kavramlar sabit, değişmez anlamlar taşımıyorlar. Her tarihsel- toplumsal değişim, süreçleri “anlamlandırma” eylemini de etkiliyor, değiştiriyor.

Devlet Bahçeli-Abdullah Öcalan ilişkisinde sembolize olan barış sürecine dönelim. İkisinin aynı yıllarda Ankara’da ilk gençliklerini geçirdiklerini, belki de birbirlerinden haberdar olduklarını biliyoruz. Uzun yıllar boyunca birbirine taban tabana zıt yönde yürümüş, birbirlerini öldürmek, öldürtmek istemiş, bu uğurda binlerce insanın öldürülmesini göze alarak ihtiyarlamış iki insan. Elli yıldır birbirlerini azılı düşman olarak gören iki lider, son bir yıldır ortak bir amaç uğruna birbirleri hakkında çok “içten, güzel” sözler söyleyerek bir süreç başlattılar. İkisinin de açık erişimde olan ya da elden ele (whatsuptan whatsupa) paylaşılan sözlerine baktığınızda birbirlerini “bilge, devlet adamı, devlet aklı, kurucu önder” vb. sıfatlarla övdükleri anlaşılıyor.

Bahçeli-Öcalan “barışma” sürecini başlatan etkenler, sürecin sonunda beklenen/umulan değişim hakkında da bir fikir geliştirmeyi sağlayabilir. Süreci başlatanların neden barışmaya karar verdiklerine dair açık ve örtük açıklamaları yol gösterebilir. Söylemine yakından baktığımızda Bahçeli’ye süreci başlattıranın iliklerine kadar hissettiği anlaşılan “beka sorunu” olduğunu anlıyoruz. Öcalan ise, çok sık kullandığı “Pirus zaferi” kavramı yüzünden süreci başlatmış gibi görünüyor. “Savaş sürerse, kim kazanırsa kazansın iki taraf da kaybedecek” demesinden anlaşılıyor.

Söz konusu olan barış ve insanların ölmemesi olduğunda da, muhabbetlerine dair bırakın eleştiriyi, kaygı dile getirmek bile zorlaşıyor. Hem insanın eli varmıyor hem de “ama” demeye kalkanın üstüne “ne yani savaş sürsün, insanlar ölsün mü istiyorsun” diye bir salvo başlatılıyor.

Kimse ölmesin, öldürülmesin tabii. İnsanların birbirlerini öldürmeden tartışmalarını, canların değil fikirlerin çatışmasını kim istemez! Öldürmek dışındaki tartışma yollarını elli yıl boyunca tıkayan, en çok da başka türlü de mücadele etmek mümkün diyenleri öldürenlerin, tek çözümün öldürmek olduğunu dayatanların bu noktaya gelmeleri değerli olmaz olur mu?

Onlar savaşmaya devam etmek istedikleri sürece kıyımı durdurmanın mümkün olmadığını geçtiğimiz elli yıl gösterdi. Yarım yüzyılı aşan süre boyunca her kim barış istediyse onlar tarafından susturuldular. Yani, onların da kabul etmediği ya da onları yok sayarak barışın olmayacağı açık.

Hazin hakikat ise, artık onlar da istedikleri için barış imkanının ortaya çıkmış olması. Biz savaştık, o zaman biz barışacağız demeleri.

Ona da peki diyelim. Diyelim de, kurulacak barış çadırının bir ucundan da olsa tutmak isteyenlere olan öfkelerini ne yapacağız? Savaş ve savaşma yollarını tekellerine almışlardı şimdi de barışma süreci tekellerinde olmalı diye dayatmalarını kabul etmek zorunda mıyız? Savaştan en çok nemalananın barışın da ekmeğini yemek istemesine karşı çıkmaya hakkımız yok mu?

Gidişat, iki tarafın da bu ilkede birleştiklerini gösteriyor. O zaman peki hadi bildiğiniz gibi barışın dendiğinde de, hayır olmaz, sizler de bizim dayattığımız barış koşullarını kabul etmek zorundasınız, aksi halde sizi savaş istiyorsunuz diye suçlarız diyorlar. Bu haliyle her zaman barıştan yana olanlar, bu tip bir silahlı mücadeleyi hiç bir zaman onaylamamış olanlar, savaş zamanında olduğu gibi barış sürecinde de “temizlenmesi gereken ayrık otu” muamelesi görüyorlar.

Kim bu ayrık otları? Sol Parti, BirGün gazetesi ve bu yoldaki sosyalistler. Trajik ama, Selahattin Demirtaş çizgisi. Bir de kendisini belki bilmeden de olsa ya da 19 Mart darbesinin zorlamasıyla ayrık otu konumunda bulan CHP yönetimi.

Ayrık otu da anlamı ve değeri nereden baktığınız bağlı olarak değişen bir bitki. Ayrık otundan bahçesinde “İngiliz çimi” sevenler nefret ederler. Kökleri çok derinlere iner ve söküp atmaya kalktığınızda yayılmasına neden olursunuz. Öldürmeye kalktığınızdaysa yaşamasını, çoğalmasını sağlarsınız.

RTE bu işin (sürecin) neresinde diye soran olursa, RTE’nin başarısı tam da hem içinde hem de dışında olmasında yatıyor demek gerekiyor.

Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü. Bizim barışımız Turgut Uyar’ın “Biraz Daha”sının barışı olacak. O şiiri okuyacağımız 1 Eylüllere…