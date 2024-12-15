Suriye depremi

Türkiye’nin en yakın komşusu Suriye’de çok büyük bir siyasal deprem yaşanıyor.

Bu depremin tüm yönleriyle doğru değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.

Çünkü bu toplum on yılı aşkın bir süredir, yerinde bir deyimle “Suriyelileşme” yaşıyor. Bu nedenle Suriye’nin sürüklendiği köklü dönüşüm ülkemiz için de aşırı yaşamsaldır ve artık yanlışsız yönetilmelidir.

İKİ İÇ İÇELİK

Türkiye son on üç yıl boyunca iki çok önemli alanda Suriye ve Suriyelilerle iç içedir.

Birincisi, bu ülke gerçek sayısı bilinmeyen, resmi açıklamalarda dört, kimi kestirimlerde 10-15 milyon olduğu öne sürülen Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Ülke, AKP iktidarı tarafından “ensar” anlayışı ile Avrupa Birliği’nden “geri kabul anlaşması sonucu gelen 40 milyar dolar ve tutarı açıklanmayan kamu kaynakları kullanılarak yalnız Suriyeliler için değil Afgan ve Iraklılar için de bir “göçmen cenneti” yapıldı. İktidar, sığınmacılara kendi yurttaşına vermediği gıda ve sağlık olanakları sundu. Bu ülkenin işgücü acımasızca “ucuzlatıldı”; nüfus yapısı, toplumsal dokusu, ekonomisi ve kültürü bir büyük Arap-İslam eksenli değişime uğradı.

İkincisi, AKP iktidarının “güvenlik şeridi” oluşturmak istediği Kuzey Suriye’yi, Kürt hareketinin biri siyasi diğeri silahlı iki örgütü, sırasıyla PYD ve YPG elinde tutuyor. PYD-YPG yapılanmasının ABD’nin petrol çıkarlarını, başta IŞİD olmak üzere cihatçı İslamcılara karşı korumak amacıyla oluşturulduğu gerçeği iktidar tarafından bir türlü görülmedi, o süreçte de çok yanlış yapıldı. 2019’da Kürt yapılarını etkisizleştirme girişimi bu nedenle başarısız oldu.

BUGÜN İÇİN

Suriye, tam anlamıyla parçalandı; büyük ya da asıl kısmı, Heyet Tahrir eş Şam-HTŞ adlı “selefi” oldukları saklanmayan, bugüne dek ABD ve Türkiye tarafından “terörist” ilan edilmiş bulunan “cihatçı örgütlerin” koalisyonunun yönetimine geçti; Rusya ve İran çekildi. ABD, onunla özdeşleşmiş olan, Filistin ve Lübnan’ı yerle bir ettikten sonra Suriye’ye de giren İsrail ve onların sağ kolu YPG-PYD çok güçlendi.

Daha düne kadar son yılların en büyük Ortadoğu sarsıntısını yalnızca dışarıdan izleyen bu ülkenin iktidarı, Suriye depremini her nasılsa “zafer” olarak görüyor.

İktidara gelen HTŞ, kadınlar ve azınlıklar konusunda eylemde değilse de söylemde “şimdilik” ılımlı bir görüntü sergiliyor. ABD ve HTŞ ile çok yakın görünmeye çalışan Türkiye dahil onunla birlikte davranan ülkeler bu örgütü bundan sonra terörist saymamanın yollarını arıyor.

Oysa yapılması gerekli çok iş var.

Türkiye, öncelikle, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini, iç ve dış her olanağı kullanarak, mutlaka sağlamalıdır. Kalmak isteyen az sayıda sığınmacı da şimdiye dek olduğu gibi kesinlikle “baş tacı” edilmemeli, bu toplumun “sağlığı” için bu ülkenin yurttaşlarıyla “eşitlenmelidir”.

Buradaki uygulamalarına bakılırsa, AKP iktidarının “yeni Suriye’ye” demokrasi, insan hak ve özgürlükleri, laiklik, anayasa, hukuk ve kurumlaşma alanlarında verebileceği hiçbir şey yoktur. Kaldı ki HTŞ yapısı ve niteliği sonucu Türkiye’den bu konularda bir yardım istemez.

Daha önce, dünyada eşi bulunmayan o güzelim Palmira örneğinde olduğu gibi tarihsel varlıkları yağmalanan ve şimdi fiziksel olarak da büyük yıkıma uğrayan Suriye’nin, 400 (Davutoğlu’na göre 500) milyar dolarlık bir “yeniden inşa” sürecine gireceği açıklanmış bulunuyor. İşte bu! Kapitalizmi, yalnızca “inşaat kapitalizmi” olarak algılayan Türkiye yönetimi, Suriye’ye, bu konuda, kuşkusuz, ABD ve İsrail “olanak tanıdığı kadar”, yardımcı olabilir. Böylece, sıkıntı yaşamakta olan inşaat sektörünün şahlanan iştahı karşılanır; buna bağlı dışsatım da artar. Ek olarak inşaat olayı sığınmacıların geri dönüşünü kolaylaştıran bir etken de olabilir.

YALNIZCA ÜLKE İÇİNDEN

Sınır güvenliği noktasında çok önemli bir “uyarı” yapılmalıdır. Genellikle ülke içini yönetmede başarısız olan, kurumları zayıflatılmış tek kişi yönetimlerinin “içerdeki zayıflıklarını” bir “dış zafer ile örtme” özellikleri olduğu bilinir. AKP-MHP iktidarının, her ne pahasına olursa olsun, böyle bir “zafere” gereksinimi çok, ama çok fazladır.

Ancak Türkiye, sınır güvenliği gerekçesiyle de olsa yayılmacı tutumlardan kesinlikle uzak durmalıdır. Sınır güvenliğini sağlamanın en doğru yolu sınırlarını, o çok uzun güney sınırını da, ilke olarak “ülke içinden” korumaktır. Bu nedenle Başkan Erdoğan’ın partisinin bir il kongresinde söylediği “Suriye’nin diğer kısımlarının terör örgütlerinden temizlenmesi için gerekeni yapacağız” sözleri, eğer uygulanırsa Türkiye’yi bütünüyle yakıp-yok edici bir “ateşin içine” atmak olacaktır ki, buna asla olanak tanınmamalıdır.

Türkiye’nin Cumhuriyet’in değerlerini sahiplenen tüm örgütleri ve kişileri AKP iktidarının olası yayılmacılığına var gücüyle karşı çıkmalıdır. Türkiye, “yurtta barış, dünyada barış” politikasını yeniden sahiplenmeli ve uygulamalıdır. Ana görev budur.